Леонид Швец, автор haqqin.az 01:41

Ситуация, связанная с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, возмущает и обескураживает одновременно. Журналистка «Новой газеты» и адвокат направлялись на процесс по делу Заремы Мусаевой, матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева и жены бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевой. Москвичей остановили по дороге из аэропорта в Грозном, избили, сломав ребра и пальцы, облили Милашину зеленкой и выстригли ей волосы, Немову воткнули в ногу нож. Нападавшие требовали разблокировать гаджеты, сломали технику.

Известно, что Рамзан Кадыров поклялся отомстить семье Янгулбаевых, а на Милашину, регулярно освещавшую чеченскую тематику, уже нападали в Чечне. В феврале 2020 года журналистка так же была в сопровождении адвоката Марины Дубровиной, когда возле гостиницы у аэропорта Грозного их избили местные жители, в том числе женщины. Разбирательство тогда ничего не дало, а перед этим Кадыров предупреждал журналистов из центра: «Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет». Так что, к сожалению, варварское запугивание журналистов и адвокатов в Чечне не является сколько-нибудь из ряда вон выходящим эпизодом. Здесь это скорее норма. Характерно, что зверски избитых людей пришлось увезти из Грозного в Северную Осетию, в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека Мансура Султаева для обеспечения безопасности. В Чечне такую безопасность никто не гарантировал. А вот что стало неожиданностью, так это волна негодования, поднявшаяся во властной среде, вполне патриотичной и не заподозренной в оппозиционности. С осуждением выступили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представляющие комитеты по информационной политике. Федеральная палата адвокатов потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры немедленно возбудить уголовное дело, найти преступников по горячим следам и взять дело на контроль.

С отдельным заявлением неожиданно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: «Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны, Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации». Возмущение высказала партия «Новые люди» и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «Виновные в действиях, угрожающих жизни граждан, должны быть наказаны». О происшествии доложили Путину и из Кремля сообщили, что «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий». Тут уже и глава СК РФ Бастрыкин поручил своему подчиненному в Чечене «провести проверку и представить доклад по факту нападения». После этого Рамзану Кадырову ничего не оставалось, как выдавить: «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем».

Что же случилось такого, что заставило российские власти вдруг отреагировать там, где раньше никакой реакции нельзя было дождаться? Большинство комментаторов сходятся в том, что это последствие пригожинского мятежа, ясно показавшего, к чему приводит неконтролируемое насилие, утрата государством монополии на применение силы. Наказание нелояльных кувалдой в свое время вызвало едва ли не умиление публики. Никакого уголовного дела по эпизоду внесудебной расправы не последовало: кто ж самого Пригожина накажет или даже заикнется об этом?! Короткое время спустя пришлось в спешном порядке выстраивать оборонительные рубежи по реке Оке непосредственно под Москвой, чтобы защитить ее от почетного кувалдоносца. Журналистка Елена Милашина с ее неустанной борьбой за права человека для нынешних патриотов скорее идеологический враг, как и ее «Новая газета», отмеченная подлым Западом Нобелевской премией в лице главного редактора Дмитрия Муратова.