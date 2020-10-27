Ударить по мирному населению, а потом начать плести нелепые отмазки про «борьбу с агрессией и оккупацией» - типично армянский стиль. Когда идейные предшественники нынешней правящей клики взрывали в вагонах московского метро чугунные утятницы, набитые взрывчаткой и обрубками гвоздей, – они действовали точно так же.

Мир замер в шоке. Ереван привычно заюлил, утверждая, что к произошедшему теракту не имеет никакого отношения – но слишком уж очевидно в произошедшем торчат уши армянских военачальников.

Терпения армянской клике, старательно продвигающей в общественное сознание собственный образ жертвы «агрессии и готовящегося геноцида», хватило ненадолго. Сколько бы имиджмейкеры ни тратили времени на придание крокодилу благообразного лица – звериное человеконенавистническое нутро рептилии все равно прорвется.

И ожидаемо в отношении беззащитных мирных граждан, которые не могут ответить, а потому убивать их извергам, называющим себя «героями Армении», – легко и приятно. Поздравляем вас, мерзавцы, – вы встали в один ряд с международными террористами. Только помните, что кровь невинных на ваших руках – она страшнее серной кислоты. И обязательно против вас обернется.

Ах, как же вы там, в Ереване, любите плести лапшу легенды о том, что все хотят вас обидеть и отгеноцидить. И российские, и турецкие колонизаторы, и все остальные – кушать не могут, пока не навредят армянской элите, весь мир против вас идет войной. И вы избрали такой нехитрый способ самообороны – убивать мирных жителей, чтобы от этого защититься.

Вы надеетесь, что весь мир впал в Альцгеймер и ничего не помнит? Глубоко ошибаетесь. Мир помнит и Москву, и Орли, и многое другое. Теперь в этот список добавились Гянджа с Бардой как пример армянского государственного терроризма, как еще один эпизод, который будет разбираться в Международном трибунале – о преступлениях армянского режима против человечности.

Кровь детей, женщин и стариков на руках армянских пропагандистов, с упертостью впаривающих международному сообществу тезис о «готовящемся геноциде» и о «варварстве азербайджанских войск», якобы мечтающих уничтожить мирных граждан Армении. Весомо, грубо и зримо вы показали, что ваша цель – геноцид азербайджанского народа.