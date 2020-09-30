Ильхам Алиев: «Наступил момент истины для меня»

«Выражаю глубокую признательность братской Турции, ее президенту, моему брату Реджепу Тайипу Эрдогану от вашего имени и всего народа Азербайджана за его решительную и братскую позицию. Потому что очень открытые и жесткие заявления моего дорогого брата еще раз показывают, что Азербайджан не одинок», - сказал президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими, раненными в ходе армянской военной провокации 27 сентября. Отметим, что раненые военнослужащие проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, а Азербайджан всегда с Турцией.

«Я уже говорил, и хочу еще раз сказать, что эти кровавые бои для нас, для всего азербайджанского народа являются моментом истины. Мы видим, кто есть кто. Мы видим, что некоторые стороны, которые высказывают приятные для нас слова, делают хорошие заявления, в некоторых случаях не стоят за своими словами. На словах говорится одно, а на деле делается другое. Но Турция, Пакистан и Афганистан однозначно поддержали Азербайджан. Вы знаете, что есть международный формат, занимающийся переговорами. К сожалению, этот формат не дал никаких результатов. Поэтому в нынешней ситуации я считаю неуместными призывы к диалогу каких-то сторон. Это делают международные организации, это делает ООН. Мы, естественно, принимаем это. Это делает ОБСЕ, мы принимаем это. Потому что у ОБСЕ есть мандат. Или кто-то говорит, давайте начнем такой диалог, давайте поможем, в этом нет необходимости. Сейчас момент истины. На чьей ты стороне? На стороне правды или лжи? На стороне друга или врага? Момент истины для меня, для нашего народа, для всех», - сказал президент.