В бакинской Вишневке жизнь - калина

В Сабунчинском районе Баку, в нескольких минутах езды от центра Маштагов, раскинулся жилой массив на тысячи домов, который на карте отсутствует. У большинства улиц здесь нет официальных адресов, инфраструктуры и базовых условий для жизни. Местные по-старому называют это место Албалылык, или Вишнёвкой. Адрес жителей значится в документах, как «Маштаги, 49», хотя на практике этот адрес незнаком ни службе такси, ни скорой помощи. И когда кому-то в Вишневке становится плохо, родственники встречают врачей у продуктового магазина на выезде из поселка и уже пешком провожают их до дому. Проверяя обращение жителей Вишневки, поступившее в редакцию haqqin.az, мы именно так и добирались до поселка. От магазина до квартала – 10-15 минут хода по разбитой каменистой дороге. Асфальта нет. После дождя всё здесь превращается в сплошные лужи и грязь, летом дороги в пыли.

На въезде прибита самодельная табличка «Улица Моллы Ганифа». Местный житель объясняет: название придумал сосед – просто, чтобы хоть как-то обозначить место своего жительства. В Google такой улицы не существует. У одного из домов пожилой мужчина руками разравнивает щебень, засыпая ямы. «Вчера внучка подвернула ногу, - поясняет он, не прекращая работу. - Такси сюда не доехало. Пришлось нести её на спине до магазина». По его словам, девять месяцев в году дорога стоит в воде. «Только летом полегче. Но тогда пыль и грязь», - добавляет он. Проблемы здесь не ограничиваются состоянием дорог. В квартале нет централизованной подачи воды. Питьевую воду жители покупают, для хозяйственных нужд используют колодцы. Айдын Аббасов показывает нам официальный ответ, полученный из лаборатории Агентства по продовольственной безопасности. «Отнёс туда воду на анализ, - говорит он. - Нашли бактерии. Она непригодна ни для питья, ни для готовки». Тем временем вокруг - двухэтажные дома, местами даже большие виллы. Перед некоторыми аккуратно уложен асфальт. Но покрытие обрывается буквально через несколько метров - уже у соседнего участка. Дороги чинят самостоятельно: соседи скидываются на камень, щебень, засыпают ямы. Но после первого же дождя всё возвращается в исходное состояние - без ливневки вода не спадает. По мере продвижения вглубь поселка собеседники меняются, но перечень жалоб повторяется слово в слово: нет адресов, нет воды, нет дорог. «Мясо у нас бывает раз в месяц, а вот воду я вынужден покупать каждый день», - говорит один из жителей.

С наступлением темноты Вишнёвка погружается в почти полную тьму. Фонарей нет. Контейнеров для мусора - тоже. Отходы складируют во дворах или вдоль улиц, а потом просто сжигают. «Вечером возвращаться домой страшно, - признается Айдын. - Собаки бросаются, лисицы бродят. Дети боятся выходить». По словам жителей Вишнёвки, из сотен обращения в госорганы быстрее всех откликнулась полиция - установили камеру наблюдения. Других изменений люди не увидели. Мы замечаем, что и проводка на аварийных столбах вдоль улиц выглядит небезопасной. Сотрудник муниципалитета Маштагов, отказавшийся назвать имя, признаёт: улиц без ремонта в Вишневке много. Денег не хватает. В первую очередь благоустраивают территории, где жители платят земельный и имущественный налоги.