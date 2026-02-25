В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?

Haqqin.az освещал первое судебное заседание по делу главы НПО . Отметим, что М.Рагимли – известный и яркий общественный деятель, завоевавшая большое уважение среди гражданского общества. Именно исходя из роли и репутации М.Рагимли, этот судебный процесс вызывает повышенное внимание азербайджанской общественности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу известного общественного деятеля, советника американского фонда по Азербайджану Мехрибан Рагимли, проходящей обвиняемой в рамках так называемого «дела НПО».

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Намига Керимова государственный обвинитель Сулейман Гасанов огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Мехрибан Рагимли, действуя вместе с сообщниками, злоупотребила должностными полномочиями, проводила финансовые операции с целью скрыть истинное происхождение и принадлежность имущества, предположительно, полученного преступным путем, переводила средства между счетами для их легализации, а также сознательно вносила ложные сведения в официальные документы.

Так, Рагимли с 2009 года работала на основании служебного договора с американским «Германским фондом Маршалла» по Азербайджану, оформляя документы по грантовым проектам фонда совместно с другими лицами. На ее банковский счет в период с 2009 по 2024 год частями было переведено в общей сложности 398 тысяч долларов (543 тысячи манатов) грантовых средств.

Гособвинитель продолжит оглашение обвинительного заключения на следующем заседании. Оно назначено на 18 марта.

Напомним, что Мехрибан Рагимли была привлечена к следствию в марте прошлого года в рамках «дела НПО».

На период расследования в отношении нее была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора. Ей предъявлены обвинения по статьям 193‑1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308.2 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия либо оказавшее влияние на результаты выборов или референдума) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Отметим также, что в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается процесс по делу, связанному с местными и международными неправительственными организациями. Перед судом предстали многие представители гражданского общества, среди них руководитель Общественного объединения «Институт гражданских прав» Башир Сулейманлы, глава альянса «Наблюдение за выборами» Мамед Мамедзаде (Мамед Алпай), руководитель Общественного объединения «Право и развитие» Хафиз Гасанов, социальный работник Замин Зеки, правозащитница Наргиз Мухтарова, общественные активисты Айгюль Пенджалиева, Асеф Ахмедов и другие.

В отношении находящегося за пределами страны руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли и общественной активистки Айтадж Агазаде вынесено постановление о розыске с заключением под стражу.

Представители НПО обвинения не признают.