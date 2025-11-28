Зеленского ударили по «правой руке»

Обыски у главы Офиса президента Украины стали событием сколько шокирующим, столько же и ожидаемым.
Еще летом стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут расследование в отношении весьма высоких и влиятельных лиц и что в их распоряжении имеются некие разоблачительные записи. Их тогда уже именовали «пленками Миндича» - по имени довоенного бизнес-партнера Владимира Зеленского по компании «Квартал 95». На Банковой эти новости сочли крайне тревожными и попытались поставить НАБУ и САП под контроль Генеральной прокуратуры, чтобы избежать их самодеятельности, которая могла бы поставить под удар государственное руководство. И ни для кого не было секретом, что попытку давления на эти органы и их подчинения организовывал как раз Андрей Ермак, глава президентского Офиса.
Однако антикоррупционные органы и задумывались, и создавались именно как независимые, чтобы избежать влияния высших чиновников – потенциальных клиентов антикоррупционных расследований. Несмотря на то, что Владимир Зеленский добился соответствующего решения Верховной Рады и подписал принятый закон, под серьезным давлением общественности и западных партнеров, по настоянию которых эти органы и создавались, президенту пришлось отступить и вернуть независимость НАБУ и САП.
Впервые за годы войны в центре Киева собрался достаточно внушительный протест, получивший название «картонкового Майдана»: молодые в основном люди держали картонки с резкими оценками попыток ограничить работу антикоррупционных органов. Зеленский вынужден был выступить с заявлением о необходимости результативной работы антикоррупционеров и за неотвратимость приговоров.
В ноябре НАБУ опубликовало в Ютубе фрагменты оперативной аудио- и видеосъемки о коррупции в госкомпании «Энергоатом», где действительно фигурировали Тимур Миндич и несколько министров, а нанесенный ущерб оценивался в сто миллионов долларов. Правоохранители сообщили, что общий объем записей составляет более тысячи часов, и расследование лишь начинается. Последний фильм, выложенный в Сеть, заканчивался словами: «Продолжение следует…» О том, что в продолжении с большой вероятностью появится Андрей Ермак, не говорил только ленивый. И вот теперь, пару недель спустя, к нему пришли с обысками.
В украинской системе государственного управления президентская администрация/секретариат/офис (в разные годы этот орган назывался по-разному) традиционно играет значительную роль, хотя его функции не прописаны в Конституции, и в зависимости от аппаратного веса его руководителя может сильно раздуваться в своем влиянии. При Леониде Кучме ходила злая шутка, что тот работает президентом в администрации Дмитрия Табачника, тогдашнего главы администрации. Андрея Ермака нередко величают «вице-президентом»: он неизменно сопровождает Зеленского и выполняет огромный объем управленческой работы, от внутриполитической до дипломатической. Он, несомненно, является высшим доверенным лицом президента и его правой рукой, и удар по Ермаку, конечно же, больно бьет по президенту.
Владимир Зеленский взошел в украинской политике сразу на Олимп, ни шагу до этого не сделав по партийной или чиновничьей карьерной лестнице, и выстраивать систему управления стал по образцу менеджмента компании, опираясь на тот опыт, который к тому времени имел. Отсюда опора на ключевого CEO – «главного исполнительного директора». Собственное парламентское большинство будто сняло необходимость коммуницировать для достижения компромиссных решений с другими политическими группами, то есть вести собственно политическую игру. Разразившаяся большая война, объективно усилившая единоначалие, еще больше сузила и законсервировала правящую группу из доверенных менеджеров.
Президент сосредоточился на военных вопросах и дипломатии, базовых для выживания Украины. С начала войны у Зеленского резко усилился уровень поддержки: именно этого от него ждал народ. Однако это ничуть не сняло ответственности за деятельность всей исполнительной вертикали, наоборот, общественный спрос с чиновников и особенно президентского круга во время войны увеличился. Политическая ответственность главы государства очевидна: нереформированная система государственного управления, со времен Кучмы построенная на дополнительном поощрении чиновников и «нужных людей» за счет средств, тайком выведенных из бюджетных потоков, больно ударила в максимально неподходящий момент наивысшего напряжения на фронте и в дипломатии.
Это заставляет часть наблюдателей подозревать заказной характер нынешних разоблачений: якобы попавшее в скандал украинское руководство станет сговорчивей в переговорах о мире или, еще хуже, разгневанный народ перестанет подчиняться проворовавшейся власти, а дезорганизацией воспользуются путинские войска. Между тем ни того, ни другого не происходит, цена сдачи или потери управляемости понятна всем. Коррупцию своим чиновникам никто прощать не намерен, но переходить под управление путинских коррупционеров украинцы не собираются тем более. Сделает ли это Зеленского сговорчивее перед лицом внешнего давления? Наоборот, домашний скандал вынуждает его демонстрировать максимальную готовность защищать национальные интересы вовне, хотя он и до этого не был склонен к уступчивости.
Очевидно, президенту Украины придется произвести существенные изменения в своем Офисе и отстранить от государственного руководства дискредитированные фигуры, хотя лишиться «правой руки» будет непросто, слишком многое на Ермаке завязано. При этом следует помнить, что подозрения предъявлены еще далеко не всем, но и те, кому они будут предъявлены, имеют возможность защититься в суде. А для Владимира Зеленского, пожалуй, потеряло смысл участвовать в послевоенных выборах, утерянное доверие не вернуть. Впрочем, до выборов Украине еще предстоит пройти непростой путь, о длине которого пока никто не имеет ни малейшего понятия. И устранение коррупционеров – необходимое условие для продолжения борьбы.