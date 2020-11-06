Арцрун Ованнисян: Шуша слегка заболела, похороны в понедельник!

Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:13

«Прекратите неуместные обсуждения! - призывает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. – Бои в окрестностях Шуши все еще продолжаются!..» Заявление Ованнисяна – это реакция на репортаж, опубликованный в авторитетной французской Le Mond, в котором сообщается о победном наступлении Азербайджанской армии в боях за Шушу, а также о практическом разгроме армии Артсаха. Неясно только одно: к кому именно обращается дядюшка Арцрун, ставший за время второй Карабахской войны рупором правящей ереванской верхушки? К народу Республики Армении? Вряд ли. Ведь тот же Ованнисян уже второй месяц подряд чуть-ли не мамой клянется, что Азербайджан на грани военного краха, что доблестная армия Артсаха успешно громит врага, решившего «осуществить новый геноцид армянского народа», что бесстрашные воины Артсаха уничтожили сотни азербайджанских самолетов, тысячи танков, десятки тысячи орудий…

И вдруг, когда рядовые армяне уже настроились на праздничный салют Победы в Ереване, такое неожиданное и резкое требование «прекратить неуместные обсуждения». Согласитесь, очень похоже на текст «успокоительной» телеграммы в чисто армянском духе: «Рантик слегка заболел, похороны в понедельник…» А может, Арцрур Ованнисян обращается к армянской диаспоре? Тоже вряд ли: даже учитывая, что миллионы её представителей, вроде бы, владеют иностранными языками и могут получать информацию о войне в Карабахе не только из газеты «Вечерний Ереван», содержание подавляющего большинства постов и комментариев, выставленных в социальных сетях, сомнений не вызывает: как и прежде, диаспора уверена в победе воинов Артсаха, с нетерпением ждет «капитуляции Баку» и выражает из Москвы, Парижа и Лос-Анджелеса солидарность с соотечественниками, отстаивающими на передовой честь армянского народа. Все гораздо проще: представитель армянского Минобороны обращается к армии, к солдатам и офицерам, выживающим в условиях суровой фронтовой реальности под атаками азербайджанских войск. Это становится очевидным, после дополнительного «пассажа», выданного неутомимым Ованнисяном: «Никакие потери, никакое отступление – еще не поражение, - вещает он. - Не все потеряно, когда твое сознание борется!..» Похоже, дядюшка-сказочник Арцрун еще помнит отдельные цитаты классиков философских учений, хотя смысл их уже не улавливает.