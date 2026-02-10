Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия

История сноса домов семьи народного поэта Азербайджана Джабира Новруза приобретает все более тревожный характер: судебные процессы продолжаются, однако оценка уничтоженного имущества проводится не по результатам фактического осмотра, а по фотографиям, предоставленным самим застройщиком. Конфликт между семьей поэта и строительной компанией Kristal Bakı ASC, о котором ранее писал haqqin.az, до сих пор остается неурегулированным. Несмотря на общественный резонанс и продолжающиеся разбирательства, вопрос законности сноса и справедливой компенсации за разрушенное жилье и имущество по-прежнему остается открытым. Напомним, 24 октября 2025 года дома семьи Новрузлу в поселке Ганлыгёль Ясамальского района были снесены без судебного решения, в то время как иски застройщика о компенсации еще находились на рассмотрении суда. Снос произошел в отсутствие жильцов. Вместе со строениями были уничтожены личные вещи, мебель, бытовая техника, хозяйственные постройки и фруктовые деревья.

После публикации в haqqin.az первой статьи судебные процессы по всем трем делам – в отношении Тебриза Новрузлу, Севды Новрузовой и Самиры Гурбановой – были возобновлены. Суд назначил оценочную экспертизу для определения размера компенсации. Однако именно на этом этапе ситуация, по словам семьи, приобрела откровенно абсурдный и тревожный характер. Как выяснилось в ходе заседаний суда, оценка разрушенных домов и утраченного имущества проводится не на основе осмотра на месте, что уже невозможно из-за сноса, а по фотографиям, предоставленным самой строительной компанией. То есть стороной, напрямую заинтересованной в минимизации суммы компенсации. Фактически доказательная база формируется ответчиком. «Мы задали суду логичный вопрос: как можно объективно оценивать дома, которые полностью разрушены, и имущество, которого больше не существует? – рассказал Тебриз Новрузлу. – Нам ответили, что экспертиза будет проведена по фотографиям, сделанным застройщиком. Это выглядит как минимум странно и вызывает серьезные сомнения в объективности процесса». Параллельно компания предлагает семье денежную компенсацию, которая, по их словам, не соответствует рыночной стоимости жилья и не позволяет приобрести новый дом. Речь идет о формальной выплате, не покрывающей ни стоимость разрушенных строений, ни утраченного имущества, ни расходы на восстановление нормальных жилищных условий.

Особое внимание привлекло дело Севды Новрузовой, которое рассматривалось в Ясамальском районном суде под председательством судьи Керима Худаева. Представители семьи заявили ходатайство, выразив несогласие с суммой компенсации и потребовав назначения повторной, независимой экспертизы, в том числе с использованием материалов, представленных потерпевшей стороной. Однако это ходатайство было отклонено. Суд отказался назначать альтернативную экспертизу, несмотря на то что первоначальная оценка основывается исключительно на материалах застройщика и проводилась уже после фактического уничтожения объектов спора. Более того, по словам представителей семьи, в ходе судебного совещания судья не дал правовой оценки встречному иску, оставив вопрос о его принятии без четкой процессуальной позиции, что фактически поставило истца в состояние правовой неопределенности. Юристы отмечают, что подобная практика вызывает серьезные вопросы с точки зрения принципов состязательности и равенства сторон. В ситуации, когда одна сторона уже лишена собственности, а доказательства формируются ее процессуальным оппонентом, доверие к объективности экспертизы и итоговым судебным решениям неизбежно оказывается под сомнением.