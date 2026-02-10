USD 1.7000
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия

продолжение драматической истории
Жаля Агазаде, собкор
15:42

История сноса домов семьи народного поэта Азербайджана Джабира Новруза приобретает все более тревожный характер: судебные процессы продолжаются, однако оценка уничтоженного имущества проводится не по результатам фактического осмотра, а по фотографиям, предоставленным самим застройщиком.

Конфликт между семьей поэта и строительной компанией Kristal Bakı ASC, о котором ранее писал haqqin.az, до сих пор остается неурегулированным. Несмотря на общественный резонанс и продолжающиеся разбирательства, вопрос законности сноса и справедливой компенсации за разрушенное жилье и имущество по-прежнему остается открытым.

Напомним, 24 октября 2025 года дома семьи Новрузлу в поселке Ганлыгёль Ясамальского района были снесены без судебного решения, в то время как иски застройщика о компенсации еще находились на рассмотрении суда. Снос произошел в отсутствие жильцов. Вместе со строениями были уничтожены личные вещи, мебель, бытовая техника, хозяйственные постройки и фруктовые деревья.

Пришли, сломали, а потом разбираются и оценивают

После публикации в haqqin.az первой статьи судебные процессы по всем трем делам – в отношении Тебриза Новрузлу, Севды Новрузовой и Самиры Гурбановой – были возобновлены. Суд назначил оценочную экспертизу для определения размера компенсации. Однако именно на этом этапе ситуация, по словам семьи, приобрела откровенно абсурдный и тревожный характер.

Как выяснилось в ходе заседаний суда, оценка разрушенных домов и утраченного имущества проводится не на основе осмотра на месте, что уже невозможно из-за сноса, а по фотографиям, предоставленным самой строительной компанией. То есть стороной, напрямую заинтересованной в минимизации суммы компенсации. Фактически доказательная база формируется ответчиком.

«Мы задали суду логичный вопрос: как можно объективно оценивать дома, которые полностью разрушены, и имущество, которого больше не существует? – рассказал Тебриз Новрузлу. – Нам ответили, что экспертиза будет проведена по фотографиям, сделанным застройщиком. Это выглядит как минимум странно и вызывает серьезные сомнения в объективности процесса».

Параллельно компания предлагает семье денежную компенсацию, которая, по их словам, не соответствует рыночной стоимости жилья и не позволяет приобрести новый дом. Речь идет о формальной выплате, не покрывающей ни стоимость разрушенных строений, ни утраченного имущества, ни расходы на восстановление нормальных жилищных условий.

Выдающегося Джабира Новруза больше нет, и дело его не живет

Особое внимание привлекло дело Севды Новрузовой, которое рассматривалось в Ясамальском районном суде под председательством судьи Керима Худаева. Представители семьи заявили ходатайство, выразив несогласие с суммой компенсации и потребовав назначения повторной, независимой экспертизы, в том числе с использованием материалов, представленных потерпевшей стороной.

Однако это ходатайство было отклонено. Суд отказался назначать альтернативную экспертизу, несмотря на то что первоначальная оценка основывается исключительно на материалах застройщика и проводилась уже после фактического уничтожения объектов спора. Более того, по словам представителей семьи, в ходе судебного совещания судья не дал правовой оценки встречному иску, оставив вопрос о его принятии без четкой процессуальной позиции, что фактически поставило истца в состояние правовой неопределенности.

Юристы отмечают, что подобная практика вызывает серьезные вопросы с точки зрения принципов состязательности и равенства сторон. В ситуации, когда одна сторона уже лишена собственности, а доказательства формируются ее процессуальным оппонентом, доверие к объективности экспертизы и итоговым судебным решениям неизбежно оказывается под сомнением.

И в судах Новрузы не могут найти справедливость...

Семья Джабира Новруза подчеркивает, что не выступает против застройки и развития города как такового. Речь идет не о сопротивлении проектам, а о базовом праве на законную процедуру: недопустимо сначала уничтожать частную собственность без решения суда, а затем задним числом пытаться легитимировать произошедшее посредством формальных судебных механизмов.

«Наши дома сначала снесли, а теперь пытаются оценить то, чего уже нет, по фотографиям, которые мы даже не делали, - заявляют родственники поэта. - Это уже не просто юридический спор - это вопрос элементарной справедливости и уважения к правам граждан».

Суды по всем трем делам продолжаются. Потерпевшая сторона намерена добиваться назначения повторных независимых экспертиз, полного возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и правовой оценки действий лиц, допустивших самовольный снос.

В целом же история семьи Джабира Новруза остается показательной. Она демонстрирует, с какими трудностями может столкнуться любой гражданин в конфликте с крупным застройщиком даже при наличии общественного внимания, резонанса в СМИ и формального судебного контроля.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 632
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 669
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1091
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1093
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2060
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2169
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2284
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1659
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4067
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2225

