Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом

В бакинском поселке Загульба на обширной зеленой территории стоит заброшенное здание, которому более ста лет. Когда‑то в нем располагался Детский костно‑туберкулезный санаторий имени Гиндеса. Санаторий долгие годы играл важную роль в лечении детского костного туберкулеза, широко распространенного в начале XX века (в настоящее время Детский костно-туберкулезный санаторий имени Гиндеса функционирует в новом здании по адресу: поселок Бузовна, ул. Гейдара Эйвазова, 29). Сегодня здание находится в состоянии глубокого запустения. Двери и окна выбиты, перекрытия обрушены, штукатурка осыпалась, лестницы разрушены. Коммуникации отключены, территория заросла кустарником. Бассейн во дворе превратился в сточную яму, а статуя ребенка обезображена настолько, что едва напоминает первоначальный вид.

В социальных сетях распространяются кадры, демонстрирующие плачевное состояние объекта: разбитые стекла, обломки конструкций, мусор. В пустующих помещениях обжились крысы. За многолетними деревьями вокруг здания не ухаживали десятилетиями. В 2022 году санаторий был переведен в новое здание, а историческое строение осталось без присмотра и до сих пор ожидает решения о реставрации. Если ситуация не изменится, его остатки могут быть утрачены окончательно. В Загульбе разрушается и другое здание — бывший молодежный санаторий. Выглядит он ничем не лучше «собрата».