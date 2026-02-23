Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие

Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) во всех странах мира, включая Азербайджан, вдохнуло новую жизнь в процессы управления и бизнеса. Массовое использование глобальных моделей, особенно в последние годы, предоставило государственным и частным структурам невиданную ранее скорость работы, аналитическую точность при обработке данных и возможность полной автоматизации рутинных процессов.
Вместе с тем, однако, искусственный интеллект принес и новые цифровые риски вкупе с дополнительными обязательствами. Речь идет прежде всего об угрозе утечки и передачи персональных данных третьим лицам.
На вопросы haqqin.az о рисках и угрозах, связанных с искусственным интеллектом, ответили один из основателей отечественной экосистемы HAL X, руководитель направления по искусственному интеллекту Фарид Агаев и руководитель отдела «Синтетический экономический интеллект» Турал Юсифзаде.
Как уточняет Фарид Агаев, проведенные еще несколько лет назад исследования рынка показали: пользователи не хотят отказываться от преимуществ скорости, которую дает искусственный интеллект, но при этом передача данных на зарубежные серверы вызывает серьезные вопросы по безопасности как на индивидуальном уровне, так и на уровне организаций.
Различные учреждения, особенно госструктуры и крупные компании, искали надежные местные альтернативы международным платформам, соответствующие требованиям закона «О персональных данных». Именно в этот период, учитывая спрос рынка и уже расширяющиеся процессы, была создана экосистема HAL X. Ее целью, в том числе, стало и восполнение возникшего стратегического пробела.
«Задача специалистов — используя комплексный подход, предложить государственным структурам и местным бизнес-компаниям безопасные, быстрые и качественные решения на базе искусственного интеллекта. Экосистема объединяет в едином центре локальную инфраструктуру GPU серверов, обеспечивающую безопасность, и локальность данных, внутреннюю обработку синтетических датасетов и масштабные структурированные базы данных, языковые модели разных размеров с высокой лингвистической точностью на азербайджанском языке, а также решения на основе ИИ для оптического распознавания (OCR), обработки речи и других мультимодальных задач», — разъясняет Ф.Агаев.
Это создает, добавил он, рамки для контроля и защиты данных, а также способствует развитию местных исследований и кадрового потенциала. Компания уже близка к завершению нескольких научных проектов и параллельно укрепляет портфель интеллектуальной собственности, подавая заявки на патенты и авторские права для различных технологических решений.
Недавно HAL X представила продукт Black Swan. Согласно результатам сравнительного исследования, проведенного на основе открытых источников и материалов ведущих институтов, Black Swan является первым в мире решением в формате «AI powered New Keynesian QPM».
Руководитель подразделения «Синтетический экономический интеллект» экосистемы, кандидат философских наук Турал Юсифзаде подчеркивает, что доступные на международном рынке QPM модели не только крайне дорогостоящи, но и требуют значительных кадровых ресурсов высокого уровня для калибровки, разработки сценариев, подготовки прогнозов и интерпретации результатов.
Black Swan создан для устранения этих сложностей: он интегрирован со специализированной LLM (HEAT X DF), спроектированной для работы с экономическими датасетами, использует передовой механизм RAG, опирается на обширную экономическую библиотеку, применяет алгоритм специального «tool calling» и откалиброван конкретно для экономики Азербайджана.
По словам Юсифзаде, в отличие от традиционного подхода, реализация которого может растягиваться на недели и сильно зависит от человеческого фактора, пользователи получают возможность находить ответы на сложные экономические сценарии за считанные минуты. По сути, Black Swan — это искусственный интеллект-экономист, способный рассуждать на уровне доктора наук.
При этом команда ИИ-специалистов подчеркивает: продукт не предназначен для «замены» человека-экономиста, а создан для повышения эффективности работы аналитиков, сокращения потерь времени, ускорения сценарного анализа, его интерпретации и в то же время для снижения нагрузки, вызванной нехваткой квалифицированных кадров.
Эксперты утверждают, что для государства и крупных предприятий ИИ перестает быть просто инструментом и превращается в институциональный механизм, повышающий качество принимаемых решений, снижающий риски и ускоряющий рабочие процессы. Миссия экосистемы заключается в развитии локальных альтернатив искусственного интеллекта, которые обеспечивают хранение данных внутри страны, их надежность и контроль за ними, расширяя возможности научных исследований и позволяя государственным структурам и бизнесу перейти к этим решениям на основе реальных продуктов.