В кризисе и губинские фермеры

Резкое падение покупательной способности в России серьезно осложнило положение фермеров Губинского района Азербайджана — региона, который традиционно является лидером страны по производству яблок. На сегодняшний день в хранилищах остаются тонны нераспроданной продукции, реализовать которую с выгодой для производителя практически невозможно. Аграрии в беседе с haqqin.az отмечают, что в последний раз сталкивались с подобными трудностями лишь в разгар пандемии, а также в первые месяцы российско-украинской войны, когда произошло резкое обесценивание рубля. Один из сельхозпроизводителей рассказал, что расходы на содержание хозяйств за последние несколько лет значительно выросли. Сейчас выращивание фруктов на одном гектаре сада обходится в среднем в 9–10 тысяч манатов.

«Только обработка одного гектара яблоневого сада химикатами стоит пять–шесть тысяч манатов. А ведь есть еще затраты на аренду трактора и прочие агротехнические работы», — жалуется фермер Мубариз Мамедов. По его словам, от сложившейся ситуации больше всего страдают мелкие и средние хозяйства. За хранение одной тонны продукции в холодильных складах они вынуждены платить по 40 манатов в месяц, что ощутимо увеличивает и без того высокую себестоимость. Другой фермер подчеркивает, что, в отличие от крупных агрохолдингов, мелким производителям невыгодно продавать яблоки дешевле 1 маната 50 гяпиков за килограмм. Если ситуация не изменится в ближайшее время, тонны продукции просто сгниют. «Есть фермеры, способные выйти на рынки Турции и других стран. Но для мелких хозяйств поиск новых рынков сбыта — задача почти невыполнимая. Чем длиннее логистическое плечо, тем выше расходы. Многие выращивают яблоки в долг, а в итоге остаются без средств к существованию», — отмечает он. Фермер Ниязи Алиев сетует на огромную разницу в ценах: яблоки, которые он и его коллеги вынуждены отдавать по 50 гяпиков за килограмм, на прилавках магазинов выставляются уже по 2 маната. Он добавляет, что в прошлом году смог реализовать более половины урожая, тогда как в этом — не более четверти.