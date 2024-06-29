Руслан Баширли, спецкор, Анкара 02:14

Как стало известно, международная структура Financial Action Task Force (FATF), определяющая соответствие мировой экономики борьбе с финансовыми преступлениями, исключила Турцию из «серого списка», что явилось принципиально важным событием не только для турецкой экономики, но и, что гораздо существеннее, стало свидетельством роста международного доверия к официальной Анкаре. Что же это за «серый список», ставший бедой для Турции?

В него входят страны, проявляющие неадекватность в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для Турции, которая входила в этот список на протяжение длительного времени, это стало своеобразными «наручниками», сковавшими в международных финансовых кругах ее кредитные возможности. Не говоря уже о том, что присутствие той или иной страны в «сером списке» считалось и продолжает считаться позорным фактом. Стоит ли удивляться тому, что в упорную и последовательную борьбу Турции за выход из этого печально известного списка непосредственно включились президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также два важных лица в руководстве страны — министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек и министр внутренних дел Али Ерликая. Шимшек последовательно и доходчиво объяснял в мировых центрах новые экономические цели Турции, а Ерликая тем временем вел жесткую войну с преступными группировками, занимающимися отмыванием денег, в ходе которой его ведомство буквально ежедневно проводило новые операции.

По словам министра Али Ерликая, всего за 10 месяцев в Турции были ликвидированы 454 организованных преступных группировки, занимавшихся отмыванием денег, торговлей людьми, наркотиками и кибермошенничеством. Помимо этого, в различных городах Турции были задержаны многие иностранные мафиозные лидеры, находившиеся в розыске по так называемым «красным бюллетеням». К примеру, гражданин Черногории Сеад Дедейич, находившийся в розыске Интерпола по «красному» уведомлению Франции за преступления, связанные с торговлей наркотиками, контрабандой и отмыванием денег, и мафиозный лидер Марсиано Юджин Руймвик, разыскивавшийся Нидерландами по срочному ордеру Интерпола, были схвачены в ходе операций МВД Турции в Стамбуле.