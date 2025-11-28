У Срединного коридора появился серьезный конкурент

За последние годы резко возросло значение Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через территорию Азербайджана. По недавно опубликованным данным, с 2023 года объем перевозок по нему увеличился более чем на 90 процентов. Однако этот маршрут уже не является единственной альтернативой для торговли между Азией и Европой в обход территории Российской Федерации. На фоне геополитических сдвигов и изменения логистических цепочек стремительно усиливает позиции другой маршрут - железнодорожная линия, соединяющая Центральную Азию с Ираном и огибающая Каспийское море, которая обеспечивает выход как к Индийскому океану, так и в Европу через Турцию.

Согласно новому отчету, снижение транспортных расходов на 18 процентов, рост торговли на 22 процента и масштабная модернизация инфраструктуры превратили железнодорожный коридор Иран - Центральная Азия в новую основу евразийского транзита. По оценкам транспортно-логистической компании Arta Rail, уже в 2026 году этот маршрут станет одним из ключевых евразийских транспортных направлений. Сокращение транспортных издержек, ускорение транзита и резкое увеличение грузопотоков укрепили роль Ирана как стратегического моста между Востоком и Западом. После перебоев, вызванных пандемией COVID-19, а также переориентации экспортных потоков, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан начали все активнее направлять грузы через Иран. Быстрый транзит, уменьшенные тарифы и расширение инфраструктуры подрывают позиции традиционных морских маршрутов и исторических путей между Россией и Центральной Азией. Особое внимание в докладе уделено уникальному расположению Ирана на стыке двух крупных мегакоридоров - Международного транспортного коридора «Север–Юг» и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Это положение обеспечивает странам Центральной Азии доступ к портам Персидского залива, Индии, Европы и Восточной Азии.

Казахстанское зерно и металлы, узбекская промышленная продукция, туркменские нефтепродукты, а также иранские товары для рынка СНГ перемещаются по железнодорожной сети Ирана быстрее и дешевле, чем ранее. По данным Arta Rail, средняя стоимость перевозки составляет около 0,045 доллара за тонно-километр, что дешевле автоперевозок и конкурентоспособнее морских маршрутов, включая доставку по Черному морю. Транзит до иранских портов занимает 10–14 дней против 25–35 дней морем. Серьезные инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру Ирана в 2025 году - в частности, модернизация пограничного терминала Серахс-Теджен, расширение маршрута Инчех-Борун, создание железнодорожного сообщения с Чабахаром и развитие сухого порта Керман - позволили почти на треть сократить время ожидания на границе. На политическом уровне Иран, Казахстан и Узбекистан подписали важные соглашения по унификации таможенных процедур. Внедрение цифровых транспортных документов и систем трансграничного обмена данными, а также расширение цифровой платформы Arta Rail снизили количество ошибок в документации на 40 процентов и повысили своевременность доставки до 94 процентов.

Прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что к 2026 году транзитные объемы вырастут еще на 22 процента благодаря строительству двух новых терминалов, развитию мультимодальных перевозок и увеличению инвестиций. Коридор также обладает более низким углеродным следом: по сравнению с автотранспортом железнодорожные перевозки выбрасывают на 70 процентов меньше CO₂. Железнодорожный маршрут Иран - Центральная Азия обеспечивает доступ как к портам Бендер-Аббас и Чабахар в Персидском заливе, так и в Европу через Турцию. В 2023 году в Стамбуле руководители железных дорог Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали протокол о создании мультимодального маршрута «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция» с целью укрепить экономические связи, расширить торговлю и развить региональную логистику. В декабре 2023 года состоялись двусторонние переговоры между руководителями железных дорог Ирана и Турции, в ходе которых стороны договорились увеличить к 2024 году объем двусторонних грузоперевозок до 1 миллиона тонн. Для этого было решено модернизировать инфраструктуру на переходе Рази в провинции Западный Азербайджан, обеспечив пропуск до 200 вагонов в сутки. Тогда же Турция начала обновление своей части маршрута.

Кроме того, достигнута договоренность об увеличении транзита по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран -Турция и далее в Европу, благодаря новым соглашениям Ирана с партнерами из этих стран. А несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан после ратификации парламентом подписал с Турцией «Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта». Одновременно Иран объявил о начале строительства 220-километровой железной дороги Меренд - Сурайя, которая значительно сократит путь к турецкой железнодорожной сети. После ввода в эксплуатацию линии Меренд - Сурайя Южный коридор из Китая в Европу станет логистически более эффективным, поскольку появится непрерывная железнодорожная линия до турецкого Мармарая. В результате маршрут Центральная Азия - Иран - Турция становится более выгодным и по скорости, и по стоимости, нежели Срединный коридор через Каспийское море. Важно учесть, что Южный коридор через Иран имеет исходное преимущество - отсутствие морских участков и меньшее число транзитных государств.