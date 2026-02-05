После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо

В начале слушаний адвокат Мустафаева Исмаил Кенгерли уведомил суд о поступившем запросе из Главного управления локальных доходов Налоговой службы. По словам защитника, поводом для обращения стали публикации на сайте издания haqqin.az. В этой связи Кенгерли напомнил, что все заседания фиксируются аудио- и видеозаписью, протоколы ведутся в установленном порядке и доступны сторонам процесса. По его мнению, дополнительные запросы в таких условиях выглядят излишними и могут расцениваться как попытка давления - либо на суд, либо на прессу.

Очередное заседание сопровождалось напряженной дискуссией вокруг доказательной базы по налоговым эпизодам и завершилось внеплановым перерывом после резкого ухудшения самочувствия подсудимого.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное разбирательство по делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара и Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.

Защита также представила судебные акты Верховного суда Азербайджана по схожим налоговым спорам, результаты проверок в которых были признаны необоснованными и отменены.

Судья принял документы защиты и постановил приобщить их к материалам дела.

Затем был допрошен представитель налогового органа - инспектор Ниямеддин Танрывердиев. Основная часть вопросов касалась методики расчета арендных ставок, положенных в основу предъявленных претензий. Защита указала, что по ряду объектов стоимость аренды в разные периоды различалась кратно, а в отдельных случаях даже более чем в десять раз. В качестве примера приводился фигурирующий в расчетах поезд-аттракцион. Танрывердиев объяснил расхождения «разными периодами эксплуатации», однако конкретную формулу или порядок оценки назвать не смог.

Кенгерли также обратил внимание суда на несоответствия в сводных таблицах: по некоторым позициям в них указаны суммы, которые, как следует из экспертизы, фактически не оценивались.

В ответ свидетель предположил, что эти цифры могли сохраниться в документах после предварительных консультаций и не были впоследствии скорректированы.