Зеленский не может, Путин не хочет, Трампу все равно, а Эрдоган наблюдает

Прямые переговоры российской и украинской делегаций должны были начаться утром в Стамбуле. Однако вместо этого происходили скорее «танцы с бубнами» вокруг переговоров, которые отражали прежде всего тотальное недоверие сторон друг к другу. Все остальное было уже вторично. Российский президент объявил состав российской делегации ближе к полуночи накануне. Возглавил ее тот же, кто и весной 2022 года – помощник президента Владимир Мединский. Тогда как, по данным украинских СМИ, от Киева должен был быть министерский уровень, включая главу МИД Сибигу и главу Минобороны Умерова (он был весной 2022 в Стамбуле тоже, но тогда он находился в статусе депутата Рады). Предсказуемо было то, что Зеленский выразил крайнее недовольство «недостаточно высоким уровнем» российской делегации, сделав это поводом для обвинений Москвы в том, что она всерьез говорить о мире не хочет. А также аргументом для Запада, чтобы тот «покарал» за это Россию новыми санкциями. Дескать, он, Зеленский, ждал лично Путина, а тот прислал какого-то помощника.

В Анкаре Зеленский три часа провел на переговорах с Эрдоганом, однако совместных заявлений не последовало. Скорее всего, турецкий президент уговаривал украинского коллегу не хлопать дверью, а на переговоры все-таки кого-то отправить, чтобы по крайней мере не давать повода Москве обвинять Киев в их срыве. После переговоров с Эрдоганом Зеленский назначил главой делегации Рустема Умерова и отправил его в Стамбул. Кстати, Умерова в Украине многие считают вполне адекватной фигурой для разговора с Москвой. Он считается относительно спокойным человеком, предпочитающим договариваться и искать компромиссы. Но в конечном счете все будет зависеть от того, какие установки он получит от Зеленского. Тезис о «недостаточно высоком уровне делегации РФ» был подхвачен в Европе союзниками Украины, однако Трамп снова выступил «против ветра». Отвечая на вопрос о том, не разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле, который оказался более низким, чем надеялись в Киеве, он заявил: «Почему мне быть разочарованным? Нам только что обещали инвестиции на 4 трлн долларов (это в ходе его визита в страны Персидского залива), а тут меня спрашивают, разочарован ли я делегацией… Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он не собирался ехать... Он собирался поехать, потому что думал, что там буду я. И он не поехал, потому что меня там не было. И я считаю, что ничего не произойдет — нравится вам это или нет, — пока мы не встретимся». При этом он допустил, что сам приедет в Стамбул 16 мая, «если это будет необходимо для успеха переговоров». На это, впрочем, еще раньше ответили из Кремля, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов в ближайшие дни не ведется.

Президент США, с одной стороны, продолжает источать необъяснимый оптимизм: мол, прогресс в мирном урегулировании «вот-вот возможен». С другой, косвенно поддержал едва ли не основной тезис Москвы насчет Украины аж с 2014 года, согласно которому все ключи от урегулирования в Украине лежат в Вашингтоне, и договариваться можно только с Америкой. Прошло после Майдана 11 лет, и мысль долетела до Белого дома, так что в этом плане позиции Москвы и Вашингтона наконец совпали. Отправив в Стамбул якобы «не ту делегацию», Путин словно на «машине времени» вернул ситуацию в весну 2022 года, тем самым подчеркивая мысль, что переговоры продолжаются с того места, где они были прерваны в 2022 году, с учетом, как обычно добавляют в Кремле, «реалий на земле». Отталкиваясь от того документа, который вроде бы был в какой-то части согласован, в какой-то нет, но тем не менее что-то было согласовано. Вот с этим документом российская делегация и приехала обратно спустя три года и будет от него отталкиваться, о чем в Москве заявляли уже не раз. Между тем основные положения того документа выглядели примерно так. Украина обязывалась стать нейтральным государством, отказавшись от вступления в военные союзы, включая НАТО. Но сохраняла право вступать в ЕС. Нейтралитет должен был быть закреплен в Конституции. Киев получал гарантии безопасности от ряда стран (рассматривались: США, Великобритания, Китай, Турция, Франция, Израиль, Польша, Канада, Германия, Италия и РФ). Гарантии должны были быть аналогичны пятой статье устава НАТО: в случае нападения гаранты-государства обязуются оказать помощь, включая военную. Система гарантий не распространялась бы на Крым и Донбасс. Украина не могла размещать на своей территории иностранные военные базы или войска.

Исключения делались для международных учений с согласия всех стран-гарантов, включая Россию. Стороны договаривались «отложить» вопрос Крыма на 15 лет. На этот период Россия и Украина обязуются не использовать силу для его разрешения. Предполагалось проведение переговоров по Крыму в будущем. Окончательного решения по Донбассу не было. Также Украина готова была обеспечить гарантии русскому языку, но без предоставления ему государственного статуса. Все это предполагалось оформить юридически обязывающим международным соглашением. Пока нет никаких признаков того, что Киев сегодня готов принять эти условия, которые Москва, с высокой вероятностью, вновь предъявит. О чем же тогда вести переговоры? Реально - о прекращении огня на каких-то условиях, то есть не просто о прекращении огня, а прекращение плюс признание каких-то общих параметров будущего урегулирования. Однако без прекращения огня Украина, скорее всего, прервет переговоры (если они вообще начнутся) уже на ранней стадии. Если же все-таки удастся о чем-то договориться, тогда, теоретически, может быть повышен и уровень представительства на переговорах, могут подключиться в том числе США. Однако по состоянию на ночь 15 мая все зависло в неопределенности.

К прессе под вечер вышел Мединский, зачитав (и не дав задать вопросы) короткое заявление. Вновь подтвердив, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле 3 года назад. Что российская делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. В этой фразе можно было при желании усмотреть даже выражение готовности к компромиссам. Уж не метят ли Мединского на место Лаврова, если он в чем-то достигнет успеха в Стамбуле? Зеленский, со своей стороны, вновь обозначил «красные линии», заявив, что Киев «не пойдет на юридическое признание всех оккупированных территорий российскими». Эта формулировка отдает, правда, некоторой двусмысленностью. Значит ли это, что «не всех», а некоторые – все же признает? Также украинский президент не «хлопнул дверью», хотя несколько раз повторил тезис о «бутафорском уровне» российской делегации. Впрочем, объективности ради, для стартового согласования параметров прекращения огня сгодится любой уровень делегации. Все равно все решения будут принимать в Кремле и на Банковой в Киеве.