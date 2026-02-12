USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Суд над известным общественным деятелем

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
02:38 842

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу известного общественного деятеля, советника американского фонда по Азербайджану Мехрибан Рагимли, проходящей обвиняемой в рамках так называемого «дела НПО».

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, процесс под председательством судьи Намика Керимова начался с уточнения анкетных данных подсудимой.

Защита сразу обозначила ключевую позицию: адвокат Джавад Джавадов заявил, что его подзащитная не участвовала в заключении, получении или распределении грантовых соглашений, не обладала полномочиями по приему либо переводу грантовых средств на банковские счета и фактически выполняла исключительно функции консультанта, получая заработную плату по договору оказания услуг. По этим выплатам, подчеркнул адвокат, все налоговые обязательства были исполнены, а декларации и расчеты поданы в установленном законом порядке.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу известного общественного деятеля, советника американского фонда по Азербайджану Мехрибан Рагимли

По словам Джавадова, действующее законодательство предусматривает административную ответственность за нарушения правил предоставления или получения грантов. Однако Рагимли, как утверждает ее адвокат, не имела отношения к грантовым операциям как таковым, а потому любые попытки связать ее с «грантовой процедурой» юридически несостоятельны. Даже гипотетические формальные нарушения, если бы они существовали, не образуют состава уголовного преступления.

Исходя из этого, защита настаивала на прекращении уголовного преследования, назвав предъявленные Рагимли обвинения «необоснованными, предвзятыми и политически мотивированными».

Кроме того, адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения: вместо полицейского надзора он просил избрать для его подзащитной подписку о невыезде.

Государственный обвинитель Сулейман Гасанов выступил против удовлетворения этих требований, настаивая на передаче дела на судебное рассмотрение по существу и сохранении действующей меры пресечения.

По итогам совещания суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты и постановил направить дело на рассмотрение по существу. Первое судебное заседание назначено на 26 февраля.

Напомним читателям haqqin.az, что Мехрибан Рагимли была привлечена к следствию в марте прошлого года в рамках «дела НПО». На период расследования ей избрали меру пресечения в виде полицейского надзора. Ей предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308.2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия либо оказавшее влияние на результаты выборов или референдума) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Читайте по теме

Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
27 ноября 2025, 12:26 5125
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
13 ноября 2025, 03:06 13392
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 399
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 843
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1325
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 787
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1024
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 805

ЭТО ВАЖНО

Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 399
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 843
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1325
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 787
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1024
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться