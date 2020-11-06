25 октября неизвестный мужчина в маске подбросил свиные головы к Исламскому центру в Таллине, а также к зданиям посольств Азербайджана и Турции в Эстонии. Обо всех трех случаях была проинформирована полиция. Со ссылкой на эстонские СМИ об этом сообщает haqqin.az.

Неизвестный был зафиксирован камерами наблюдения Исламского центра. По словам очевидцев, мужчина произнес на русском языке: «Это подарок вашему пророку Мухаммеду». Сотрудники центра в своей жалобе в правоохранительные органы предположили, что человеком, оскорбившим исламскую святыню, был этнический эстонец, поскольку оставил голосовую запись с характерным эстонским акцентом.