Министр обороны Армении лично отдал приказ о нанесении удара по мирным жителям Барды по кровавым следам
Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО «Смерч». Как стало известно haqqin.az, министр обороны Армении Давид Тоноян лично отдал приказ о нанесении удара по мирному населению Барды.
Мир замер в шоке. Ереван привычно заюлил, утверждая, что к произошедшему теракту не имеет никакого отношения – но слишком уж очевидно в произошедшем торчат уши армянских военачальников.
Ударить по мирному населению, а потом начать плести нелепые отмазки про «борьбу с агрессией и оккупацией» - типично армянский стиль. Когда идейные предшественники нынешней правящей клики взрывали в вагонах московского метро чугунные утятницы, набитые взрывчаткой и обрубками гвоздей, – они действовали точно так же.
Терпения армянской клике, старательно продвигающей в общественное сознание собственный образ жертвы «агрессии и готовящегося геноцида», хватило ненадолго. Сколько бы имиджмейкеры ни тратили времени на придание крокодилу благообразного лица – звериное человеконенавистническое нутро рептилии все равно прорвется.
И ожидаемо в отношении беззащитных мирных граждан, которые не могут ответить, а потому убивать их извергам, называющим себя «героями Армении», – легко и приятно. Поздравляем вас, мерзавцы, – вы встали в один ряд с международными террористами. Только помните, что кровь невинных на ваших руках – она страшнее серной кислоты. И обязательно против вас обернется.
Ах, как же вы там, в Ереване, любите плести лапшу легенды о том, что все хотят вас обидеть и отгеноцидить. И российские, и турецкие колонизаторы, и все остальные – кушать не могут, пока не навредят армянской элите, весь мир против вас идет войной. И вы избрали такой нехитрый способ самообороны – убивать мирных жителей, чтобы от этого защититься.
Вы надеетесь, что весь мир впал в Альцгеймер и ничего не помнит? Глубоко ошибаетесь. Мир помнит и Москву, и Орли, и многое другое. Теперь в этот список добавились Гянджа с Бардой как пример армянского государственного терроризма, как еще один эпизод, который будет разбираться в Международном трибунале – о преступлениях армянского режима против человечности.
Кровь детей, женщин и стариков на руках армянских пропагандистов, с упертостью впаривающих международному сообществу тезис о «готовящемся геноциде» и о «варварстве азербайджанских войск», якобы мечтающих уничтожить мирных граждан Армении. Весомо, грубо и зримо вы показали, что ваша цель – геноцид азербайджанского народа.