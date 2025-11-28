У Срединного коридора появился серьезный конкурент

За последние годы резко возросло значение Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через территорию Азербайджана. По недавно опубликованным данным, с 2023 года объем перевозок по нему увеличился более чем на 90 процентов. Однако этот маршрут уже не является единственной альтернативой для торговли между Азией и Европой в обход территории Российской Федерации.
На фоне геополитических сдвигов и изменения логистических цепочек стремительно усиливает позиции другой маршрут - железнодорожная линия, соединяющая Центральную Азию с Ираном и огибающая Каспийское море, которая обеспечивает выход как к Индийскому океану, так и в Европу через Турцию.
Согласно новому отчету, снижение транспортных расходов на 18 процентов, рост торговли на 22 процента и масштабная модернизация инфраструктуры превратили железнодорожный коридор Иран - Центральная Азия в новую основу евразийского транзита. По оценкам транспортно-логистической компании Arta Rail, уже в 2026 году этот маршрут станет одним из ключевых евразийских транспортных направлений. Сокращение транспортных издержек, ускорение транзита и резкое увеличение грузопотоков укрепили роль Ирана как стратегического моста между Востоком и Западом.
После перебоев, вызванных пандемией COVID-19, а также переориентации экспортных потоков, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан начали все активнее направлять грузы через Иран. Быстрый транзит, уменьшенные тарифы и расширение инфраструктуры подрывают позиции традиционных морских маршрутов и исторических путей между Россией и Центральной Азией.
Особое внимание в докладе уделено уникальному расположению Ирана на стыке двух крупных мегакоридоров - Международного транспортного коридора «Север–Юг» и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Это положение обеспечивает странам Центральной Азии доступ к портам Персидского залива, Индии, Европы и Восточной Азии.
Казахстанское зерно и металлы, узбекская промышленная продукция, туркменские нефтепродукты, а также иранские товары для рынка СНГ перемещаются по железнодорожной сети Ирана быстрее и дешевле, чем ранее. По данным Arta Rail, средняя стоимость перевозки составляет около 0,045 доллара за тонно-километр, что дешевле автоперевозок и конкурентоспособнее морских маршрутов, включая доставку по Черному морю. Транзит до иранских портов занимает 10–14 дней против 25–35 дней морем.
Серьезные инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру Ирана в 2025 году - в частности, модернизация пограничного терминала Серахс-Теджен, расширение маршрута Инчех-Борун, создание железнодорожного сообщения с Чабахаром и развитие сухого порта Керман - позволили почти на треть сократить время ожидания на границе.
На политическом уровне Иран, Казахстан и Узбекистан подписали важные соглашения по унификации таможенных процедур. Внедрение цифровых транспортных документов и систем трансграничного обмена данными, а также расширение цифровой платформы Arta Rail снизили количество ошибок в документации на 40 процентов и повысили своевременность доставки до 94 процентов.
Прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что к 2026 году транзитные объемы вырастут еще на 22 процента благодаря строительству двух новых терминалов, развитию мультимодальных перевозок и увеличению инвестиций. Коридор также обладает более низким углеродным следом: по сравнению с автотранспортом железнодорожные перевозки выбрасывают на 70 процентов меньше CO₂.
Железнодорожный маршрут Иран - Центральная Азия обеспечивает доступ как к портам Бендер-Аббас и Чабахар в Персидском заливе, так и в Европу через Турцию. В 2023 году в Стамбуле руководители железных дорог Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции подписали протокол о создании мультимодального маршрута «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция» с целью укрепить экономические связи, расширить торговлю и развить региональную логистику.
В декабре 2023 года состоялись двусторонние переговоры между руководителями железных дорог Ирана и Турции, в ходе которых стороны договорились увеличить к 2024 году объем двусторонних грузоперевозок до 1 миллиона тонн. Для этого было решено модернизировать инфраструктуру на переходе Рази в провинции Западный Азербайджан, обеспечив пропуск до 200 вагонов в сутки. Тогда же Турция начала обновление своей части маршрута.
Кроме того, достигнута договоренность об увеличении транзита по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран -Турция и далее в Европу, благодаря новым соглашениям Ирана с партнерами из этих стран.
А несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан после ратификации парламентом подписал с Турцией «Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта». Одновременно Иран объявил о начале строительства 220-километровой железной дороги Меренд - Сурайя, которая значительно сократит путь к турецкой железнодорожной сети.
После ввода в эксплуатацию линии Меренд - Сурайя Южный коридор из Китая в Европу станет логистически более эффективным, поскольку появится непрерывная железнодорожная линия до турецкого Мармарая.
В результате маршрут Центральная Азия - Иран - Турция становится более выгодным и по скорости, и по стоимости, нежели Срединный коридор через Каспийское море. Важно учесть, что Южный коридор через Иран имеет исходное преимущество - отсутствие морских участков и меньшее число транзитных государств.
Помимо этого, снижение уровня Каспийского моря уже негативно отражается на пропускной способности Срединного коридора: паромы из Туркменистана и Казахстана вынуждены загружаться меньше нормы, что увеличивает себестоимость перевозок.
Осознавая усиливающуюся конкуренцию, страны, расположенные вдоль Срединного коридора, начали принимать ответные меры. В начале октября железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана договорились о введении единого долгосрочного тарифа на перевозки по маршруту. Цель - повысить эффективность и бесперебойность транзита. Также достигнуты договоренности о совместном развитии портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, углублении цифровизации и повышении пропускной способности коридора.
Таким образом, на евразийской карте стремительно формируется новая конфигурация транспортного соперничества. Южный коридор, усиливая роль Ирана, становится одним из ключевых вызовов для Срединного, который, чтобы сохранить свои позиции в глобальной логистике, должен безотлагательно форсировать процесс модернизации.