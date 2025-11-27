Мадуро не по зубам Трампу

По мере того как сдувается план урегулирования конфликта в Украине, рожденный в США и России, внимание мира переключается на Венесуэлу, которая по многим сигналам может в самые ближайшие дни быть подвергнута ракетным ударам США. У берегов этой страны сейчас находятся 11 американских кораблей, включая самый крупный в мире авианосец Gerard Ford. На их борту, а также на базе в Пуэрто-Рико находятся 15 тысяч военнослужащих. В сторону Венесуэлы направляются стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress. Как сообщают Fox News, Reuters и Axios, атака на Венесуэлу может начаться до конца ноября.

В минувшую субботу Федеральная авиационная администрация США предупредила зарубежные авиалинии, чтобы они проявляли чрезвычайную осторожность в связи с резким ухудшением безопасности и возросшей военной активностью в регионе. Большинство компаний прекратили полеты в эту страну. Среди них испанская Iberia, чилийская Latam, колумбийская Avianca, турецкая Turkish Airlines и другие. Венесуэла потребовала от них возобновления полетов в течение 48 часов и пригрозила, что в случае неподчинения вообще лишит допуска в ее воздушное пространство. Как бы то ни было, сегодня Flightsradar зафиксировал, что в небе Венесуэлы почти нет гражданских самолетов. В понедельник Госдепартамент США принял решение, которое было анонсировано заранее, - он квалифицировал венесуэльский Cartel de los Soles как террористическую организацию. Это дает американским властям, как они полагают, законный предлог для атаки на Венесуэлу. Контрабандисты или террористы? Термин Cartel de los Soles («Картель солнц») появился в 90-е годы, еще до прихода к власти Уго Чавеса. Он возник на волне антинаркотической операции против одного генерала, который был обвинен в контрабанде кокаина. Связано название было с тем, что на эполетах венесуэльских генералов был нашит лейбл с изображением солнца, который говорил о принадлежности к этой организации.

Майк ЛаСуса, эксперт по организованной преступности в Латинской Америке, говорит, что вскоре подобные изображения появились на плечах всех венесуэльских военнослужащих, которые были причастны к наркотрафику. По данным Рауля Бенитеса Манау, эксперта по организованной преступности из Мексики, которого цитирует Би-би-си, возникновение венесуэльского картеля было связано с разгромом в прошлом всемогущего Медельинского картеля в Колумбии и убийством его главы Пабло Эскобара. Тогда венесуэльцы и предложили своим соседям альтернативный маршрут поставок кокаина. Эта связь значительно укрепилась после воцарения Уго Чавеса в Венесуэле, который видел в этом альянсе вызов для США. При Чавесе венесуэльские военные установили прочные контакты с колумбийскими повстанцами из FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»), которые в условиях растущего на них давления в своей стране перенесли значительную часть операций в Венесуэлу, где получили прикрытие весьма расположенного к ним Уго Чавеса. У FARC скоро образовалась целая сеть помощников — от уличных полицейских до пилотов военной авиации.

Совместными усилиями они стали поставлять в Америку сотни тонн кокаина. Однако вписавшийся в эту компанию Сartel de los Soles не имеет никакой организационной структуры, он является неким символом коррупции, своего рода кооперативом единомышленников. Его численность значительно увеличилась после смерти Чавеса, прихода к власти его сменщика Николаса Мадуро и с начавшимся тотальным экономическим кризисом в стране. По словам ЛаСусы, Мадуро не мог их обеспечить достойными зарплатами из тощего бюджета страны и, чтобы сохранить их лояльность, позволял брать взятки с наркоторговцев. В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Мадуро и 14 других лиц из его окружения в совместных с колумбийцами поставках кокаина в Америку. Тогда среди причастных к наркотрафику были названы министр обороны Владимир Падрино и глава Верховного суда Майкел Морено. Однако, как утверждает Леамси Саласар, бывший глава охраны Чавеса, который бежал из страны и начал сотрудничать с DEA, американским управлением по наркотикам, главой Cartel de los Soles является не Мадуро, а нынешний министр внутренних дел Диосдадо Кабельо. О размахе деятельности картеля американцам поведал Уго Карвахаль по кличке el Pollo (Цыпленок), бывший руководитель военной разведки Венесуэлы, который также бежал из страны после разрыва с Мадуро и признал себя виновным в американском суде.

