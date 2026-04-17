Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…

Жители бакинского поселка Бахар на протяжении многих лет жалуются на отсутствие элементарной инфраструктуры и безразличие со стороны местной исполнительной власти. Несмотря на то что этот населенный пункт находится всего в получасе езды от центра столицы, здесь нет дорог, канализации, школ и медицинских учреждений. Улицы утопают в грязи и мусоре, а жилые дома регулярно затапливают сточные воды. По словам местных жителей, даже отдаленные горные деревни получают больше внимания, чем Бахар. Они утверждают, что районные власти и профильные службы игнорируют их обращения, хотя письма с жалобами отправляются регулярно. В поселке работают всего лишь несколько магазинов — именно возле них заканчивается асфальтированная дорога и находится конечная остановка единственного автобусного маршрута. Из-за отсутствия местных учебных заведений дети вынуждены ездить на учебу в соседние поселки — Деде Горгуд и Говсан.

Местные жители признаются, что даже не знают точных адресов своих домов: у улиц просто нет названий. Единственным ориентиром служит магазин, который указывают при вызове такси или скорой помощи. Однако автомобили зачастую не могут заехать вглубь кварталов, утопающих в огромных лужах. Дороги в поселке стали полностью непроходимыми. Канализационные ямы постоянно переполняются, из-за чего зловоние распространяется до самого въезда в Бахар. Услуги по очистке выгребных ям стоят 40 манатов и требуются один-два раза в месяц, но далеко не все семьи могут позволить себе такие регулярные расходы. В дождливую погоду нечистоты смешиваются с осадками, затапливая дворы и внутренние помещения домов. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, местные жители за свой счет покупают щебень и гравий для подсыпки дорог, но те вскоре вновь приходят в негодность. Мусорные контейнеры в поселке отсутствуют, поэтому бытовые отходы люди вынуждены сжигать прямо у своих ворот. Дополнительную угрозу создают стаи бездомных собак, собирающиеся на стихийных свалках. В прошлом месяце животные напали на школьницу, и лишь своевременное вмешательство соседей спасло девочку от беды.