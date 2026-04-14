Блокада началась
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании

заметки на полях
Инара Рафикгызы, судебный репортер
14:44 173

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела 42‑летнего Рафика Велиева, которого обвиняют в крупном мошенничестве и подделке документов. Общий ущерб, по данным следствия, превышает миллион манатов.

По версии следствия, Велиев заранее подготовил поддельные документы, оформленные так, будто они заверены вымышленным госсекретарем по иностранным делам и делам Содружества Великобритании Ричардом Чартерсом (в реальной жизни Ричард Чартес – известный в Великобритании архиеписком), а также еще одним госсекретарем Оуэном Матти (такого человека нет в современной Великобритании, как и в истории Англии) и нотариусом Анико Себок (неизвестно, есть ли в Лондоне такой нотариус? Следствие на этот вопрос не ответило). Эти документы были представлены потерпевшим в форме официальных и действующих за рубежом, чтобы убедить людей в надежности сотрудничества с ним.

Знаменитого архиепископа Велиев переназначил госсекретарем Великобритании

Самый крупный эпизод связан с Гюльнарой Рахмановой. По версии следствия, Велиев вместе с сообщниками использовал поддельный документ, чтобы переоформить ее нежилое помещение на имя Вугара Абдуррагимова. В результате женщина лишилась имущества стоимостью 1 миллион 37 тысяч манатов.

Похожим образом был обманут гражданин Турции Юртсевер Левент Мерт. Пока он находился за пределами Азербайджана, Велиев изготовил фальшивую доверенность, якобы подписанную то ли госсекретарем, то ли архиепископом Ричардом Чартерсом и заверенную апостилем несуществующего нотариуса Анико Себок. На основании этой доверенности он продал квартиру Левента Юртсевера в Хырдалане за 54 тысячи манатов Арзу Алиеву и присвоил деньги.

Велиев пытался провернуть еще одну сделку — на этот раз с участием Сейфаддина Демирли, представителя главы Исполнительной власти Бинагадинского района по поселку Баладжары. Следствие считает, что Велиев, действуя вместе с неким «Сади» и Джавахиром Новрузи, собирался незаконно продать земельный участок, принадлежащий Рухсаре Ибрагимовой. Он уверял Демирли, что имеет право распоряжаться участком, и предлагал купить его за 408 тысяч манатов. Однако при оформлении сделки Демирли заподозрил неладное и обратился в полицию. После этого Велиева задержали и заключили под стражу.

А вот и потерпевший Демирли

В ходе следствия стало известно и о мошенничестве в отношении Рахмановой, Ибрагимовой и Юртсевера.

Сам Велиев признает вину лишь частично: «Суть обвинения мне понятна. По эпизоду с мошенничеством виновным себя не считаю, я только подготовил документ».

Что касается потерпевшего Сейфаддина Демирли, следует особо отметить, что он недавно получил назначение в Исполнительную власть Бинагадинского района. Его отец, Аллахверди Демиров, ранее руководил Управлением капитального строительства Министерства образования и ООО «6‑й дорожный эксплуатационный участок Баку». Его имя неоднократно появлялось в прессе — то в связи с задержанием банды Эльдара Махмудова, то как фигурант или потерпевший по разным уголовным делам, то в контексте коррупционных расследований. Семья известна широкими бизнес‑интересами и значительным объемом недвижимости.

