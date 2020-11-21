Напомним, что согласно заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября, армяне должны были покинуть Кельбажарский район 15 ноября. Однако армянская сторона при посредничестве России попросила у официального Баку еще десять дней. Азербайджанская сторона, продемонстрировав гуманизм, дала Еревану дополнительное время. И это дополнительное время армяне, незаконно заселившие Кельбаджар, используют для совершения актов вандализма.

Готовящиеся покинуть Кельбаджар армяне используют предоставленное им дополнительное время для того, чтобы совершить еще больше грабежей и поджогов. Они жгут дома азербайджанцев, которые были изгнаны отсюда 27 лет назад, и уничтожают всю инфраструктуру.

Так, американский журналист Патрик Ланкастер на своем Youtube-канале опубликовал репортаж из Кельбаджара, в котором рассказал о том, что армяне подожгли электростанцию, чтобы она не досталась Азербайджану. Американец в своем репортаже рассказал о том, что все оборудование электростанции варварски разграблено, а генераторы уже вывезены. После этого армяне сожгли все, что не смогли увезти.

В разговоре с Патриком Ланкастером работник электростанции прячет свое лицо и признается, что жил на данной территории 30 лет. Иными словами, его туда переселили после оккупации Кельбаджара в 1993 году. Однако это не мешает армянину говорить, что Кельбаджар – «древняя армянская земля».

«Что хочет от нас Азербайджан? Здесь древняя армянская земля. Мы 2 тысячи лет здесь живем», - говорит армянин.

Затем он приводит «исторический факт», говорящий о том, что Кельбаджар «древняя армянская земля»: «Только монастырю Дадаванк (албанский монастырь Худуванк – ред.) 2 тысячи лет».

Затем армянин рассказывает о том, что многие из его соотечественников, незаконно живших в Кельбаджаре, еще до 15 ноября сожгли дома и покинули территорию Азербайджана.

Отметим, что на всех освобожденных территориях Азербайджана, в том числе и в Кельбаджаре, с участием международных специалистов будет проведен аудит, по результатам которого будет определен ущерб, нанесенный Армений за 28 лет оккупации азербайджанских земель. Затем к правительству Армении будет подан иск о возмещении ущерба.