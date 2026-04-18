Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...

В кризисе и губинские фермеры

поговорим о наших проблемах
Ульвия Худиева, собкор
21:46 1194

Резкое падение покупательной способности в России серьезно осложнило положение фермеров Губинского района Азербайджана — региона, который традиционно является лидером страны по производству яблок. На сегодняшний день в хранилищах остаются тонны нераспроданной продукции, реализовать которую с выгодой для производителя практически невозможно.

Аграрии в беседе с haqqin.az отмечают, что в последний раз сталкивались с подобными трудностями лишь в разгар пандемии, а также в первые месяцы российско-украинской войны, когда произошло резкое обесценивание рубля.

Один из сельхозпроизводителей рассказал, что расходы на содержание хозяйств за последние несколько лет значительно выросли. Сейчас выращивание фруктов на одном гектаре сада обходится в среднем в 9–10 тысяч манатов.

Один из сельхозпроизводителей рассказал, что расходы на содержание хозяйств за последние несколько лет значительно выросли

«Только обработка одного гектара яблоневого сада химикатами стоит пять–шесть тысяч манатов. А ведь есть еще затраты на аренду трактора и прочие агротехнические работы», — жалуется фермер Мубариз Мамедов. По его словам, от сложившейся ситуации больше всего страдают мелкие и средние хозяйства. За хранение одной тонны продукции в холодильных складах они вынуждены платить по 40 манатов в месяц, что ощутимо увеличивает и без того высокую себестоимость.

Другой фермер подчеркивает, что, в отличие от крупных агрохолдингов, мелким производителям невыгодно продавать яблоки дешевле 1 маната 50 гяпиков за килограмм. Если ситуация не изменится в ближайшее время, тонны продукции просто сгниют. «Есть фермеры, способные выйти на рынки Турции и других стран. Но для мелких хозяйств поиск новых рынков сбыта — задача почти невыполнимая. Чем длиннее логистическое плечо, тем выше расходы. Многие выращивают яблоки в долг, а в итоге остаются без средств к существованию», — отмечает он.

Фермер Ниязи Алиев сетует на огромную разницу в ценах: яблоки, которые он и его коллеги вынуждены отдавать по 50 гяпиков за килограмм, на прилавках магазинов выставляются уже по 2 маната. Он добавляет, что в прошлом году смог реализовать более половины урожая, тогда как в этом — не более четверти.

Экономический эксперт Акиф Насирли в интервью haqqin.az назвал положение губинских фермеров серьезным вызовом для экономики региона

«Спрос на внутреннем рынке остается невысоким. Есть хозяйства, которые не смогли продать и 10 процентов собранных яблок. Предлагаемая закупочная цена просто не покрывает затраты», — говорит Алиев.

Аграрии подчеркивают, что в нынешних реалиях зарабатывают только посредники: закупая продукцию в регионах за бесценок, они перепродают ее в Баку в несколько раз дороже. В итоге в проигрыше остаются и производители, и конечные потребители.

Один из фермеров добавил, что проблемы с выходом на российский рынок существуют уже несколько лет. Сейчас же ситуация достигла критической точки: с учетом транспортных расходов, затрат на оплату труда, проживание и питание, экспортные поездки в Россию просто не окупаются.

«Дизельное топливо стоит уже 1,10 маната за литр. Недавно покупал запчасть для техники — отдал 80 манатов. Мы ведь должны не просто сбыть яблоки, но и прокормить свои семьи. А нам предлагают цену ниже себестоимости», — сетуют производители.

Экономический эксперт Акиф Насирли в интервью haqqin.az назвал положение губинских фермеров серьезным вызовом для экономики региона. По его мнению, если стагнация затянется, это нанесет удар по финансовой устойчивости производителей и может привести к дефициту на местном рынке в будущем. В качестве решения эксперт предлагает развивать новые каналы сбыта, стимулировать внутреннее потребление и активно диверсифицировать экспортные направления, снижая зависимость от российского рынка.

Читайте по теме

Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
17 апреля 2026, 01:53 7652
Работы в Баку застопорились. За крысятник хотят миллион! наш спецреп
16 апреля 2026, 12:47 7911
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3% отчеты Госкомитета по статистике, и ничего более
14 апреля 2026, 03:16 12107
КСИР снова закрывает Ормузский пролив
КСИР снова закрывает Ормузский пролив
22:33 405
В кризисе и губинские фермеры
В кризисе и губинские фермеры поговорим о наших проблемах
21:46 1195
США могут возобновить атаки на Иран
США могут возобновить атаки на Иран обновлено 22:43
22:43 15215
Мелони посетит Баку
Мелони посетит Баку
21:52 1436
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед наша корреспонденция
20:33 3491
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха»
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха» фото
21:48 1148
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов Крис Бернс и Александр Фридман в гостях у haqqin.az
20:06 1827
Стрельба в Киеве: подробности
Стрельба в Киеве: подробности видео; обновлено 20:29
20:29 5263
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
20:03 1167
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами наша корреспонденция; все еще актуально
17 апреля 2026, 23:30 6426
Трамп обещает новости по Ирану
Трамп обещает новости по Ирану обновлено 18:25
18:25 2792

ЭТО ВАЖНО

КСИР снова закрывает Ормузский пролив
КСИР снова закрывает Ормузский пролив
22:33 405
В кризисе и губинские фермеры
В кризисе и губинские фермеры поговорим о наших проблемах
21:46 1195
США могут возобновить атаки на Иран
США могут возобновить атаки на Иран обновлено 22:43
22:43 15215
Мелони посетит Баку
Мелони посетит Баку
21:52 1436
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед наша корреспонденция
20:33 3491
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха»
«Сабах» доказал: он сильнее «Карабаха» фото
21:48 1148
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов Крис Бернс и Александр Фридман в гостях у haqqin.az
20:06 1827
Стрельба в Киеве: подробности
Стрельба в Киеве: подробности видео; обновлено 20:29
20:29 5263
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
Американцы готовятся к захвату связанных с Ираном судов
20:03 1167
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами
Американцы будут добывать золото вместе с бандитами наша корреспонденция; все еще актуально
17 апреля 2026, 23:30 6426
Трамп обещает новости по Ирану
Трамп обещает новости по Ирану обновлено 18:25
18:25 2792
