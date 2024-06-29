Мамед Эфендиев, отдел экономики 29 июня 2024, 21:45

Российский «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок в Иран российского газа.

Как заявил в Тегеране исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, встретившийся с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, с подписанием этого меморандума Исламская Республика станет региональным газовым хабом, что, в свою очередь, создаст основу для заключения более крупных российско-иранских контрактов. В свою очередь, российский мегахолдинг «Газпром» и его дочерние компании намерены превратить этот меморандум в контракт, чтобы как можно скорее начать реализацию его основных положений. Таким образом, есть все основания полагать, что уже в скором времени меморандум, подписанный Мохбером и Миллером, станет важной сделкой как для российского правительства, так и для Ирана.

И это не просто протокольные слова. Россия и Иран в совокупности обладают более чем половиной мировых запасов природного газа, а российско-иранские договоренности будут способствовать формированию энергетического баланса в регионе. Как уточнил в этой связи министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи, его страна со своей инфраструктурой и газопроводами будет полностью готова к приему больших объемов газа. Суть стратегического меморандума, подписанного в Тегеране, раскрыл вице-премьер правительства России Александр Новак, который ранее неоднократно сообщал, что иранская сторона интересуется поставками российского газа, и в настоящее время идет проработка этого вопроса. По словам Новака, Тегеран и Москва при участии Катара и Туркменистана – двух стран с огромными запасами газа и высоким уровнем его добычи и экспорта обсуждают создание энергетического хаба, а также своповые поставки на север Ирана и возможности создания электронной площадки торговли газом на юге Исламской Республики.

К слову, Катар, поставляющий сжиженный природный газ (СПГ) чуть ли не половине мира, уже разрабатывает совместно с Ираном некоторые газовые месторождения на юге Исламской Республики. А Туркменистан, который кроме экспорта трубопроводного газа известен как раз своими своповыми поставками, перекачивает голубое топливо не только на север Ирана, но и в Азербайджан через Исламскую Республику. Таким образом, участие в этом проекте Катара и Туркменистана не только обогатит перспективы будущего газового хаба, но и станет максимально уместным. Казалось бы, при наличии таких региональных газовых гигантов, как Иран, Катар и Туркменистан, можно было бы обойтись и без российского газа. Но Новак не случайно отметил интерес иранской стороны к поставкам газа именно из РФ. Значит, для реализации задуманного проекта требуется слишком много газа. Но есть ли у организаторов такие потребители и рынки сбыта? Как выясняется, есть, к тому же очень крупные и совсем неподалеку. По мнению экспертов, меморандум о проработке организации поставок российского газа, подписанный «Газпромом» и иранской NIGC, может касаться создания инфраструктуры для экспорта газа из России через территорию Ирана в Индию и Пакистан. Кстати, Туркменистан имеет с этими странами давнее соглашение: соответствующий контракт (ТАПИ) был подписан еще в 90-е годы прошлого века, но, несмотря на все усилия Ашхабада, так и не был реализован.