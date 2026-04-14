Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом

Ульвия Худиева, собкор
В бакинском поселке Загульба на обширной зеленой территории стоит заброшенное здание, которому более ста лет. Когда‑то в нем располагался Детский костно‑туберкулезный санаторий имени Гиндеса. Санаторий долгие годы играл важную роль в лечении детского костного туберкулеза, широко распространенного в начале XX века (в настоящее время Детский костно-туберкулезный санаторий имени Гиндеса функционирует в новом здании по адресу: поселок Бузовна, ул. Гейдара Эйвазова, 29).

Сегодня здание находится в состоянии глубокого запустения. Двери и окна выбиты, перекрытия обрушены, штукатурка осыпалась, лестницы разрушены. Коммуникации отключены, территория заросла кустарником. Бассейн во дворе превратился в сточную яму, а статуя ребенка обезображена настолько, что едва напоминает первоначальный вид.

В социальных сетях распространяются кадры, демонстрирующие плачевное состояние объекта: разбитые стекла, обломки конструкций, мусор. В пустующих помещениях обжились крысы. За многолетними деревьями вокруг здания не ухаживали десятилетиями.

В 2022 году санаторий был переведен в новое здание, а историческое строение осталось без присмотра и до сих пор ожидает решения о реставрации. Если ситуация не изменится, его остатки могут быть утрачены окончательно.

В Загульбе разрушается и другое здание — бывший молодежный санаторий. Выглядит он ничем не лучше «собрата».

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что здание бывшего детского санатория обследовано и зарегистрировано как вновь выявленный объект, подлежащий внесению в реестр. Вопрос о его статусе будет рассмотрен на ближайшем заседании Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей.

Что касается второго санатория, он не относится к объектам исторического наследия.

Нам же остается только подчеркнуть, что сохранение зданий, построенных более века назад и представляющих собой образцы редкой архитектуры, зависит от того, насколько оперативно будет принято решение о реставрации. В противном случае данные объекты могут исчезнуть бесследно.

