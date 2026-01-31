Апшеронские озера превратились в канализационные стоки

Озера Баку и Апшеронского полуострова переживают один из самых тяжелых экологических кризисов последних десятилетий. Эта катастрофа не возникла внезапно - она формировалась годами, слой за слоем, как донные отложения в заиленных водоемах. Природные экосистемы годами оставались без мониторинга и ухода, водоемы превращались в приемники канализационных стоков, а водоохранные зоны постепенно исчезали с карты, уступая место хаотичным застройкам. Нарушение естественного гидрологического баланса привело к тому, что каждую осень и зиму жители приозерных территорий сталкиваются с подтоплениями: вода, лишенная естественных водосборников, выходит из берегов и затапливает дома.

Масштабы экологической деградации вынудили власти публично признать проблему. Глава Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов заявил, что на территории Баку и Апшеронского полуострова насчитывается более 300 озер, которые изначально выполняли функцию естественных аккумуляторов ливневых и грунтовых вод. Однако в период с 2014 по 2025 год значительная часть этих водоемов была осушена и застроена - иногда незаконно, зачастую без какого-либо экологического и градостроительного планирования. Итогом стала утрата природных буферных зон и резкий рост риска паводков при интенсивных осадках. Одним из наиболее показательных примеров экологического коллапса стало озеро Бюльбюля, протянувшееся от одноименного поселка в Сураханском районе до поселка Бакиханова. Когда-то это был полноценный водный объект с устойчивым биоценозом и естественной береговой линией. Сегодня он представляет собой эвтрофированный, заиленный водоем с высокой концентрацией органических загрязнителей. Значительная часть акватории была осушена и застроена, жилые дома вплотную приблизились к урезу воды, а канализационные стоки сбрасываются непосредственно в озеро, формируя зону хронического санитарного риска. Ранее haqqin.az писал о планах очистки озера Бюльбюля и создания вокруг него рекреационной зеленой зоны. Но эти заявления так и остались на бумаге. С тех пор антропогенная нагрузка лишь усилилась.

Сегодня ситуация выглядит еще более тревожной. Береговая линия завалена бытовыми и строительными отходами, образующими несанкционированные свалки. Несмотря на наличие контейнеров, мусор выбрасывают прямо в прибрежную зону, грубо нарушая режим водоохранной территории. По ночам отходы поджигают, загрязняя воздух продуктами горения и создавая прямую угрозу здоровью людей. Местные жители утверждают, что мусор сюда нередко завозят целыми грузовиками. Камеры видеонаблюдения могли бы фиксировать нарушителей, однако реального контроля нет. Один из сторожей признается, что, пока он находится на месте, отходы не сбрасывают, но стоит ему уйти, как берег вновь превращается в свалку. Местный житель по имени Сеймур показывает на противоположный берег: там уже издалека видны горы мусора. По его словам, в поселке Бакиханова ситуация еще хуже - дома от озера отделяет лишь узкая дорога, за которой начинается зона сплошного загрязнения без санитарного разрыва. Со стороны поселка Амирджан работает тяжелая техника: прокладывается канализационный коллектор, создаются элементы благоустройства. Впрочем, о возможном переселении говорят давно, хотя четких сроков и механизмов никто не называет.