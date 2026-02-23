Угроза утечки личных данных через Искусственный Интеллект. Фарид Агаев и Турал Юсифзаде предлагают противоядие

Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) во всех странах мира, включая Азербайджан, вдохнуло новую жизнь в процессы управления и бизнеса. Массовое использование глобальных моделей, особенно в последние годы, предоставило государственным и частным структурам невиданную ранее скорость работы, аналитическую точность при обработке данных и возможность полной автоматизации рутинных процессов. Вместе с тем, однако, искусственный интеллект принес и новые цифровые риски вкупе с дополнительными обязательствами. Речь идет прежде всего об угрозе утечки и передачи персональных данных третьим лицам. На вопросы haqqin.az о рисках и угрозах, связанных с искусственным интеллектом, ответили один из основателей отечественной экосистемы HAL X, руководитель направления по искусственному интеллекту Фарид Агаев и руководитель отдела «Синтетический экономический интеллект» Турал Юсифзаде.

Как уточняет Фарид Агаев, проведенные еще несколько лет назад исследования рынка показали: пользователи не хотят отказываться от преимуществ скорости, которую дает искусственный интеллект, но при этом передача данных на зарубежные серверы вызывает серьезные вопросы по безопасности как на индивидуальном уровне, так и на уровне организаций. Различные учреждения, особенно госструктуры и крупные компании, искали надежные местные альтернативы международным платформам, соответствующие требованиям закона «О персональных данных». Именно в этот период, учитывая спрос рынка и уже расширяющиеся процессы, была создана экосистема HAL X. Ее целью, в том числе, стало и восполнение возникшего стратегического пробела. «Задача специалистов — используя комплексный подход, предложить государственным структурам и местным бизнес-компаниям безопасные, быстрые и качественные решения на базе искусственного интеллекта. Экосистема объединяет в едином центре локальную инфраструктуру GPU серверов, обеспечивающую безопасность, и локальность данных, внутреннюю обработку синтетических датасетов и масштабные структурированные базы данных, языковые модели разных размеров с высокой лингвистической точностью на азербайджанском языке, а также решения на основе ИИ для оптического распознавания (OCR), обработки речи и других мультимодальных задач», — разъясняет Ф.Агаев. Это создает, добавил он, рамки для контроля и защиты данных, а также способствует развитию местных исследований и кадрового потенциала. Компания уже близка к завершению нескольких научных проектов и параллельно укрепляет портфель интеллектуальной собственности, подавая заявки на патенты и авторские права для различных технологических решений. Недавно HAL X представила продукт Black Swan. Согласно результатам сравнительного исследования, проведенного на основе открытых источников и материалов ведущих институтов, Black Swan является первым в мире решением в формате «AI powered New Keynesian QPM».