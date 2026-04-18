В кризисе и губинские фермеры

Резкое падение покупательной способности в России серьезно осложнило положение фермеров Губинского района Азербайджана — региона, который традиционно является лидером страны по производству яблок. На сегодняшний день в хранилищах остаются тонны нераспроданной продукции, реализовать которую с выгодой для производителя практически невозможно.
Аграрии в беседе с haqqin.az отмечают, что в последний раз сталкивались с подобными трудностями лишь в разгар пандемии, а также в первые месяцы российско-украинской войны, когда произошло резкое обесценивание рубля.
Один из сельхозпроизводителей рассказал, что расходы на содержание хозяйств за последние несколько лет значительно выросли. Сейчас выращивание фруктов на одном гектаре сада обходится в среднем в 9–10 тысяч манатов.
«Только обработка одного гектара яблоневого сада химикатами стоит пять–шесть тысяч манатов. А ведь есть еще затраты на аренду трактора и прочие агротехнические работы», — жалуется фермер Мубариз Мамедов. По его словам, от сложившейся ситуации больше всего страдают мелкие и средние хозяйства. За хранение одной тонны продукции в холодильных складах они вынуждены платить по 40 манатов в месяц, что ощутимо увеличивает и без того высокую себестоимость.
Другой фермер подчеркивает, что, в отличие от крупных агрохолдингов, мелким производителям невыгодно продавать яблоки дешевле 1 маната 50 гяпиков за килограмм. Если ситуация не изменится в ближайшее время, тонны продукции просто сгниют. «Есть фермеры, способные выйти на рынки Турции и других стран. Но для мелких хозяйств поиск новых рынков сбыта — задача почти невыполнимая. Чем длиннее логистическое плечо, тем выше расходы. Многие выращивают яблоки в долг, а в итоге остаются без средств к существованию», — отмечает он.
Фермер Ниязи Алиев сетует на огромную разницу в ценах: яблоки, которые он и его коллеги вынуждены отдавать по 50 гяпиков за килограмм, на прилавках магазинов выставляются уже по 2 маната. Он добавляет, что в прошлом году смог реализовать более половины урожая, тогда как в этом — не более четверти.
«Спрос на внутреннем рынке остается невысоким. Есть хозяйства, которые не смогли продать и 10 процентов собранных яблок. Предлагаемая закупочная цена просто не покрывает затраты», — говорит Алиев.
Аграрии подчеркивают, что в нынешних реалиях зарабатывают только посредники: закупая продукцию в регионах за бесценок, они перепродают ее в Баку в несколько раз дороже. В итоге в проигрыше остаются и производители, и конечные потребители.
Один из фермеров добавил, что проблемы с выходом на российский рынок существуют уже несколько лет. Сейчас же ситуация достигла критической точки: с учетом транспортных расходов, затрат на оплату труда, проживание и питание, экспортные поездки в Россию просто не окупаются.
«Дизельное топливо стоит уже 1,10 маната за литр. Недавно покупал запчасть для техники — отдал 80 манатов. Мы ведь должны не просто сбыть яблоки, но и прокормить свои семьи. А нам предлагают цену ниже себестоимости», — сетуют производители.
Экономический эксперт Акиф Насирли в интервью haqqin.az назвал положение губинских фермеров серьезным вызовом для экономики региона. По его мнению, если стагнация затянется, это нанесет удар по финансовой устойчивости производителей и может привести к дефициту на местном рынке в будущем. В качестве решения эксперт предлагает развивать новые каналы сбыта, стимулировать внутреннее потребление и активно диверсифицировать экспортные направления, снижая зависимость от российского рынка.