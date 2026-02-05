После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное разбирательство по делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара и Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.
Очередное заседание сопровождалось напряженной дискуссией вокруг доказательной базы по налоговым эпизодам и завершилось внеплановым перерывом после резкого ухудшения самочувствия подсудимого.
В начале слушаний адвокат Мустафаева Исмаил Кенгерли уведомил суд о поступившем запросе из Главного управления локальных доходов Налоговой службы. По словам защитника, поводом для обращения стали публикации на сайте издания haqqin.az. В этой связи Кенгерли напомнил, что все заседания фиксируются аудио- и видеозаписью, протоколы ведутся в установленном порядке и доступны сторонам процесса. По его мнению, дополнительные запросы в таких условиях выглядят излишними и могут расцениваться как попытка давления - либо на суд, либо на прессу.
Защита также представила судебные акты Верховного суда Азербайджана по схожим налоговым спорам, результаты проверок в которых были признаны необоснованными и отменены.
Судья принял документы защиты и постановил приобщить их к материалам дела.
Затем был допрошен представитель налогового органа - инспектор Ниямеддин Танрывердиев. Основная часть вопросов касалась методики расчета арендных ставок, положенных в основу предъявленных претензий. Защита указала, что по ряду объектов стоимость аренды в разные периоды различалась кратно, а в отдельных случаях даже более чем в десять раз. В качестве примера приводился фигурирующий в расчетах поезд-аттракцион. Танрывердиев объяснил расхождения «разными периодами эксплуатации», однако конкретную формулу или порядок оценки назвать не смог.
Кенгерли также обратил внимание суда на несоответствия в сводных таблицах: по некоторым позициям в них указаны суммы, которые, как следует из экспертизы, фактически не оценивались.
В ответ свидетель предположил, что эти цифры могли сохраниться в документах после предварительных консультаций и не были впоследствии скорректированы.
В ходе перекрестного допроса адвокат Кенгерли сослался на положения Налогового кодекса, согласно которым при определении рыночной стоимости должны учитываться цены, действовавшие в период, максимально приближенный к дате оказания услуги, то есть в пределах 30 дней. И подчеркнул, что при проверке показателей за 2022 год использование ставок 2024 года противоречит закону и искажает итоговые расчеты.
На что Танрывердиев заявил, что готов дополнительно «изучить вопрос».
Отдельный блок слушаний был посвящен объектам Yaban и «Венеция», где, по версии следствия, также имели место расхождения по арендным ставкам. Сам обвиняемый Мустафаев заявил, что часть объектов, включенных в акты проверки, никогда не находилась на балансе управления, а поезд-аттракцион был приобретен только в 2023 году и не мог учитываться в более ранних расчетах. После чего подсудимый прямо обвинил свидетеля в недостоверных показаниях.
Заседание завершилось неожиданно: во время обсуждения очередных эпизодов Ильгар Мустафаев пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Суд объявил перерыв, после чего подсудимому предоставили возможность принять необходимые лекарства и отдохнуть. Рассмотрение дела было отложено.
Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля.