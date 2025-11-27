«Раша» преследует Трампа

Прослушка переговоров Стива Уиткоффа с уполномоченными представителями российской стороны, уплывшая в Bloomberg, совершенно замечательна по нескольким соображениям. Во-первых, самим фактом своего наличия. Кто-то осуществлял запись, и, вполне возможно, будут опубликованы новые эпизоды, и, возможно, самое сладкое приберегли напоследок. Никто, кроме спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, не стал утверждать, что это фейк. Помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в свое оправдание заявил, что иногда пользуется запрещенным в России мессенджером WhatsApp: это не такой большой грех по сравнению с возможным взломом защищенного канала, по которому ведутся переговоры государственной важности.

Во-вторых, записи позволяют воочию убедиться в том, что Уиткофф в своей миротворческой миссии откровенно играет на стороне России, давая советы, как русским лучше подкатить к Дональду Трампу, а где сыграть на опережение с Украиной. Перед визитом Зеленского в Белый дом 17 октября он рекомендует, чтобы Путин сделал телефонный звонок американскому президенту. Напомним, перед этим Трамп грозно обещал поставить Украине «томагавки», чтобы принудить Россию к миру. Но уже во время встречи ни о каких ракетах речь не шла, а Трамп снова рассказывал Зеленскому, что у того нет карт и нужно соглашаться на российские условия, ведь «Путин хочет мира». А вот цитата из разговора Уиткоффа с Ушаковым: «Я сказал президенту, что вы, что Российская Федерация всегда хотела мирной сделки. Я в это верю. Я сказал президенту, что верю в это». Совет русским сработал. Нашла прямое подтверждение догадка, что пресловутый план из 28 пунктов был написан в России. Из записи, говорит Кирилл Дмитриев: «Вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою». Так и сделали. Примечательно, что Трамп, комментируя поведение своего спецпредставителя, будто вообще не понял, в чем проблема, и полностью поддержал его действия: «Это стандартная тактика переговоров».

А его сын, Дональд Трамп-младший, разразился в соцсети гневной тирадой: «Кажется, эти медиа и деятели «глубинного государства» никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок. Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!» О том, что русский план был преподнесен Трампу-старшему его зятем Джаредом Кушнером, писала американская пресса. Из чего следует нехитрый вывод, что в семействе Трампов не видят проблемы в том, чтобы добиться мира на российских условиях, главное – увенчать папу венком Нобелевского лауреата. Говоря о «деятелях «глубинного государства», Трамп-младший обозначил подозреваемых в сливе. Очевидно, что возможности такой VIP-прослушки имеются в первую очередь у американских спецслужб, а там далеко не все счастливы заигрыванием Белого дома с Кремлем, уж очень это не соответствует местным традициям противостояния русскому медведю. Больше того, подавляющее большинство сторонников Трампа считают, что позиция США по отношению к России должна бы однозначно жестче. По данным опроса The Vandenberg Coalition, 76% избирателей Трампа выступают за дополнительные санкции, и только 16% поддерживают российское требование к Украине отдать часть своей территории. Среди республиканцев-сенаторов и конгрессменов зазвучали обвинения в адрес Уиткоффа в измене, и это не может не бить по Трампу. Что уж говорить о демократах, которые получили яркий дополнительный материал для обвинений Трампа в подозрительной благосклонности к Путину.