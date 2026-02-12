Суд над известным общественным деятелем

Защита сразу обозначила ключевую позицию: адвокат Джавад Джавадов заявил, что его подзащитная не участвовала в заключении, получении или распределении грантовых соглашений, не обладала полномочиями по приему либо переводу грантовых средств на банковские счета и фактически выполняла исключительно функции консультанта, получая заработную плату по договору оказания услуг. По этим выплатам, подчеркнул адвокат, все налоговые обязательства были исполнены, а декларации и расчеты поданы в установленном законом порядке.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, процесс под председательством судьи Намика Керимова начался с уточнения анкетных данных подсудимой.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу известного общественного деятеля, советника американского фонда по Азербайджану Мехрибан Рагимли, проходящей обвиняемой в рамках так называемого «дела НПО».

По словам Джавадова, действующее законодательство предусматривает административную ответственность за нарушения правил предоставления или получения грантов. Однако Рагимли, как утверждает ее адвокат, не имела отношения к грантовым операциям как таковым, а потому любые попытки связать ее с «грантовой процедурой» юридически несостоятельны. Даже гипотетические формальные нарушения, если бы они существовали, не образуют состава уголовного преступления.

Исходя из этого, защита настаивала на прекращении уголовного преследования, назвав предъявленные Рагимли обвинения «необоснованными, предвзятыми и политически мотивированными».

Кроме того, адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения: вместо полицейского надзора он просил избрать для его подзащитной подписку о невыезде.

Государственный обвинитель Сулейман Гасанов выступил против удовлетворения этих требований, настаивая на передаче дела на судебное рассмотрение по существу и сохранении действующей меры пресечения.

По итогам совещания суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты и постановил направить дело на рассмотрение по существу. Первое судебное заседание назначено на 26 февраля.

Напомним читателям haqqin.az, что Мехрибан Рагимли была привлечена к следствию в марте прошлого года в рамках «дела НПО». На период расследования ей избрали меру пресечения в виде полицейского надзора. Ей предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308.2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия либо оказавшее влияние на результаты выборов или референдума) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.