Предоставленные им данные позволили американскому прокурору заявить, что «Карвахаль и его подручные использовали кокаин как оружие, заполонив им Нью-Йорк и другие крупные города США». Со своей стороны, венесуэльский МИД назвал дефиницию картеля как террористической организации «бессмысленной фабрикацией» и заявил, что такой организации «не существует в природе». Левый лидер Колумбии Густаво Петро написал в соцсети, что это «фиктивная выдумка ультраправых в США, которые хотят падения не подчиняющегося им правительства». Госдепартамент США заявляет, что «картель не только существует, но он полностью коррумпировал вооруженные силы Венесуэлы, ее спецслужбы, законодательные органы и суд». Эксперты в США считают, что истина где-то посредине. Однако решение Госдепа ясно говорит о том, что причисление членов картеля к террористам дает основание президенту Трампу действовать против Венесуэлы без оглядки на Конгресс. А что после Мадуро? «Я в Венесуэле. Вот реальный результат «дипломатии канонерок» Трампа», - пишет в The New York Times из Каракаса Фил Гансон, аналитик из International Crisis Group. – Жители Карибских островов наблюдают за военными кораблями 4-го флота США, которые разбросаны как игрушки в ванной». На хайвеях венесуэльской столицы, говорит автор статьи, видны противотанковые бетонные сооружения, предназначенные для отражения десанта, размещенного на борту двух американских судов–амфибий Iwo Jima. Однако любой мало-мальски трезвый аналитик понимает, что главной преградой для этого десанта станут венесуэльские горы. А что касается жителей Каракаса, то их, похоже, вообще не беспокоит перспектива американского вторжения. Их больше волнует отсутствие продуктов и высоченные цены на них, а также репрессивная политика властей. И угрозы дяди Сэма воспринимаются здесь cо смехом, а не со страхом. «Мы слышали, - кричит один из местных жителей своему соседу, - морские пехотинцы уже прибыли». И добавляет к этому сочное ругательство.

«Дипломатия канонерок», с помощью которой администрация хочет убрать Николаса Мадуро, не работает, полагает Гансон. Мадуро, конечно, может потерять сон из-за возможности прицельных ракетных ударов с американских кораблей. Однако несколько таких ударов ничего не изменят, и его режим останется на месте. Многие венесуэльские военнослужащие на кухне говорят, что уход диктатора был бы наилучшим выходом из положения. Но они точно не будут готовы присягнуть лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, которая является для них смертельным врагом. Мадуро категорически отказывается уступать власть, и это понятно - против него выдвинуто обвинение Международного уголовного суда, что делает его wanted man во всем мире. Но даже если он найдет себе убежище, это не гарантирует ему безопасность. В 1979 году никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса укрылся в дружественном Парагвае, но на следующий год он попал в засаду и был убит выстрелом из базуки левыми повстанцами. Неизвестно, просчитали ли в окружении Трампа все возможные последствия своего плана по отстранению Мадуро от власти. В США говорят, что их цель – «остановить террористические организации от того, чтобы они наводняли Америку наркотиками, и сейчас военные решают эту задачу».

Однако способы достижения этого никому не понятны. Военные эксперты считают, что США могут ограничиться лишь ракетными ударами по венесуэльским портам, предполагаемым базам контрабандистов и маршрутам, по которым следуют караваны с кокаином. Но даже если администрация Трампа добьется своей цели и свергнет Мадуро, это приведет к чудовищному хаосу. Противоборствующие политические группы, военные подразделения и действующие в джунглях повстанцы сцепятся в борьбе за контроль над богатой нефтью страной. К этой схватке присоединятся левые партизаны колумбийского Ejercito de Liberacion Nacional - Фронта национального освобождения, который действует на границе Колумбии и Венесуэлы, — он поклялся защищать правительство Мадуро, своего связника по контрабанде наркотиков, и готов сражаться против всех иностранных сил, которые бросят вызов венесуэльской власти. В результате Венесуэла надолго потеряет всякое управление, как это произошло в Ираке, Ливии и Афганистане. Такое развитие событий вряд ли повысит шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Но есть и другая опасность, если ближайшее окружение Мадуро все-таки заставит его отречься от власти и покинуть страну. Во властных структурах этой страны есть немало амбициозных людей, которые жаждут воцариться в президентском дворце Мирафлорес, что даст им неограниченные возможности грабить свою страну. Среди них - упомянутый министр внутренних дел и фактически второй по влиянию человек в стране Диосдадо Кабельо, имеющий репутацию безжалостного убийцы. Станет ли такой исход удовлетворительным для Трампа? Дэвид Смайлд, эксперт по Венесуэле и профессор Tulane University, вспоминает: «В марте 2013 года, когда умер Уго Чавес, я летел в Каракас. Венесуэльцы - пассажиры первого класса открывали бутылки с шампанским и поздравляли друг друга. «Все кончилось, Чавес умер!» - говорили они. Но на самом деле ничего не кончилось. Тот лидер ушел, а мы получили другого, еще худшего». Нефть. А что же еще? Но есть и еще один сценарий американской кампании в Венесуэле. Как сообщили Axios представители американской администрации, президент Трамп намерен поговорить с Николасом Мадуро. По их словам, такое решение может быть признаком того, что ракетные удары или военные действия на суше не являются неизбежными. И что же, развертывание гигантской военно-морской армады у берегов Венесуэлы призвано лишь помочь Трампу побеседовать по душам с Мадуро? Невероятно, но это совсем в духе нынешнего лидера США. Сам Николас Мадуро несколько раз предлагал Трампу передать США права на разработку нефтяных полей своей страны, а в обмен просил неприкосновенность. Нефтяные богатства, безусловно, могут интересовать хозяина Белого дома. Но объяснили ли ему его советники всю сложность работы с венесуэльской нефтью?