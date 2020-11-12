Самед Сеидов, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным делам, специально для haqqin.az 12 ноября 2020, 20:31

Я встречал много парадоксов в своей жизни и, занимаясь профессионально психологией, даже изучал их. Но то, что я вижу сейчас, действительно удивляет. Итак, мы победили. Победа – Великая! Весь Карабах стал азербайджанским. Территориальная целостность страны восстановлена. Благодаря дипломатическому и полководческому гению моего Президента в единстве с неиссякаемой волей народа к победе, воплощённой в силе духа и героизма нашей доблестной армии. А 10 ноября, лидеры трех стран, включая Армению, закрепили своей подписью как день капитуляции Армении.

А теперь о парадоксах. Осознание катастрофы в Армении начинает овладевать умами. Тысячи людей на улицах громят правительственные здания и парламент, избивая полицейских, военных, депутатов и выкрикивают, надрывая свои голоса: «Азербайджан отнял у нас Карабах. Мы его сдали, кругом предатели». Та же истерика в российских СМИ: «Алиев обыграл всех. Алиев - победитель. Азербайджан выиграл эту войну» и так далее. В Европе, так же говорят о потере Карабаха, говорят о том, что Азербайджан, одержав победу, взял под контроль весь Карабах. В братской Турции на самом высоком уровне радуются нашей Великой Победе – Победе азербайджанского народа. В Пакистане - в ещё одной дружественной и братской нам стране также восхищаются нашей победой и посылают нам поздравления. Весь мир - и враги, и друзья, и близкие нам, и далёкие от нас, и даже нейтральные к нам говорят о нашей Великой Победе. А в Азербайджане, стране-победительнице, армия которой разгромила в пух и прах не только мощнейшие инженерные укрепления, но и всю армянскую армию за 44 дня, находятся люди, шепчущиеся по углам и кривящие рот на этот исторический акт капитуляции, подписанный Арменией 10-го ноября. Ну как вам парадокс? Все кругом говорят о великой победе, а часть наших, наших собственных граждан – рассуждают о каких-то угрозах и чуть ли не о поражении. Те, кто делает это сознательно – это враги, политиканы и провокаторы. Но есть еще и группа болтающих ни в попадя сомневающихся скептиков. А знаете почему? Потому что они до сих пор не поняли, не поняли, что мы победили. Они не осознали, что произошло. Да что там говорить, это сделать действительно сложно. Тридцать лет оккупации и 44 дня победы не соизмеримы, и сознание людей, болевших тридцать лет, не может понять, ощутить, прочувствовать за 44 дня эту Великую Победу. И хотя народ ликует, плачет, радуется, танцует – очень многие до конца не осознают масштаб произошедшего.

Произошло полное, я подчёркиваю, полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. Ещё раз подчеркну – полное. Делаю это несколько раз потому, что тридцать лет мы и наши мироощущения были неполноценными. Все слова наши, выступления и даже тосты были с оговорками на отсутствие целостности страны. Все документы правительства и парламента были приняты с условием невозможности их полной реализации. Наша ментальность была неполной, нереализованной до конца, ущербной, ибо без Карабаха, без целостности нашей страны, без Шуши она действительно была неполноценной. И только теперь, когда пазл сложился, когда территориальная целостность страны полностью восстановлена, когда нет никакого статуса у Карабаха, сознание людей начинает меняться, но ощущение неполноценности у части людей всё ещё существует. И именно отсюда страхи и опасения за миротворческий российский контингент в Карабахе. Нам кажется, что он вошёл на территорию неполноценной страны, но дело с точностью как раз наоборот и об это чуть подробнее. Во-первых, это миссия осуществляется внутри обретшей свою территориальную целостность полноценной страны – она не разъединяет стороны, страны, участвующие в конфликте (как это практикуется в большинстве других миротворческих миссий в мире), она лишь разъединяет внутри целостного Азербайджана одних людей от других, в целях безопасности, конечно же. Подчёркиваю, внутри нашей страны, а это совершенно другое дело.