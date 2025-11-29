Словно не госпереворот, а смена декораций

В Гвинее-Бисау — стране с населением всего 2,2 миллиона человек — одновременно проходят президентские и парламентские выборы. В бюллетенях значатся 12 кандидатов на пост главы государства и 30 партий, причем часть из них еще даже не допущена к участию.
23 ноября граждане пришли на участки, опустили бюллетени, начался подсчет голосов. И уже в ночь после голосования — словно бы по сценарию политического театра в тропиках — и действующий президент, и лидер оппозиции объявили себя… победителями.
Официальные результаты пообещали обнародовать 27 ноября. Но уже 26-го, за сутки до финала, в игру вступила армия. Военные объявили о прекращении избирательного процесса, закрыли границы и арестовали президента. Тем временем лидер оппозиции таинственным образом исчез. При этом интернет не отключали, рынки и магазины работали в обычном режиме, улицы оставались спокойными, газеты выходили, и даже привычного для региона стрекота автоматных очередей слышно не было.
Словно и не государственный переворот вовсе, а так, смена декораций.
Две силы бьются насмерть, третья затаилась в тени и ждет момента, чтобы нажать на кнопку, все это почему-то удивительно напоминает старый анекдот про лес, переходивший из рук в руки, пока не появился лесничий и не разогнал всех по домам.
Так выглядит новый, почти постмодернистский военный переворот в одной из беднейших стран Африки. Военные, участвовавшие в тех самых выборах, которые теперь же «приостанавливают», пугают страну мифическими угрозами: «внешние силы», «враждебная оппозиция» и «известный наркобарон». После чего объявляют об отстранении президента Умару Сиссоку Эмбало и назначают временным главой государства генерала Орта Н’Тама.
Статистика поражает: за 51 год независимости Гвинея-Бисау пережила 4 удачных и 17 неудачных переворотов. Три из этих провалившихся попыток (причем последняя – полгода назад) пришлись на последние пять лет правления Эмбало. И каждый раз ключевую роль в «спасении» президента играл именно генерал Орта Н’Там. Всего за десять дней до нынешних событий, 16 ноября, он стоял рядом с Эмбало на трибуне в День вооруженных сил.
Отсюда и закономерный вопрос: а не разыгрывают ли нас?
Сравнение с Аугусто Пиночетом и его знаменитой фразой, сказанной Сальвадору Альенде, — «Я всегда буду защищать вас, мой президент» — возникает само собой. Но есть существенная разница: Орта Н’Там долгие годы был для Эмбало опорой, а не соперником. Именно его подразделение защищало президента в 2022 году во время попытки переворота. Поэтому среди оппозиции и аналитиков усиливаются версии о «фейковом путче». И в самом деле, коль скоро две предыдущие попытки срыва выборов уже называли постановочными, почему бы не поставить третью?
Логика этой версии проста: полномочия Эмбало фактически истекли в феврале, рейтинг у него отрицательный, а выборы обещали быть конкурентными. Решение? Создать видимость хаоса, объявить «общенациональную угрозу», устранить политических конкурентов, дать генералу временно занять пост, а затем спасителем нации вернуться в кресло. Формат этот уже отработан: Эмбало временно «удаляется» в Сенегал, генерал на год занимает место президента, а дальше — восстановление статус-кво.
Но так ли это на самом деле?
Пока рано утверждать, но несомненно одно: у генерала Орта Н’Тама нет личных причин свергать человека, который сделал его карьеру возможной.
Сам же Умару Сиссоку Эмбало — фигура примечательная. 53-летний политик учился в Лиссабоне и Мадриде, занимался вопросами национальной безопасности в Брюсселе и Тель-Авиве, в 2016 году стал премьер-министром, а в 2020-м выиграл второй тур президентских выборов с результатом 53,55 процента голосов. Его президентство превратилось в затяжную борьбу с парламентом: в 2022 и 2023 годах он распускал его, всякий раз используя в качестве предлога «попытки государственного переворота».
Политик, публично говоривший о приверженности демократии, на деле относился к институтам власти с глубоким недоверием.
Запомнился Эмбало и своей позицией по ближневосточной политике. В марте прошлого года, находясь с визитом в Иерусалиме, он заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу: «Гвинея-Бисау и ее народ на вашей стороне и готовы помочь всеми возможными способами».
Теперь же его собственная политическая судьба зависит от того, кто в Гвинее-Бисау имеет доступ к рычагам власти и кто контролирует сценарий.
В ближайшие месяцы станет ясно, был ли переворот настоящим или миру показали тщательно разыгранную конструкцию. Но уже сейчас очевидно: жизнь в Гвинее-Бисау идет своим чередом, страна делает вид, будто ничего не произошло, что лишь подтверждает: африканская политическая драматургия вступила в эпоху постмодерна, где даже государственные перевороты могут быть элементом сценария, а не актом силы.