При продолжении боевых действий в Карабах е была угроза потерять Степанакерт (Ханкенди). Об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе видеообращения на своей странице в Facebook.

"Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И руководство Карабаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что не смогли бы удержать в случае продолжения. Степанакерт остался, по сути, беззащитным", - отметил Пашинян.

Если бы война продолжилась, то с большой долей вероятности армянская сторона потеряла бы не только Степанакерт (Ханкенди), но и Мартуни (Ходжавенд), Аскеран. После чего последовала бы очередь за вторым, третьим, четвертым оборонительными районами, и военнослужащие оказались бы в окружении.

"В итоге произошел бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение. Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина", - констатировал премьер.