Согласно материалам дела, Хулио Сезар в апреле прошлого года, вступив в Сан-Пауло в преступный сговор с неизвестными следствию людьми, транзитом через несколько стран доставил в Баку 2 килограмма кокаина.

Кокаин был расфасован по 12 пакетам, которые были спрятаны за пластиковыми дощечками в стенках чемодана и были завернуты в серебристую фольгу, которая затрудняет нахождение наркотика при досмотре. Хулио Сезару было поручено в Баку передать этот кокаин другому члену преступной группы. Хулио Сезар привез два килограмма кокаина в Азербайджан рейсом Доха-Баку.

На заседании суда Хулио Сезар не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он сказал, что работал на золотых приисках в Бразилии и Суринаме оператором экскаватора и трактористом. По его словам, за несколько месяцев до своего ареста в Баку он потерял работу. Хулир Сезар заявил, что в силу своего возраста не мог найти работу и отправился на поиски работы в самый большой город Бразилии Сан-Пауло. Но и там так и не нашел работы.

Поиски работы привели Хулио Сезара в криминальный квартал Сау Бразо, где двое незнакомцев предложили ему заработать – отправиться в Баку и отвезти туда чемодан. За это ему пообещали 5 тысяч долларов.

«Я был безработным, очень нуждался в деньгах и поэтому согласился на это предложение. 7 мая 2019 года один из них передал мне билет до Баку и обратно, чемодан, который я должен был отвезти, и сказал, что в столице Азербайджана я размещусь в отеле Swan, где у меня и должны будут забрать чемодан», - заявил бразилец.