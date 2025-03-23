Британцы берут в руки «Карабах»

Минуло 5 лет с момента открытия нефтеносного месторождения Карабах на Каспии с оценочными запасами до 50 млн тонн нефти. И вот в текущем году ожидается прогресс в реализации проекта его освоения после рокировки участников сделки. Ввод в промышленную эксплуатацию данного месторождения — первого нефтяного открытия Азербайджана в XXI веке — важен для страны, поддержание нефтедобычи которой помогает получать высокие доходы и направлять вырученные средства на реализацию стратегических социальных и инфраструктурных проектов.

Находящийся 28 лет в освоении блок каспийских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ, извлекаемые запасы — более 1 млрд тонн) — основа нефтяной отрасли Азербайджана, в последние годы демонстрирует снижение показателей по естественным геологическим причинам. С этого блока уже извлечено больше 60% ресурсов, и оператор добычи — компания BP вместе с SOCAR и партнерами используют технологические новшества для того, чтобы указанные месторождения прослужили как можно дольше, а запасы были монетизированы. Признание блока АЧГ залежами углеводородов мирового класса позволило иностранным компаниям надеяться и на то, что вблизи блока АЧГ на шельфе Каспия есть и другие перспективные нефтеносные участки. Открытие в 2020 году месторождения Карабах всего в 20-25 км от месторождения Гюнешли подтвердило эти предположения.

Благодаря норвежцам Месторождение Карабах с извлекаемыми запасами в 20-30 млн тонн нефти было открыто благодаря паритетному партнерству SOCAR и норвежской компании Equinor после бурения трех разведочных и одной оценочной скважин. Из-за пандемии коронавируса и опасения финансовых рисков, Equinor как оператор добычи в 2020 году посчитал затрудненным дальнейшее инвестирование в это месторождение, и оно было передано на баланс SOCAR. Equinor в апреле 2024 года официально продала свою 50%-ю долю в этом проекте SOCAR, поскольку еще в декабре 2023 года решила выйти из всех добывающих углеводородных проектов в Азербайджане, оставив на столе переговоров лишь проекты по «зеленой» энергетике. От продажи нефтегазовых активов в Азербайджане Equinor выручила 713 млн долларов США. В 2024 году топ-менеджеры Госнефтекомпании Азербайджана заявили о том, что поскольку месторождение Карабах географически расположено вблизи блока АЧГ, то его можно довольно быстро ввести в промышленную эксплуатацию. Для этого были проведены переговоры с BP, результатом которых стало подписание 20 сентября 2024 года Меморандума о взаимопонимании (MoU).