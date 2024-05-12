Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:03

Как уже ранее сообщал haqqin.az, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступив с громким заявлением, буквально сказал: господство США, имевшее место после окончания холодной войны, «подошло к концу». По его словам, «мир стремительно меняется, меняется и список ведущих стран мира». «Мы сами являемся частью этих изменений», - указал Джайшанкар, напомнив, что 10 лет назад страна была на 10 месте в рейтинге экономического развития, а сейчас занимает 5 и стремится занять 3. Да, в последние годы Индия на всех парусах мчится вперед, чтобы попасть в «призовую» тройку ведущих экономик мира. Темпы роста ВВП этой страны действительно впечатляют, вот только наблюдающийся в Индии энергетический дефицит может стать реальной помехой на пути к намеченной цели. В июне текущего года в Индии прогнозируется самый высокий за последние четырнадцать лет дефицит электроэнергии после спада выработки гидроэлектростанций. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии, дефицит вызван также задержками с вводом в эксплуатацию запланированных на март новых угольных электростанций.

Еще раньше агентство PTI со ссылкой на свои источники передавало, что Индия планирует к концу текущего года запустить двадцать новых угольных шахт, что позволит ей сократить импорт угля и поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. В это трудно поверить, не так ли, что одна их сильнейших экономик мира использует самый «грязный» источник топлива? Тем не менее, это факт, который подтверждают официальные лица страны. Так, министр угля (есть в Индии и такое министерство) Пралхад Джоши заявил, что в текущем 2023–2024 финансовом году добыча каменного и бурого угля в Индии превысила 1 миллиард тонн, что полностью отвечает целям правительства. Мало того, Джоши подтвердил, что считает это историческим достижением. Словом, пока передовые экономики мира отказываются даже от углеводородов, являющихся относительно чистым топливом, Индия, дабы обеспечить свой энергобаланс, продолжает наращивать добычу каменного угля.

Чтобы представить себе темпы этого роста, отметим, что в 2022–2023 финансовом году объем добычи каменного и бурого угля в Индии составлял 937,22 миллиона тонн. Так что объем производства в следующем финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) увеличился по сравнении с предыдущим на 6,7 процента. То есть темпы роста добычи угля сопоставимы с темпами роста ВВП страны. По прогнозам министра угля, к 2030 году спрос на электроэнергию в стране удвоится. В связи с этим Пралхад Джоши считает необходимым удовлетворить потребности страны в угле. Угольные электростанции обеспечивают более 70 процентов поступающей в национальную сеть электроэнергии. Интенсивная добыча угля повышает энергетическую безопасность Индии и снижает ее потребность в импорте этого вида топлива, что приводит к значительной экономии валютных резервов. Хотя, говоря откровенно, на фоне закупок почти даром десятков миллионов тонн российской нефти Индии просто грех жаловаться на излишнюю трату валютных резервов. Особенно если учесть, что российская нефть, и без того покупаемая индусами с большими скидками, оплачивается неконвертируемыми рупиями, которые в итоге остаются на своей же родине, поскольку тратить их русские могут только в Индии.

Таким образом, Москва, сама испытывающая огромную нужду в инвестициях, вынуждена инвестировать в индийскую экономику за счет собственной нефти. А Индия, которая получает взамен и нефть, и инвестиции, вполне могла бы себе позволить использовать на своих электростанциях вместо угля хотя бы часть выработанного из дармовой нефти дизельного топлива. Впрочем, в Нью-Дели, очевидно, понимают, что бесплатные завтраки не вечны… Не хотелось бы, конечно, проводить параллели между мощнейшей экономикой Индии и хоть и самодостаточной, но достаточно скромной по масштабам экономикой Азербайджана. Однако параллель эта просто напрашивается. Азербайджан, имеющий достаточные запасы углеводородов, которыми он обеспечивает также часть Европы, постепенно снижает их потребление и переходит на «чистую» энергию. То есть, обладая огромными запасами газа, который считается куда более чистым топливом, нежели уголь, Баку последовательно переводит свою электроэнергетику на солнце, ветер и воду.