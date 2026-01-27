Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze

На северо-восточной окраине Баку, в зоне активного туристического развития Апшерона, расположен поселок Лахидж Баглары — территория, которая де-факто живет в ритме растущего туризма, но де-юре остается вне системного инфраструктурного внимания. Здесь проживает около 10 тысяч человек, и именно через этот поселок ежедневно проходят транспортные, торговые и туристические потоки, связывающие прибрежную зону с внутренними населенными пунктами полуострова. Лахидж Баглары географически тянется от Нардарана в сторону поселка Пиршаги и административно относится к Кюрдаханы. Это делает его естественным коридором между морской туристической зоной и такими активными центрами повседневной жизни, как Маштага и прилегающие рынки. Фактически поселок давно перестал быть «тихой окраиной» — он стал транзитной территорией, через которую проходят как местные жители, так и иностранные туристы.

С ростом популярности прибрежных курортных комплексов, прежде всего Sea Breeze, увеличился и поток гостей, стремящихся увидеть «настоящий Апшерон»: местные рынки, сельский быт, некурортную жизнь. Для многих из них путь на рынок в Маштага или в сторону Кюрдаханы пролегает именно через Лахидж Баглары. Однако первое, с чем сталкиваются и туристы, и местные жители, — это состояние дорог. Ключевым элементом этой транспортной схемы является соединительная улица № 26, известная среди жителей как «далан». Она связывает Sea Breeze и магистраль Пиршаги–Бильгя с Маштага и Кюрдаханы. Дорога была заасфальтирована около 15 лет назад, но с тех пор практически не обслуживалась. Асфальтовое покрытие за годы эксплуатации и отсутствия ухода значительно износилось: появились трещины, выбоины, нарушена геометрия проезжей части. При отсутствии дренажной системы дождевая и талая вода скапливается на поверхности, ускоряя разрушение дороги. В зимний период этот участок нередко становится труднопроходимым, а для пешеходов — небезопасным. При этом проблема не ограничивается одной улицей. Другие соединительные и внутрипоселковые дороги Лахидж Баглары находятся в аналогичном состоянии. Они используются ежедневно — для поездок на работу, в школы, на рынки, для проезда экстренных служб, но не включены в устойчивую программу ремонта и содержания. В результате в плохую погоду поселок фактически оказывается отрезанным, а передвижение по нему превращается в испытание.

Не менее острой остается ситуация с коммунальными услугами. В Лахидж Баглары отсутствуют централизованное городское водоснабжение и канализация. Около 10 тысяч жителей вынуждены пользоваться индивидуальными решениями, не рассчитанными на такую плотность населения. На этом фоне особенно парадоксально выглядит тот факт, что вдоль границы поселка - по трассе Пиршаги–Бильгя - прокладывается магистральный водопровод. Инфраструктура проходит буквально в нескольких метрах от жилых домов, но, по имеющейся информации, не предназначена для подключения самого поселка. С электроснабжением ситуация также остается нестабильной. Частые отключения, особенно в холодное время года, напрямую отражаются на качестве жизни: страдает отопление, выходят из строя бытовые приборы, нарушается учебный и рабочий процесс. Для территории, через которую проходит туристический поток и которая фактически обслуживает прибрежную зону, подобная ненадежность выглядит системным дисбалансом. Важно отметить, что жители Лахидж Баглары не выступают против туризма — напротив, они воспринимают его как возможность для развития региона. Однако сегодня поселок выполняет роль транзитного пространства, не получая соответствующей инфраструктурной отдачи. Между «витриной» прибрежного туризма и реальной жизнью людей образовался заметный разрыв.