В результате контрнаступательных действий Армении вступившее в силу в ночь с 17 на 18 октября гуманитарное перемирие вновь было сорвано по вине авантюрной военно-политической стратегии армянского правительства.

Ранним утром 18 октября азербайджанские боевые подразделения остановили наступление противника и атаковали боевые позиции на оккупированных территориях в южном направлении. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские войска преследуют противника вдоль реки Араз, восстанавливая государственный суверенитет на границе с Исламской Республикой Иран. Как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, около 20 военнослужащих армянской армии, покинув свои боевые позиции, бежали на территорию Ирана. Азербайджан по дипломатическим каналам сообщил правительству Ирана о переходе армянских солдат на территорию соседнего государства.