Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?

Жаля Агазаде, собкор
00:38 872

Уже долгое время не утихают споры между руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и его ведущими артистами. Взаимные обвинения звучат в соцсетях и прессе. Широкая публика узнала о происходящем внутри аварийного здания, закрытого для зрителей уже несколько лет, лишь после того, как деятели искусства начали открыто заявлять о своем недовольстве.

Многие артисты возмущены новыми внутренними правилами. Если раньше специфика работы предполагала явку только на репетиции и занятия, то теперь введена обязательная ежедневная регистрация

Кадровые потери и «черные списки»

Стало известно, что театр не продлил контракт с народным артистом и ведущим драматическим баритоном Авазом Абдуллой, представлявшим Азербайджан на лучших мировых сценах. Народная артистка балетмейстер Камилла Гусейнова ушла по собственному желанию. Другой народный артист - профессор Ялчин Адыгезалов не сотрудничает с театром уже несколько лет. Протест выразили также народные артисты тенор Азер Заде и Самир Джафаров, сотрудник театра и ветеран войны Атеш Гараев и другие.

«Балет Арифа Меликова «Легенда о любви» сократили с трех актов до одного. Из двух с половиной часов сделали 50‑минутную версию. Это прямое вмешательство в суть произведения. Шедевр, поставленный более чем в 40 странах, подвергся недопустимому обращению», — заявил Ялчын Адыгезалов.

Сразу после этого заявления все афиши с участием маэстро исчезли.

Азер Заде также сообщил о систематической несправедливости. По словам тенора, от его имени и без его ведома был отправлен отказ от участия в фестивале «Харыбюльбюль». Кроме того, артисту препятствовали в зарубежных гастролях, предлагая уволиться при малейшем недовольстве.

Режимный объект вместо храма искусства

Многие артисты возмущены новыми внутренними правилами. Если раньше специфика работы предполагала явку только на репетиции и занятия, то теперь введена обязательная ежедневная регистрация. В театре установлена система видеонаблюдения, а использование мобильных телефонов запрещено, что уже приводило к конфликтам с охраной.

Особое возмущение вызывает отношение к персоналу со стороны заместителя директора, руководителя Оперной студии Сабины Асадовой. Артисты планируют подать на нее в суд за публичные оскорбления.

Стратегия или разрушение традиций?

Аваз Абдулла в интервью haqqin.az отметил, что вытеснение национальных кадров может быть частью определенной стратегии. По его словам, директор театра, народный артист Юсиф Эйвазов намерен минимизировать оперную труппу, оставив лишь хор, оркестр и нескольких солистов на второстепенные партии, а на главные роли приглашать иностранцев.

Руководство театра аргументирует свою позицию ориентиром на модель театра «Ла Скала», где нет постоянной труппы солистов. Однако и у артистов есть свой главный контраргумент. В Италии сотни театров, а в Азербайджане — один. Если национальные кадры окажутся ненужными здесь, им придется навсегда покинуть страну, а существование вокального отделения Консерватории потеряет смысл.

Аварийное здание и пенсионный тупик

Пока артисты спорят о творчестве, само здание театра продолжает разрушаться. Ремонт откладывается: Юсиф Эйвазов заявил, что проект рассмотрят только летом, а завершат работы не раньше конца следующего года.

В самом тяжелом положении оказались артисты балета. Мастера сцены жалуются на физический износ: к 35 годам артисты балета часто имеют серьезные травмы. К тому же их поджидает и пенсионная ловушка: раньше солисты могли выходить на пенсию после 20 лет стажа. Согласно закону 2006 года, они приравнены к обычным гражданам и должны работать до 65 лет. Ну и еще один железный аргумент - отсутствие страховки: лечение профессиональных травм артисты оплачивают самостоятельно.

Позиция Министерства культуры

Редакция haqqin.az направила запрос в Министерство культуры. Несмотря на то, что ведомство проводило встречи с недовольными артистами, там заявили, что их позиция полностью совпадает с ответами директора театра.

В официальном заявлении руководства театра подчеркивается, что изменения носят «институциональный характер», продажи билетов растут, а с отдельными артистами контракты расторгнуты из-за их отсутствия в стране или несоответствия требованиям.

Конфликт остается открытым. Деятели искусства настаивают: Театр оперы и балета — это не коммерческий проект и не площадка для сомнительных экспериментов. Разрушение национальных традиций может стать невосполнимой потерей для культуры страны.

