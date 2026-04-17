Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?

Уже долгое время не утихают споры между руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и его ведущими артистами. Взаимные обвинения звучат в соцсетях и прессе. Широкая публика узнала о происходящем внутри аварийного здания, закрытого для зрителей уже несколько лет, лишь после того, как деятели искусства начали открыто заявлять о своем недовольстве.

Кадровые потери и «черные списки» Стало известно, что театр не продлил контракт с народным артистом и ведущим драматическим баритоном Авазом Абдуллой, представлявшим Азербайджан на лучших мировых сценах. Народная артистка балетмейстер Камилла Гусейнова ушла по собственному желанию. Другой народный артист - профессор Ялчин Адыгезалов не сотрудничает с театром уже несколько лет. Протест выразили также народные артисты тенор Азер Заде и Самир Джафаров, сотрудник театра и ветеран войны Атеш Гараев и другие. «Балет Арифа Меликова «Легенда о любви» сократили с трех актов до одного. Из двух с половиной часов сделали 50‑минутную версию. Это прямое вмешательство в суть произведения. Шедевр, поставленный более чем в 40 странах, подвергся недопустимому обращению», — заявил Ялчын Адыгезалов. Сразу после этого заявления все афиши с участием маэстро исчезли. Азер Заде также сообщил о систематической несправедливости. По словам тенора, от его имени и без его ведома был отправлен отказ от участия в фестивале «Харыбюльбюль». Кроме того, артисту препятствовали в зарубежных гастролях, предлагая уволиться при малейшем недовольстве.

Режимный объект вместо храма искусства Многие артисты возмущены новыми внутренними правилами. Если раньше специфика работы предполагала явку только на репетиции и занятия, то теперь введена обязательная ежедневная регистрация. В театре установлена система видеонаблюдения, а использование мобильных телефонов запрещено, что уже приводило к конфликтам с охраной. Особое возмущение вызывает отношение к персоналу со стороны заместителя директора, руководителя Оперной студии Сабины Асадовой. Артисты планируют подать на нее в суд за публичные оскорбления. Стратегия или разрушение традиций? Аваз Абдулла в интервью haqqin.az отметил, что вытеснение национальных кадров может быть частью определенной стратегии. По его словам, директор театра, народный артист Юсиф Эйвазов намерен минимизировать оперную труппу, оставив лишь хор, оркестр и нескольких солистов на второстепенные партии, а на главные роли приглашать иностранцев. Руководство театра аргументирует свою позицию ориентиром на модель театра «Ла Скала», где нет постоянной труппы солистов. Однако и у артистов есть свой главный контраргумент. В Италии сотни театров, а в Азербайджане — один. Если национальные кадры окажутся ненужными здесь, им придется навсегда покинуть страну, а существование вокального отделения Консерватории потеряет смысл.