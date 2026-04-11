Откаты шли хранителю нахчыванской кассы - сыну Васифа Талыбова

В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по громкому коррупционному делу в отношении Бахруза Аскерова, бывшего председателя правления публичного юридического лица (ПЮЛ) «Агентство автомобильных дорог Нахчывана».
Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Арзуяра Керимова прошли допрос и дача показаний обвиняемым.
Схема «откатов» и вертикаль коррупции
В своих показаниях Аскеров сообщил, что в 2009 году распоряжением тогдашнего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР он был назначен генеральным директором государственной компании «Нахчыванские автомобильные дороги». В дальнейшем он занимал пост председателя правления ПЮЛ «Агентство автомобильных дорог Нахчывана», в структуру которого входило восемь управлений.
Подсудимый раскрыл детали коррупционной схемы: при распределении средств на дорожное строительство в бюджет закладывались дополнительные 12%. Из этой суммы руководители управлений возвращали ему 10% в качестве «отката». Далее эти денежные потоки передавались председателю Комитета по градостроительству и архитектуре Хиджрану Рустамову, который, в свою очередь, доставлял их сыну главы Нахчывана Васифа Талыбова — Сеймуру Талыбову, курировавшему теневую кассу. Оставшиеся 2% расходовались на покрытие банковских издержек.
По словам обвиняемого, данная система бесперебойно функционировала до 2022 года:
«До моего увольнения мне никто не предъявлял претензий. Министерство финансов регулярно проводило проверки, однако в проверках дорожных управлений я лично не участвовал. Заказы поступали от Комитета по градостроительству и архитектуре, и деньги выделялись на основании актов выполненных работ («Форма-2»). Председатель комитета Хиджран Рустамов давал задания, мы выезжали на объекты, проводили замеры. К сметам на строительство дорог неизменно прибавляли 12%. Ежемесячно проводились совещания, где я докладывал о результатах, после чего премьер-министр Сабухи Мамедов подписывал распоряжения о выделении новых траншей».
Конфликт с Минфином и обвинение
В ходе заседания Аскеров признал себя виновным лишь частично. Он заявил, что в 2023 году сотрудники Министерства финансов требовали у него взятку в размере 20 тысяч манатов за «лояльную» проверку толщины асфальтового покрытия. Обвиняемый утверждает, что выразил протест и сообщил о факте вымогательства в Кабинет министров и лично министру финансов Гасану Исмаилову, после чего в его адрес начали поступать угрозы.
Судебное разбирательство продолжится 1 мая.
Справочная информация о деле:
• Статьи УК Азербайджана: 179.4 (присвоение в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог).
• Сумма ущерба: Оценивается примерно в 5,5 миллиона манатов.
• Возможное наказание: От 10 до 14 лет лишения свободы.
Хронология карьеры:
• 2009 г.: Назначен гендиректором ГК «Нахчыванские автомобильные дороги».
• 2018 г.: Компания преобразована в агентство.
• 2023 г.: Ведомство получило статус публичного юридического лица (ПЮЛ).
• 27 ноября 2023 г.: Аскеров официально утвержден председателем правления ПЮЛ.
• 22 февраля 2025 г.: Освобожден от занимаемой должности.