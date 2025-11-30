Что же с королем?

В Хашимитском Королевстве Иордания запущен тонкий и cложный механизм передачи власти от короля Абдаллы II к его старшему сыну, наследному принцу Хусейну. Несколько дней назад haqqin.azподробно освещал этот процесс. Его цель — обеспечение преемственности и стабильности ключевого союзника Запада на Ближнем Востоке в эпоху перемен. Шестьдесят три года для мировой политики — возраст почти что «детский». На фоне коллег, уверенно перешагнувших отметку в 70+, иорданский король Абдалла II смотрится едва ли не «юношей» — казалось бы, править ему да править. Здесь, однако, вступает в силу жестокая арифметика: не возраст в паспорте, а груз лет, проведенных у руля в эпицентре политических бур, то и дело стремящихся обернуться ураганами и тайфунами. Тем более как монарх он может не думать о том, как бы изловчиться – и переизбраться на следующий срок. Ни о чем не думай, наслаждайся доступными тебе радостями, которые дает королевский титул – и неспешно, без суеты перебирай кандидатуры возможных преемников. Многие лидеры, даже не обладающие королевским титулом, всего лишь президенты, так и поступают.

Забывая старую, как мир, истину: «человек не просто смертен — он, и это куда важнее, внезапно смертен». А еще – мало у кого хватает мужества самому себе честно ответить на вопрос: «А успеваешь ли ты за вызовами современности? Понимаешь ли их? Успеваешь ли в своих властных решениях за быстроменяющимся миром? Хватит ли тебе на эти силы и отпущенного судьбой времени?» Такие ответы наедине с собой перед зеркалом требуют особого мужества. Как и принимаемые проистекающее по итогам этого незримого диалога решение передать власть другому, а самому уйти в тень. И решение короля Абдаллы II о поэтапной передаче полномочий и общественного внимания наследному принцу Хусейну, который все чаще выступает на первый план, олицетворяя собой будущее Хашимитского королевства – это и человеческое мужество, и государственная мудрость одновременно в основе которых два мотива. То, о чем не говорят, но шепчутся В апреле 2025 года король Абдалла II перенес в Германии операцию на межпозвонковых дисках. Сообщалось, что травма спины связана с его военной службой. Ранее, в феврале 2025 года, дворец сообщал об успешно проведенной монарху небольшой операции по удалению грыжи, после которой король, согласно официальному пресс-релизу «быстро вернулся к работе». Но вообще это трудно назвать серьезной проблемой со здоровьем, неприятно, не удобно – но при нынешнем уровне медицины, доступной людям его уровня – вовсе не критично. Во всяком случае – не фатально.

Медицинская карта короля, как это всегда бывает на таком уровне – тайна за семью печатями. Но это же Восток, где «все секретно – и ничто не тайна». По региону с примерно с 2021 года, после того, как в Иордании был раскрыт заговор принца Хамзы, сводного брата короля и он был помещен под домашний арест, у Абдаллы диагностировали микроинсульт. А год спустя – проблемы с сосудами головного мозга. И, как будто этого было мало, прогрессирующую раковую опухоль. Обойдемся без подробностей, все же должна же сохраняться какая-то этика, коль речь идет о живом и далеко не самом плохом человеке, который лично у меня всегда вызывал и вызывает человеческую симпатию – но вывод напрашивается сам собой: ресурс работоспособности Абдаллы II серьезно подорван. Держится он молодцом, в конце нынешнего года совершил визиты в Узбекистан, Казахстан, Пакистан и Вьетнам, где участвовал в интенсивных переговорах и публичных мероприятиях, но за этими всплесками активности неизбежно следуют спад, апатия и изматывающие головные боли, выключающие его из рабочего процесса полностью. Как человек незаурядных интеллектуальных способностей, иорданский монарх прекрасно понимает все опасности своего физического состояния и принял самое правильное решение - запустить прописанный в конституции Иордании механизм транзита власти и максимально укрепить роль своего преемника, принца Хусейна, пойдя в этом отношении по стопам своего саудовского «брата» и коллеги - короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, пошедшего на подобный шаг в 2017 году.

Тяжек королевский хлеб Правление короля Абдаллы II в Иордании с 1999 года представляет собой уникальный пример стратегического лавирования в бурных водах ближневосточной политики. Приняв бразды правления после кончины отца, короля Хусейна, молодой монарх столкнулся с необходимостью балансировать между консервативными кланами, либеральными реформаторами и исламистскими движениями, одновременно отвечая на вызовы глобальной перестройки региона. Этот подход можно назвать формулой управляемой модернизации — осторожное движение вперед при тщательном сохранении социально-политического равновесия. Не менее сложные задачи приходилось ему решать и в экономике. Столкнувшись с хроническими проблемами — нехваткой водных ресурсов, зависимостью от импорта энергоносителей и высокой безработицей — Абдалла II инициировал программу структурных реформ, направленных на либерализацию инвестиционного климата и развитие частного сектора. Были созданы особые экономические зоны, модернизирована инфраструктура и запущены амбициозные проекты вроде ирригационного канала Красное море — Мертвое море. На международной арене король продолжил линию своего отца на поддержание стратегического партнерства с Западом, прежде всего с США - при этом последовательно отстаивая палестинские интересы в противостоянии с Израилем. Его дипломатия отличалась прагматичной гибкостью: сохраняя мирный договор с еврейским государством, Абдалла II неоднократно выступал с резкой критикой израильской политики в Восточном Иерусалиме, что позволяло ему поддерживать легитимность внутри страны.