Как сообщалось ранее, сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны с военнослужащими, раненными в ходе армянской военной провокации 27 сентября.

Во время встречи президент и первая леди поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, где они получили ранения, пожелали им скорого выздоровления.

Растрогавшись от встречи с ранеными военнослужащими, первая леди Мехрибан Алиева не смогла сдержать слез.