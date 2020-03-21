Фархад Ахмедов отвечает на призыв Ильхама Алиева: 1 миллион манатов

Кампания по пожертвованию бизнес-структурами и предпринимателями денег в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом продолжает расширяться. Как стало известно haqqin.az, азербайджанский бизнесмен российского происхождения Фархад Ахмедов, следуя призыву президента, поддержал эту кампанию.

«Азербайджан, как и другие страны, столкнулся со сложной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Руководство страны проявило решительность и дальновидность и предпринимает комплексные меры превентивного характера, направленные на защиту здоровья граждан и жизненно важных интересов страны. Сегодня как никогда важно объединить усилия всего народа в борьбе с распространением опасной болезни. Также сегодня как никогда важно, чтобы и бизнес демонстрировал свою социальную ответственность. В связи с этим, следуя призыву Ильхама Алиева, Совет директоров ЗАО AzNar принимает решение перечислить миллион манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом», - говорится в заявлении Фархада Ахмедова, поступившем в редакцию haqqin.az.

Напомним, что основной целью Фонда поддержки борьбы с коронавирусом является оказание финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с распространением коронавируса в Азербайджане.

Бизнесмен Фархад Ахмедов и до этого осуществлял широкую благотворительную деятельность в Азербайджане. В частности, во время девальвации маната он погасил все кредитные задолженности сотрудников ЗАО AzNar.