Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…

Жители бакинского поселка Бахар на протяжении многих лет жалуются на отсутствие элементарной инфраструктуры и безразличие со стороны местной исполнительной власти. Несмотря на то что этот населенный пункт находится всего в получасе езды от центра столицы, здесь нет дорог, канализации, школ и медицинских учреждений. Улицы утопают в грязи и мусоре, а жилые дома регулярно затапливают сточные воды.
По словам местных жителей, даже отдаленные горные деревни получают больше внимания, чем Бахар. Они утверждают, что районные власти и профильные службы игнорируют их обращения, хотя письма с жалобами отправляются регулярно.
В поселке работают всего лишь несколько магазинов — именно возле них заканчивается асфальтированная дорога и находится конечная остановка единственного автобусного маршрута. Из-за отсутствия местных учебных заведений дети вынуждены ездить на учебу в соседние поселки — Деде Горгуд и Говсан.
Местные жители признаются, что даже не знают точных адресов своих домов: у улиц просто нет названий. Единственным ориентиром служит магазин, который указывают при вызове такси или скорой помощи. Однако автомобили зачастую не могут заехать вглубь кварталов, утопающих в огромных лужах.
Дороги в поселке стали полностью непроходимыми. Канализационные ямы постоянно переполняются, из-за чего зловоние распространяется до самого въезда в Бахар. Услуги по очистке выгребных ям стоят 40 манатов и требуются один-два раза в месяц, но далеко не все семьи могут позволить себе такие регулярные расходы. В дождливую погоду нечистоты смешиваются с осадками, затапливая дворы и внутренние помещения домов. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, местные жители за свой счет покупают щебень и гравий для подсыпки дорог, но те вскоре вновь приходят в негодность.
Мусорные контейнеры в поселке отсутствуют, поэтому бытовые отходы люди вынуждены сжигать прямо у своих ворот. Дополнительную угрозу создают стаи бездомных собак, собирающиеся на стихийных свалках. В прошлом месяце животные напали на школьницу, и лишь своевременное вмешательство соседей спасло девочку от беды.
Проблемы с водоснабжением, электричеством и газом местным жителям худо-бедно удалось решить своими силами, однако отсутствие централизованной канализации остается главной бедой. Многие семьи, устав от бесконечных бытовых трудностей, выставляют дома на продажу и переезжают в другие районы.
«Если проведут канализацию, то и дороги сделают; если дороги будут нормальными, увеличат число автобусных маршрутов. Может быть, тогда здесь откроют аптеку или построят медпункт», — рассуждают люди, надеясь, что их мольбы о помощи, наконец, будут услышаны.
В Объединенной службе водоснабжения в ответ на запрос сообщили, что в Баку и на Апшеронском полуострове реализуются проекты по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения. В указанном районе также запланировано поэтапное строительство системы отвода сточных вод.
В Исполнительной власти Сураханского района и местном муниципалитете на вопросы редакции отвечать отказались. Отметим, что главой Исполнительной власти Сураханского района является известный олигарх, бывший вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев.