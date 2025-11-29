Словно не госпереворот, а смена декораций

В Гвинее-Бисау — стране с населением всего 2,2 миллиона человек — одновременно проходят президентские и парламентские выборы. В бюллетенях значатся 12 кандидатов на пост главы государства и 30 партий, причем часть из них еще даже не допущена к участию. 23 ноября граждане пришли на участки, опустили бюллетени, начался подсчет голосов. И уже в ночь после голосования — словно бы по сценарию политического театра в тропиках — и действующий президент, и лидер оппозиции объявили себя… победителями. Официальные результаты пообещали обнародовать 27 ноября. Но уже 26-го, за сутки до финала, в игру вступила армия. Военные объявили о прекращении избирательного процесса, закрыли границы и арестовали президента. Тем временем лидер оппозиции таинственным образом исчез. При этом интернет не отключали, рынки и магазины работали в обычном режиме, улицы оставались спокойными, газеты выходили, и даже привычного для региона стрекота автоматных очередей слышно не было.

Словно и не государственный переворот вовсе, а так, смена декораций. Две силы бьются насмерть, третья затаилась в тени и ждет момента, чтобы нажать на кнопку, все это почему-то удивительно напоминает старый анекдот про лес, переходивший из рук в руки, пока не появился лесничий и не разогнал всех по домам. Так выглядит новый, почти постмодернистский военный переворот в одной из беднейших стран Африки. Военные, участвовавшие в тех самых выборах, которые теперь же «приостанавливают», пугают страну мифическими угрозами: «внешние силы», «враждебная оппозиция» и «известный наркобарон». После чего объявляют об отстранении президента Умару Сиссоку Эмбало и назначают временным главой государства генерала Орта Н’Тама.

Статистика поражает: за 51 год независимости Гвинея-Бисау пережила 4 удачных и 17 неудачных переворотов. Три из этих провалившихся попыток (причем последняя – полгода назад) пришлись на последние пять лет правления Эмбало. И каждый раз ключевую роль в «спасении» президента играл именно генерал Орта Н’Там. Всего за десять дней до нынешних событий, 16 ноября, он стоял рядом с Эмбало на трибуне в День вооруженных сил. Отсюда и закономерный вопрос: а не разыгрывают ли нас? Сравнение с Аугусто Пиночетом и его знаменитой фразой, сказанной Сальвадору Альенде, — «Я всегда буду защищать вас, мой президент» — возникает само собой. Но есть существенная разница: Орта Н’Там долгие годы был для Эмбало опорой, а не соперником. Именно его подразделение защищало президента в 2022 году во время попытки переворота. Поэтому среди оппозиции и аналитиков усиливаются версии о «фейковом путче». И в самом деле, коль скоро две предыдущие попытки срыва выборов уже называли постановочными, почему бы не поставить третью? Логика этой версии проста: полномочия Эмбало фактически истекли в феврале, рейтинг у него отрицательный, а выборы обещали быть конкурентными. Решение? Создать видимость хаоса, объявить «общенациональную угрозу», устранить политических конкурентов, дать генералу временно занять пост, а затем спасителем нации вернуться в кресло. Формат этот уже отработан: Эмбало временно «удаляется» в Сенегал, генерал на год занимает место президента, а дальше — восстановление статус-кво. Но так ли это на самом деле?