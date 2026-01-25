Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…

Стоит в Баку пойти дождю, как площадь перед вокзалом в Сабунчах вместе с прилегающими улицами уходит под воду. Сам вокзал в такие дни больше напоминает морской порт, чем железнодорожный узел столицы. Социальные сети мгновенно наполняются кадрами затонувших автомобилей и непроходимых дорог, а жители в который раз задают один и тот же вопрос: почему за годы бесконечных жалоб ничего так и не изменилось?
Напомним, что вокзал в Сабунчах был сдан в эксплуатацию совсем недавно. Современное здание, рядом крупный супермаркет, отремонтированная дорога - витрина обновления. Но за ней скрывается старая и, по сути, заброшенная инфраструктура. Как выясняется, о модернизации канализационной системы никто не подумал. Канализационные люки забиты мусором, сточные воды поднимаются и потоками разливаются на проезжей части. Порой их насосами откачивают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, но выглядит это скорее как экстренная мера, чем решение проблемы. Почему на одной из главных улиц Сабунчи годами сохраняется такая ситуация - ответа у жителей нет.
На прилегающих к вокзалу улицах, откуда в редакцию haqqin.az обратились местные жители, положение еще хуже. Люди, вынужденные передвигаться по улицам, на которых грязь и сточные воды доходят до колена, жалуются на то, что давно перестали чувствовать себя жителями столицы.
Один из собеседников сказал журналистам haqqin.az:
«Если бы вы приехали на пару часов раньше, то увидели бы, как жители Сабунчей в резиновых сапогах и перчатках пытаются вручную вскрыть примитивно проложенную канализационную трубу, чтобы хоть немного схлынула вод, затопившая улицу и дворы».
Один из местных жителей показывает на яму, вырытую перед железными воротами, из которой вытекают сточные воды. Прохожие вынуждены проходить через эту зловонную жижу и разносить грязь по дворам и домам. К подобному здесь уже привыкли - чувство отвращения уже давно притупилось, осталось лишь усталое равнодушие.
На улицах Натаван и Везирова протянулись ряды из тысяч самовольно построенных лачуг. Вокруг нефтяной вышки, как рассказывают местные, в основном поселились семьи цыган, которые возвели здесь временные жилища. Девять месяцев в году они живут в условиях, которые трудно назвать человеческими. Даже в сухую погоду улицы стоят в воде: стоки с буровых установок заполняют неровную, изрытую ямами дорогу. Вокруг домов - горы бытового мусора. Пройти почти невозможно: канализационные воды смешиваются с дождевыми потоками и текут полноводной рекой. Грязь и зловоние отсекают путь во внутренние кварталы. Особенно тяжело детям, которым приходится преодолевать эти улицы каждый день по дороге в школу и обратно.
Мы спрашиваем, есть ли у домов документы о собственности. В ответ житель Нияз Мамедов молча указывает на фасады, где висят фотографии шехидов. В этих лачугах выросли юноши, отдавшие жизнь за Родину.
«Живу здесь больше 40 лет, - говорит Мамедов. - Чем больше возникало домов, тем больше становилось проблем. Иногда ходят слухи о переселении. Но вместо того, чтобы лишать домов больше десяти тысяч жителей, лучше бы проложили канализацию и отремонтировали дорогу - условия сразу бы улучшились. А пока водители такси, едва услышав адрес, отменяют заказы, а родственники месяцами не решаются приехать в гости».
По словам жителей, еще несколько лет назад они регулярно обращались в ОАО «Азерсу» и Государственное агентство автомобильных дорог. И поскольку ответов - даже формальных - не было вообще, надежды на улучшение постепенно сошли на нет. Многие дороги люди ремонтировали сами - кто-то привез машину асфальта, кто-то - купил на свои деньги камни и высыпал их перед домом.
Отдельная проблема - освещение. Столбы на улицах стоят, но ни один фонарь на них так и не загорелся. В темноте люди передвигаются по колено в воде наугад, проваливаются в ямы, падают в потоки сточных вод.
«В доме вода поднялась так, что я испугалась: не дай Бог, дети утонут во сне, - поделилась женщина, которую мы встретили по дороге. - Днями вычерпывала воду ведрами, телевизор и холодильник пришлось выбросить. Можно сказать, заново построила дом».
Жители просят, казалось бы, очевидного: чтобы ответственные структуры хотя бы раз приехали в поселок во время дождя или в период таяния снега и своими глазами увидели происходящее. Они уверены, что игнорировать после этого их проблемы будет уже просто невозможно.
В Объединенной службе водоснабжения крупных городов журналистам haqqin.az сообщили, что для районов без канализационной системы подготовлена проектная документация по строительству соответствующей инфраструктуры. Реализация проектов, по их словам, ведется с учетом существующих сетей, технического состояния и других факторов. Строительство сетей сточных вод осуществляется поэтапно, в соответствии с планом мероприятий, и работы уже начались.
Сообщается о строительстве магистральных канализационных коллекторов Пиршаги, Дарнагюль-Бакиханов-Гарачухур-Говсаны, Локбатан, Мушвигабад, «Сахиль», Беюкшор, Зых-Говсаны, а также очистных сооружений для сточных вод.
В Сабунчинской районной исполнительной власти заявили, что, в соответствии с актами Министерства по чрезвычайным ситуациям, дома № 2Q, 5 и 6 на улице Гамбоя Везирова признаны аварийными.
В прошлом году Государственный комитет по градостроительству и архитектуре начал переселение жителей с выплатой единовременной компенсации и последующим сносом зданий. Большинство жителей, по официальным данным, уже переселены, работы продолжаются.
По вопросам асфальтирования дорог и прокладки канализационных линий на улицах Гамбоя Везирова и Хуршидбану Натаван Сабунчинская районная исполнительная власть направила обращения в соответствующие структуры.
Пока же жителям остается ждать - и снова слышать привычный совет «немного потерпеть», стоя по колено в воде у порога собственных домов.