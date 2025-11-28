Зеленского ударили по «правой руке»

Обыски у главы Офиса президента Украины стали событием сколько шокирующим, столько же и ожидаемым. Еще летом стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут расследование в отношении весьма высоких и влиятельных лиц и что в их распоряжении имеются некие разоблачительные записи. Их тогда уже именовали «пленками Миндича» - по имени довоенного бизнес-партнера Владимира Зеленского по компании «Квартал 95». На Банковой эти новости сочли крайне тревожными и попытались поставить НАБУ и САП под контроль Генеральной прокуратуры, чтобы избежать их самодеятельности, которая могла бы поставить под удар государственное руководство. И ни для кого не было секретом, что попытку давления на эти органы и их подчинения организовывал как раз Андрей Ермак, глава президентского Офиса.

Однако антикоррупционные органы и задумывались, и создавались именно как независимые, чтобы избежать влияния высших чиновников – потенциальных клиентов антикоррупционных расследований. Несмотря на то, что Владимир Зеленский добился соответствующего решения Верховной Рады и подписал принятый закон, под серьезным давлением общественности и западных партнеров, по настоянию которых эти органы и создавались, президенту пришлось отступить и вернуть независимость НАБУ и САП. Впервые за годы войны в центре Киева собрался достаточно внушительный протест, получивший название «картонкового Майдана»: молодые в основном люди держали картонки с резкими оценками попыток ограничить работу антикоррупционных органов. Зеленский вынужден был выступить с заявлением о необходимости результативной работы антикоррупционеров и за неотвратимость приговоров. В ноябре НАБУ опубликовало в Ютубе фрагменты оперативной аудио- и видеосъемки о коррупции в госкомпании «Энергоатом», где действительно фигурировали Тимур Миндич и несколько министров, а нанесенный ущерб оценивался в сто миллионов долларов. Правоохранители сообщили, что общий объем записей составляет более тысячи часов, и расследование лишь начинается. Последний фильм, выложенный в Сеть, заканчивался словами: «Продолжение следует…» О том, что в продолжении с большой вероятностью появится Андрей Ермак, не говорил только ленивый. И вот теперь, пару недель спустя, к нему пришли с обысками.

В украинской системе государственного управления президентская администрация/секретариат/офис (в разные годы этот орган назывался по-разному) традиционно играет значительную роль, хотя его функции не прописаны в Конституции, и в зависимости от аппаратного веса его руководителя может сильно раздуваться в своем влиянии. При Леониде Кучме ходила злая шутка, что тот работает президентом в администрации Дмитрия Табачника, тогдашнего главы администрации. Андрея Ермака нередко величают «вице-президентом»: он неизменно сопровождает Зеленского и выполняет огромный объем управленческой работы, от внутриполитической до дипломатической. Он, несомненно, является высшим доверенным лицом президента и его правой рукой, и удар по Ермаку, конечно же, больно бьет по президенту. Владимир Зеленский взошел в украинской политике сразу на Олимп, ни шагу до этого не сделав по партийной или чиновничьей карьерной лестнице, и выстраивать систему управления стал по образцу менеджмента компании, опираясь на тот опыт, который к тому времени имел. Отсюда опора на ключевого CEO – «главного исполнительного директора». Собственное парламентское большинство будто сняло необходимость коммуницировать для достижения компромиссных решений с другими политическими группами, то есть вести собственно политическую игру. Разразившаяся большая война, объективно усилившая единоначалие, еще больше сузила и законсервировала правящую группу из доверенных менеджеров. Президент сосредоточился на военных вопросах и дипломатии, базовых для выживания Украины. С начала войны у Зеленского резко усилился уровень поддержки: именно этого от него ждал народ. Однако это ничуть не сняло ответственности за деятельность всей исполнительной вертикали, наоборот, общественный спрос с чиновников и особенно президентского круга во время войны увеличился. Политическая ответственность главы государства очевидна: нереформированная система государственного управления, со времен Кучмы построенная на дополнительном поощрении чиновников и «нужных людей» за счет средств, тайком выведенных из бюджетных потоков, больно ударила в максимально неподходящий момент наивысшего напряжения на фронте и в дипломатии.