«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?

В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

Жаля Агазаде, собкор
20:20 846

Две недели назад несколько проживающих в Гейчае работников Агсуинского регионального управления ПО «Азеригаз» получили уведомления о расторжении с ними трудовых договоров уже с марта этого года. Удручающую для всех них новость им сообщило через Центр занятости DOST Министерство труда и социальной защиты. Дело в том, что все сокращенные (или попросту - уволенные) являются ветеранами Отечественной войны в Карабахе и трудоустраивались через DOST. Факт поистине возмутительный.

Оказавшиеся без средств к существованию работники газовой службы, чьими судьбами так цинично распорядились в ПО «Азеригаз», с 2023 года трудились помощниками мастеров и получали минимальную зарплату. И теперь их лишают даже этого мизерного источника дохода.

Вот такие уведомления получают ветераны и инвалиды Карабахской войны

Среди получивших уведомления 38‑летний участник войны Эльчин Байрамов, отец четверых детей. После полученного в боях ранения он не может выполнять тяжелую работу, а вакансий в районе вообще крайне мало. Работа в газовой службе позволяла худо-бедно содержать семью. 

Раньше в районной газовой службе было больше рабочих мест, но постепенно контракты с занятыми в ней разрывали. Сейчас остались в основном ветераны войны, но и им теперь пришли шокирующие уведомления. Причем о новых трудовых соглашениях пока ничего не известно. 

Эмин Гумбатов, тоже ветеран войны и тоже многодетный отец, сокрушается, ведь в случае увольнения прекратится и выплата адресной социальной помощи…

Более оптимистично настроен еще один ветеран - Фарид Мусаев. Он тоже получил уведомление, но почему-то надеется на продление контракта.

Фарид Мусаев может остаться без средств к существованию

Следует, правда, уточнить, что уволенным предложили альтернативные вакансии - рабочими на кирпичном заводе, упаковщиками товаров в магазинах и др. Но оплата там еще ниже, не говоря уже о том, что фронт здоровья не прибавляет, и практически все ветераны после ранений и контузий не в состоянии выполнять тяжелую работу. Попавшие под «сокращение» Ниджат Бадалов, Эмин Керимов, Бахтияр Исаев, Фарид Салманов вообще имеют группы инвалидности. 

Нельзя не упомянуть героически сражавшегося на фронте, награжденного многими орденами и медалями Тогрула Мирзоева, трудившегося в ПО «Азеригаз» на скромной должности помощника слесаря по ремонту газового оборудования за столь же скромную зарплату. И он теперь по чьему-то распоряжению остался не у дел – без работы и адресной помощи.

В соцсетях в последнее время распространяются сообщения о сокращениях в структурах ПО «Азеригаз». Люди жалуются на задержки командировочных и иных выплат. Недавно за недостатки в работе были уволены начальник Агсуинского управления Намир Мамедов и главный инженер Эльшан Рагимов, но оставшимся без средств к существованию гейчайским ветеранам от этого не легче.

В DOST, правда, заверили haqqin.az, что контракты с вышеперечисленными работниками будут обновлены, однако вряд ли только они подверглись столь несправедливому отношению

Азербайджанские СМИ сообщают о внутренних проверках в ПО «Азеригаз». Однако на запросы туда haqqin.az о сокращениях и ликвидации отделов ответа не последовало, горячая линия также не предоставляет информацию по этому поводу. 

Вместе с тем стало известно, что число людей, привлеченных к оплачиваемым общественным работам через Центр занятости DOST, сократится из‑за уменьшения бюджетного финансирования. 

Все это понятно, но почему надо было начинать сокращения с защитников Родины, людей, благодаря подвигу которых страна вернула свои земли?

В DOST, правда, заверили haqqin.az, что контракты с вышеперечисленными работниками будут обновлены, однако вряд ли только они подверглись столь несправедливому отношению.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2200
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4969
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 598
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 579
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1046
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1306
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3178
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3138
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2846

