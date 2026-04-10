Мясо в Баку становится роскошью

В Баку за последние дни вновь зафиксирован рост цен на мясо. Продавцы отмечают, что по сравнению с началом марта стоимость увеличилась на 1–2 маната. В центральных торговых точках города килограмм говядины уже обходится покупателям в 21–22 маната. После праздников в некоторых районах цены незначительно снизились, однако крупные поставщики свою ценовую политику не меняли. Один из продавцов подчеркнул, что потребительский спрос заметно ослаб: если раньше почти каждый второй покупатель приобретал по два килограмма мяса и более, то теперь на такой объем решается лишь один из шести-семи человек.

Фермеры, опрошенные haqqin.az, объясняют сложившуюся ситуацию ростом производственных издержек. Содержание скота становится все менее рентабельным, поэтому перед праздниками животноводы стараются реализовать товар по максимально возможной цене. По их расчетам, чтобы полностью покрыть затраты, килограмм мяса должен стоить минимум 25 манатов. Рост затрат в животноводческом секторе отражен и в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2025 году, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса. Согласно документу, в период с 2022 по 2025 год основной прирост импорта в аграрном секторе пришелся именно на живой скот и продукцию животноводства. По сравнению с 2022 годом в 2025-м импорт живого крупного рогатого скота в стоимостном выражении вырос в 3,7 раза, живых овец — в 2,1 раза, а мяса крупного и мелкого рогатого скота — в 2,8 раза.

Правительство констатирует, что себестоимость местной продукции во многих случаях превышает стоимость импортной. Удорожание кормов и прочие сопутствующие расходы повышают себестоимость мяса и, как следствие, отпускные цены производителей. Согласно официальной статистике, Азербайджан резко увеличил закупки овец за рубежом. В прошлом году в страну была импортирована 306 591 голова живых овец общей стоимостью 33 миллиона 52 тысячи долларов. Это на 82,7% больше в денежном эквиваленте и на 68,6% — в количественном по сравнению с показателями предыдущего года. Средняя импортная цена одной овцы составила 107,8 доллара (примерно 183,3 маната), тогда как годом ранее она составляла 99,5 доллара (около 169,1 маната). Животных ввозили преимущественно из Грузии и России. Средняя цена грузинской овцы выросла до 173,2 маната. При этом импорт из России увеличился в семь раз: Азербайджан ввез 129 008 голов на сумму 14 миллионов 964 тысячи долларов. Средняя стоимость российской овцы составила 116 долларов (около 197,2 маната), что на 10,4% выше уровня 2024 года. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. По их мнению, подорожание будет продолжаться до тех пор, пока либо спрос не снизится до критической отметки, либо животноводство не станет достаточно прибыльным, чтобы привлечь в отрасль новых производителей.