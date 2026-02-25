«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?

Две недели назад несколько проживающих в Гейчае работников Агсуинского регионального управления ПО «Азеригаз» получили уведомления о расторжении с ними трудовых договоров уже с марта этого года. Удручающую для всех них новость им сообщило через Центр занятости DOST Министерство труда и социальной защиты. Дело в том, что все сокращенные (или попросту - уволенные) являются ветеранами Отечественной войны в Карабахе и трудоустраивались через DOST. Факт поистине возмутительный. Оказавшиеся без средств к существованию работники газовой службы, чьими судьбами так цинично распорядились в ПО «Азеригаз», с 2023 года трудились помощниками мастеров и получали минимальную зарплату. И теперь их лишают даже этого мизерного источника дохода.

Среди получивших уведомления 38‑летний участник войны Эльчин Байрамов, отец четверых детей. После полученного в боях ранения он не может выполнять тяжелую работу, а вакансий в районе вообще крайне мало. Работа в газовой службе позволяла худо-бедно содержать семью. Раньше в районной газовой службе было больше рабочих мест, но постепенно контракты с занятыми в ней разрывали. Сейчас остались в основном ветераны войны, но и им теперь пришли шокирующие уведомления. Причем о новых трудовых соглашениях пока ничего не известно. Эмин Гумбатов, тоже ветеран войны и тоже многодетный отец, сокрушается, ведь в случае увольнения прекратится и выплата адресной социальной помощи… Более оптимистично настроен еще один ветеран - Фарид Мусаев. Он тоже получил уведомление, но почему-то надеется на продление контракта.

Следует, правда, уточнить, что уволенным предложили альтернативные вакансии - рабочими на кирпичном заводе, упаковщиками товаров в магазинах и др. Но оплата там еще ниже, не говоря уже о том, что фронт здоровья не прибавляет, и практически все ветераны после ранений и контузий не в состоянии выполнять тяжелую работу. Попавшие под «сокращение» Ниджат Бадалов, Эмин Керимов, Бахтияр Исаев, Фарид Салманов вообще имеют группы инвалидности. Нельзя не упомянуть героически сражавшегося на фронте, награжденного многими орденами и медалями Тогрула Мирзоева, трудившегося в ПО «Азеригаз» на скромной должности помощника слесаря по ремонту газового оборудования за столь же скромную зарплату. И он теперь по чьему-то распоряжению остался не у дел – без работы и адресной помощи. В соцсетях в последнее время распространяются сообщения о сокращениях в структурах ПО «Азеригаз». Люди жалуются на задержки командировочных и иных выплат. Недавно за недостатки в работе были уволены начальник Агсуинского управления Намир Мамедов и главный инженер Эльшан Рагимов, но оставшимся без средств к существованию гейчайским ветеранам от этого не легче.