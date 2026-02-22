Загибается и азербайджанское хлопководство

Азербайджанские хлопководы во многих районах страны никак не могут получить плату за сырец от урожая прошлого года, который они сдали хлопкоперерабатывающим компаниям еще полгода назад. А ведь скоро весна, пора готовить поля под новые посевы, закупать удобрения и инсектициды, не говоря уже о технике, которую еще зимой надо было обновить и отремонтировать. Но на все это у многих земледельцев средств нет – живут от урожая до урожая, разумеется, собранного и оплаченного. Даже небольшая задержка с честно заработанными деньгами может обернуться немалым ущербом для нового сбора хлопка. И кредиты уже не спасают, потому что с расчетом компании-переработчики затягивают уже не первый год. Особенно тяжело приходится мелким хозяйствам, где объем производства невелик и денег от сданного хлопка и без того едва хватает на покрытие расходов и прокорм семьи. Haqqin.az не в первый раз поднимает эту проблему, но почему-то ни Минсельхоз страны, ни множество агентств, работающих с сельхозпроизводителями, практически не реагируют. А ведь это вовсе не частое дело фермеров, это благосостояние республики – не одной ведь нефтью живет страна.

Фермеры из села Шорсулу Сальянского района возмущаются – задержки с оплатой, конечно, случались, но столь длительная впервые. Все началось с прошлого сезона. Многие взяли кредиты, рассчитывая на выручку от продажи своего хлопка, и теперь им приходится еще и проценты выплачивать. Надо отметить, что схема взаимодействия фермер – переработчик предельно проста: хлопководы заключают договоры с перерабатывающими предприятиями, которые обязуются помогать с финансированием их хозяйств. После приемки хлопка предприятие вычитает свои расходы, а оставшуюся сумму перечисляет поставщику. Но подвох в том, что фермеры обязуются впредь сдавать урожай только этой компании. То есть не сменить покупателя, ни повлиять на стоимость своих поставок они уже не могут. А куда деваться, далеко не все хлопковые фермы способны самостоятельно покрыть расходы на посевы, так что выбора нет — хлопководы вынуждены подписывать даже не выгодные для себя договоры и выполнять условия компаний. При задержке выплат остается только подавать жалобы в разные органы и жаловаться в прессу - других способов воздействия на недобросовестных покупателей у аграриев просто нет.

Свои деньги, в частности, не получили и фермеры из села Сарыджалар Саатлинского района. Компании, с которыми заключили договор и кому сдали хлопок, всё кормят обещаниями, без конца сдвигая сроки расчета. Аналогичные жалобы пришли в редакцию и от фермеров из Бейлагана. Не дождавшись ни положенной оплаты за хлопок, ни полагающейся по договору помощи производителей, опять влезли в кредиты и самостоятельно оплатили аренду техники, покупку семян и др. «Расходы, - вздыхают они, - огромные, как будем покрывать, непонятно, ведь еще и за прошлый сезон не расплатились…» «На селе все друг друга знают и идут навстречу. В прошлом году нанимали людей для работы на поле, договорились, что рассчитаемся после продажи урожая. А теперь они требуют свои деньги, а мы не можем заплатить». Как известно, стоимость топлива в последние годы выросла многократно, и субсидии для земледельцев и давно не менявшиеся закупочные цены не покрывают возросшие издержки. Малые хозяйства даже в удачные годы зарабатывают всего 3–5 манатов с гектара, а теперь это и вовсе копейки. Так что соцсети (а где еще поведать о своих проблемах, если те, кто должен в них разобраться, бездействуют) просто кипят от отчаянной мольбы аграриев о помощи. И не только хлопководов, потому что и в других сельхозотраслях схема такая же, и так же дает сбои. Фермер Кямран Мамедов пишет, что с его 2–3 гектарами земли выручка упала вообще до нуля, он увяз в долгах и, наверное, перестанет выращивать хлопок:

«Прибыль падает с каждым годом, а нынешние цены на топливо вообще разорили. Нас, сельчан, осуждают за то, что бросаем землю и уезжаем в город, но там хоть на стройках можно заработать и прокормить семью, а в селах жизнь все хуже…» Хлопкоперерабатывающие компании в комментариях азербайджанским СМИ заявляют, что на их расходы влияет падение мировых цен на хлопок. Да и сбыт готового волокна все ниже - ряд турецких текстильных предприятий, которые являются основными покупателями азербайджанского хлопка, сократили производство или вовсе остановилась, что тоже создало проблемы. Потому и задерживаются выплаты фермерам. Тем не менее представители нескольких компаний-переработчиков пообещали, что деньги будут перечислены в ближайшее время. Эксперты между тем отмечают, что рынок хлопка завершил прошлый сезон с большими трудностями и вступил в новый год на фоне снижения спроса и сокращения предложения. Так что цены в течение года, скорее всего, будут нестабильными. Удешевление хлопка связывают с сокращением глобального спроса на текстиль и переходом на синтетические волокна. Если ситуация в текстильной промышленности не изменится, закупочные цены могут опуститься до минимальных уровней.