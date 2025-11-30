Что же с королем?

В Хашимитском Королевстве Иордания запущен тонкий и cложный механизм передачи власти от короля Абдаллы II к его старшему сыну, наследному принцу Хусейну. Несколько дней назад haqqin.azподробно освещал этот процесс.
Его цель — обеспечение преемственности и стабильности ключевого союзника Запада на Ближнем Востоке в эпоху перемен.
Шестьдесят три года для мировой политики — возраст почти что «детский». На фоне коллег, уверенно перешагнувших отметку в 70+, иорданский король Абдалла II смотрится едва ли не «юношей» — казалось бы, править ему да править. Здесь, однако, вступает в силу жестокая арифметика: не возраст в паспорте, а груз лет, проведенных у руля в эпицентре политических бур, то и дело стремящихся обернуться ураганами и тайфунами.
Тем более как монарх он может не думать о том, как бы изловчиться – и переизбраться на следующий срок. Ни о чем не думай, наслаждайся доступными тебе радостями, которые дает королевский титул – и неспешно, без суеты перебирай кандидатуры возможных преемников. Многие лидеры, даже не обладающие королевским титулом, всего лишь президенты, так и поступают.
Забывая старую, как мир, истину: «человек не просто смертен — он, и это куда важнее, внезапно смертен». А еще – мало у кого хватает мужества самому себе честно ответить на вопрос: «А успеваешь ли ты за вызовами современности? Понимаешь ли их? Успеваешь ли в своих властных решениях за быстроменяющимся миром? Хватит ли тебе на эти силы и отпущенного судьбой времени?» Такие ответы наедине с собой перед зеркалом требуют особого мужества.
Как и принимаемые проистекающее по итогам этого незримого диалога решение передать власть другому, а самому уйти в тень. И решение короля Абдаллы II о поэтапной передаче полномочий и общественного внимания наследному принцу Хусейну, который все чаще выступает на первый план, олицетворяя собой будущее Хашимитского королевства – это и человеческое мужество, и государственная мудрость одновременно в основе которых два мотива.
То, о чем не говорят, но шепчутся
В апреле 2025 года король Абдалла II перенес в Германии операцию на межпозвонковых дисках. Сообщалось, что травма спины связана с его военной службой. Ранее, в феврале 2025 года, дворец сообщал об успешно проведенной монарху небольшой операции по удалению грыжи, после которой король, согласно официальному пресс-релизу «быстро вернулся к работе».
Но вообще это трудно назвать серьезной проблемой со здоровьем, неприятно, не удобно – но при нынешнем уровне медицины, доступной людям его уровня – вовсе не критично. Во всяком случае – не фатально.
Медицинская карта короля, как это всегда бывает на таком уровне – тайна за семью печатями. Но это же Восток, где «все секретно – и ничто не тайна». По региону с примерно с 2021 года, после того, как в Иордании был раскрыт заговор принца Хамзы, сводного брата короля и он был помещен под домашний арест, у Абдаллы диагностировали микроинсульт. А год спустя – проблемы с сосудами головного мозга. И, как будто этого было мало, прогрессирующую раковую опухоль.
Обойдемся без подробностей, все же должна же сохраняться какая-то этика, коль речь идет о живом и далеко не самом плохом человеке, который лично у меня всегда вызывал и вызывает человеческую симпатию – но вывод напрашивается сам собой: ресурс работоспособности Абдаллы II серьезно подорван. Держится он молодцом, в конце нынешнего года совершил визиты в Узбекистан, Казахстан, Пакистан и Вьетнам, где участвовал в интенсивных переговорах и публичных мероприятиях, но за этими всплесками активности неизбежно следуют спад, апатия и изматывающие головные боли, выключающие его из рабочего процесса полностью.
Как человек незаурядных интеллектуальных способностей, иорданский монарх прекрасно понимает все опасности своего физического состояния и принял самое правильное решение - запустить прописанный в конституции Иордании механизм транзита власти и максимально укрепить роль своего преемника, принца Хусейна, пойдя в этом отношении по стопам своего саудовского «брата» и коллеги - короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, пошедшего на подобный шаг в 2017 году.
Тяжек королевский хлеб
Правление короля Абдаллы II в Иордании с 1999 года представляет собой уникальный пример стратегического лавирования в бурных водах ближневосточной политики. Приняв бразды правления после кончины отца, короля Хусейна, молодой монарх столкнулся с необходимостью балансировать между консервативными кланами, либеральными реформаторами и исламистскими движениями, одновременно отвечая на вызовы глобальной перестройки региона. Этот подход можно назвать формулой управляемой модернизации — осторожное движение вперед при тщательном сохранении социально-политического равновесия.
Не менее сложные задачи приходилось ему решать и в экономике. Столкнувшись с хроническими проблемами — нехваткой водных ресурсов, зависимостью от импорта энергоносителей и высокой безработицей — Абдалла II инициировал программу структурных реформ, направленных на либерализацию инвестиционного климата и развитие частного сектора. Были созданы особые экономические зоны, модернизирована инфраструктура и запущены амбициозные проекты вроде ирригационного канала Красное море — Мертвое море.
На международной арене король продолжил линию своего отца на поддержание стратегического партнерства с Западом, прежде всего с США - при этом последовательно отстаивая палестинские интересы в противостоянии с Израилем. Его дипломатия отличалась прагматичной гибкостью: сохраняя мирный договор с еврейским государством, Абдалла II неоднократно выступал с резкой критикой израильской политики в Восточном Иерусалиме, что позволяло ему поддерживать легитимность внутри страны.
Особо следует отметить, что при нем иорданские спецслужбы стали ключевым элементом международной антитеррористической коалиции и существенно расширили свои связи по всему миру. И не зря в кулуарных разговорах его называют «истинным отцом иорданской разведки», потому что именно при нем она вышла на мировой уровень, став стратегическим активом королевства.
Внутриполитическая стабильность достигалась за счет сложной системы распределения влияния между традиционными племенами, военно-политической элитой и деловыми кругами. Король искусно маневрировал между этими группами, проводя ограниченные политические реформы — введение выборов в местные органы власти, расширение полномочий парламента — но сохраняя за собой контроль над ключевыми решениями в сфере безопасности и внешней политики.
За годы своего правления Абдалле II удалось не просто сохранить Иорданию как островок относительной стабильности в регионе, охваченном конфликтами, но и выработать уникальную модель адаптации традиционной монархии к вызовам XXI века. Его наследие — это страна, сумевшая сохранить национальную идентичность, поддерживать сложный баланс между консерватизмом и модернизацией и играть значимую роль в региональной политике.
Ему есть что передать своему сыну, и краснеть за свое наследие не придется. Потому что лучшее доказательство мудрости правителя — не в умении цепляться за трон до последнего вздоха, а в способности вовремя и достойно передать его тому, кто поведет страну дальше. Абдалла II, судя по всему, эту простую и одновременно страшную для многих истину — понял. К счастью для Иордании и всего региона, а может и не только его…