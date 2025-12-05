Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»

После некоторого периода молчания дал знать о себе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который пригрозил Евросоюзу войной и репарациями в случае конфискации замороженных активов РФ. По его словам, выдача "репарационного кредита" Украине за счет замороженных в Бельгии активов РФ может квалифицироваться как casus belli «со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», - так высказался Медведев. Напомнив, что вопрос конфискации суверенных активов воспринимается Москвой крайней болезненно, даже если мысленно там и считают перспективу их возврата туманной.

Между тем, руководство Евросоюза и прежде всего председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен буквально «бульдозером» продавливают решение об изъятии российских средств, поскольку иных путей дальнейшего финансирования Украины в нынешних объемах там не видят. ЕК готова, судя по всему, идти даже на манипуляции, если не на прямое попрание самих же европейских правил. Вопрос о достижении мира путем переговоров даже в условиях нехватки средств при этом для лидеров ЕС пока не стоит. 3 декабря ЕК представила свое юридически оформленное предложение по выделению Украине "репарационного кредита" под гарантии замороженных российских активов, несмотря на то что еще до официального представления Бельгия (где в основном эти активы и хранятся) сказала свое «нет». Бельгийский премьер Барт де Вевер непреклонен: "Это была бы прекрасная история: взять деньги у злодея Путина и отдать их хорошему парню - Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, — такого еще никогда не было. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались. Во время войны суверенные активы замораживаются. А по окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка».

"Все бельгийские заводы в России также могут быть конфискованы. А что, если Беларусь и Китай также конфискуют западные активы? Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект. Все. После этого эпизода, если у меня будет международная работа после «16», то это будет работа посудомойщика", - заявил де Вевер. Бельгия, где хранится большая часть заблокированных средств – примерно на 185 млрд евро (из 210 млрд евро, замороженных вообще в Европе) – упирается уже не первый месяц. Аргументация такая: бельгийское правительство не хочет нести финансовые и правовые риски, связанные с изъятием российской собственности. В случае судебного иска со стороны России Бельгии придется отвечать примерно третьей частью своего ВВП. А если война в Украине закончится, и санкции будут сняты или ослаблены, то такой расклад весьма вероятен, как и судебное решение в пользу РФ. Но ЕК готова теперь «отменить Бельгию» и пойти на попрание доселе «священного» правила, согласно которому все сколь-либо важные решения в ЕС принимаются консенсусом. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что использование активов РФ не требует консенсуса, а будет утверждаться «квалифицированным большинством голосов». Она сослалась на статью 122 Договора ЕС, которая позволяет в случае «серьезных экономических рисков» для продления санкций обойтись без консенсуса, опираясь на решение квалифицированного большинства. При этом данная статья вообще-то подразумевает принятие решения квалифицированным большинством стран-членов лишь в случае чрезвычайной ситуации или стихийном бедствии в одной из стран-членов Евросоюза, каковой Украина не является.

Дедлайн для принятия решения – 18 декабря, когда состоится последний в этом году саммит ЕС. В ЕС хотят обеспечить возможность Украине продолжать воевать еще года два минимум. Бюджет и военные потребности Украины на 2026 и 2027 годы оцениваются Еврокомиссией примерно в 135 миллиардов евро. По оценкам Еврокомиссии, на оружие Киеву потребуется за два года не менее 115 млрд, нужны будут еще 50 млрд евро на общие бюджетные нужды и еще 45 млрд на погашение кредита G7, предоставленного Украине с 2024 года. Из необходимых Киеву 135 млрд евро ЕС обязался внести не менее 90 миллиардов, остальная сумма будет обеспечена другими западными союзниками, кроме США, которые больше в это не вкладываются. В качестве контраргумента для Бельгии закусившая удила ЕК готова запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов (будет любопытно посмотреть, как к этому отнесутся в долгосрочной перспективе третьи страны). Она также предлагает другие гарантии Бельгии, включая двусторонние взносы государств-членов, поддержку из бюджета ЕС, наконец, заново оформленный запрет на передачу суверенных активов обратно в Россию. Но заморозка не может же быть вечной, так просто не бывает. Но на сей счет ЕК молчит. Пытаясь при этом разубедить бельгийцев в правоте следующей их аргументации: мол, если какая-то страна, скажем, Венгрия, Словения или еще кто-то из числа «диссидентов» выступит против очередного полугодового продления санкций, то российские активы будут разблокированы. Что потребует от Бельгии немедленного возврата средств России. Позицию бельгийского правительства поддерживает и руководство базирующейся в Брюсселе финансовой клиринговой палаты Euroclear, где и хранятся замороженные активы. Ее руководство уже не раз заявляло, что может подать в суд на ЕС, если Россия оспорит любое использование средств против ее воли. К тому же у Euroclear имеются свои активы в России (хотя по объему в несколько раз меньшие, чем российские в Бельгии, всего на 16 млрд евро, но для Euroclearони существенны), которые в ответ легко могут быть конфискованы.