В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?

В 2026 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана прогнозируется на уровне 1,9 миллиарда долларов США - почти вдвое меньше показателя, который Центробанк страны ждет по итогам 2025 года. Согласно социально-экономическим прогнозам на 2026–2029 годы, рассчитанным исходя из средней цены нефти 65 долларов за баррель (проект документа находится в редакции haqqin.az), в 2027 году профицит может снизиться до 1,56, а в 2028 году - до 1,23 миллиарда долларов. И только в 2029 году возможно умеренное восстановление до 1,84 миллиарда за счет стабилизации добычи газа после запуска проекта Shah Deniz Compression, который фактически является третьим этапом освоения месторождения Шах-Дениз.

Ранее Центробанк Азербайджана прогнозировал на 2025 год профицит текущего счета на уровне 3,7 миллиарда долларов исходя из цены нефти 70 долларов за баррель. В 2024-м профицит составлял 4,7 миллиарда, что было в 1,8 раза меньше показателя 2023 года. Таким образом, снижение профицита продолжается уже второй год подряд. Главная причина - динамика торгового баланса, который постепенно сужается. Выручка от экспорта продолжает зависеть преимущественно от продаж нефти и газа, тогда как импорт увеличивается более высокими темпами. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за 10 месяцев 2025 года азербайджанский экспорт составил 21,64 миллиарда долларов, из них 18,65 миллиарда пришлись на нефтегазовый комплекс. В то же время на импорт автомобилей, оборудования и другой продукции страна направила 19,23 миллиарда долларов. Примечательно, что в текущем году Азербайджан экспортировал на 190 тысяч тонн нефти больше, чем за аналогичный период 2024-го. Однако из-за снижения мировых цен выручка от продажи 20,76 миллиона тонн нефти составила лишь 10,85 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году экспорт 20,57 миллиона тонн обеспечил бюджету 12,8 миллиарда долларов. Снижение средних цен на нефть и газ, о котором предупреждают международные финансовые институты, неизбежно будет давить на экспортную выручку и в 2026 году, что уже учтено в прогнозах по текущему счету.

Существенное влияние оказывают также таможенные тарифы, фискальная политика и состояние госбюджета, определяющие торговые потоки и внутренний спрос. Дополнительным фактором являются чистые доходы от иностранных инвестиций и чистые текущие трансферты, включая денежные переводы. Аналитики ING отмечают сокращение объема переводов в Азербайджан в 2025 году, что объяснимо: поскольку основная их часть традиционно поступала из Российской Федерации, ухудшение российско-азербайджанских отношений и снижение доходов в РФ на фоне войны в Украине привели к существенному падению объемов переводов в обе стороны. По мере роста внутренних вложений в экономике также уменьшается доля прямых иностранных инвестиций. Согласно прогнозам правительства, в 2026–2029 годах иностранные инвестиции будут составлять лишь 6–6,6 миллиарда манатов в год из общего объема капитальных вложений в 25–28 миллиардов манатов. Прогноза по доходности этих инвестиций нет. Ожидается, что на протяжении ближайших четырех лет обменный курс маната останется стабильным, что снизит влияние валютных колебаний на экспорт и импорт. Темпы экономического роста будут умеренными и не окажут, как и контролируемая инфляция, существенного влияния на показатели текущего счета.