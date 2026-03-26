Верховный суд встал на защиту преступника Эльдара Махмудова и его сына. Как такое может быть?

Бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов и его окружение даже после судебных разбирательств, приговоров и фактической нейтрализации объединенной преступной группировки МНБ-ОБХСС не раз фигурировали в прессе в качестве «героев» скандалов, связанных с предпринимателями. И, судя по всему, их недоброе дело обмана и наживы на всем, где можно найти лазейку в законе и даже без оной, продолжает процветать - за него взялись их прямые и непрямые потомки. Используя преступный опыт отца, зловещий сын экс-министра - Анар Махмудов пытается сегодня отжать у граждан их законное имущество. По его иску и последующего судебного решения жильцам элитного дома в Сабаильском районе по улице Низами, квартал 706, построенном компанией Dolçasaray, нежданно-негаданно предложили незамедлительно освободить квартиры, приобретенные более пяти лет назад. Махмудов‑младший утверждает, что еще 15 лет назад, когда его отец руководил преступной группировкой под прикрытием силовой структуры, приобрел на 14‑м этаже указанного дома две квартиры площадью 202 и 453 квадратных метра. Однако нынешние владельцы этой недвижимости — Шовкет Алиева, Вугар Миргасымов и Метанет Дадашзаде заявляют, что купили неотремонтированные, под маяк, помещения у Dolçasaray в 2021 году, привели их в жилое состояние, давно туда переехали и зарегистрированы по данному адресу. У Шовкет Алиевой имеется официальное свидетельство о праве собственности.

Несмотря на то что акт купли-продажи у всех трех семей был оформлен в соответствии со всеми юридическими формальностями, весной прошлого года им пришло судебное уведомление об освобождении жилплощади. Как потом выяснилось, судебный процесс по иску А.Махмудова к компании-застройщику, связанный с квартирами, за которые они заплатили, шел с 2021 года. Однако их как законных владельцев не только не сочли нужным привлечь к разбирательствам, но даже не известили о процессе. Неожиданно оказавшись перед фактом оказаться бездомными, Алиева, Миргасымов и Дадашзаде обратились в Пленум Верховного суда с просьбой отменить прежнее решение и пересмотреть дело с их участием. Однако обращение отклонили без указания убедительных оснований. Как утверждает претендент на недвижимость А.Махмудов, еще в январе 2007 года между его дядей Фархадом Меликовым и Dolçasaray был заключен договор о купле-продаже трех квартир на 14‑м этаже. Позднее Меликов попросил переоформить их на имя племянника. Вынужденные самостоятельно проверять документы и что-то доказывать, нынешние законные владельцы спорного жилья утверждают, что указанные в том договоре квартиры не соответствуют заявленным площадям, а подтверждающие оплату документы и подпись Махмудова отсутствуют. Кроме того, еще до того, как они приобрели свое жилье, суд признал договор между компанией и Махмудовым недействительным.

Более того, стройкомпания задолго до иска потомка экс-министра обратилась в Ясамальский районный суд с требованием расторгнуть договор, указав, что реальной купли‑продажи не состоялось и стоимость квартир не оплачена. Что вполне логично – кто ж тогда, в 2007-м, мог заставить Махмудовых кому-то за что-то платить. В июле 2020 года суд удовлетворил иск Dolçasaray. После вступления решения в силу квартиры и были проданы обычным гражданам. Но спустя семь месяцев, в 2021-м, представитель клана Махмудовых обратился в Сабаильский районный суд с требованием вернуть квартиры. Но и здесь их ждал облом: времена всесильного министра-преступника давно миновали, и Сабаильский, а затем и Апелляционный суд отказали истцу, указав на отсутствие документов, подтверждающих оплату: графиков платежей, чеков, выписок. Тем не менее, закрыв глаза на все неувязки, Верховный суд в 2023 году удовлетворил иск Анара Махмудова, и дело направили на исполнение. Однако в ходе проверки Сабаильский отдел судебных исполнений установил, что на 14‑м этаже нет квартир таких размеров, как указано в иске. Но Махмудовы не унимались, и их представитель вновь обратился в Сабаильский суд. Суд провел выездное заседание и, основываясь на проектной документации и заключении МЧС, в октябре 2024-го вынес решение, что квартир требуемых размеров не существует. Бакинский апелляционный суд оставил это решение в силе. Тогда все тот же «представитель» подал новый иск — уже о выселении жильцов из трех квартир на 14‑м этаже. Несмотря на все законно установленные обстоятельства, Апелляционный суд данный иск удовлетворил…

«Срок для обращения Махмудова давно истек, но на это никто не обратил внимания. Апелляционный суд вынес решение о выселении и отмене нашего свидетельства о собственности. А что будет с нами, добросовестными покупателями? В апреле 2025 года тот же суд признал, что квартир таких размеров не существует и предложил потребовать компенсацию. А через восемь месяцев выносит решение о выселении», — разводят руками жильцы. Haqqin.az связался с бывшими руководителями Dolçasaray, работавшими в период подписания договора с Махмудовым. Они поведали, что в сентябре 2006 года двое мужчин в гражданской одежде, представившиеся людьми, действующими от имени Эльдара Махмудова, пришли в офис компании по адресу Сабаильский район, улица Низами, 96. Они заявили бухгалтеру и председателю, что собираются приобрести квартиры в строящемся доме по бартеру или за наличные. А потом потребовали и забрали с собой большое количество подписанных и проштампованных договоров и пустых бланков. Спустя некоторое время те же «люди в штатском» принесли уже якобы оформленные договоры, причем с площадями, не соответствующими проекту здания. Сначала документы были оформлены на имя дяди Анара Махмудова — Фархада Меликова, а затем — на самого Махмудова. Однако на деле никаких платежей произведено не было. «В то время 14‑й этаж еще не был построен. После отстранения Эльдара Махмудова (вернее, только после отстранения - ред.) компания неоднократно направляла уведомления об оплате, но деньги так и не поступили. Вместо этого Махмудов через своих людей сообщил, что отказывается от квартир», - утверждают бывшие сотрудники стройкомпании.