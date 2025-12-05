Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»

После некоторого периода молчания дал знать о себе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который пригрозил Евросоюзу войной и репарациями в случае конфискации замороженных активов РФ. По его словам, выдача "репарационного кредита" Украине за счет замороженных в Бельгии активов РФ может квалифицироваться как casus belli «со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», - так высказался Медведев. Напомнив, что вопрос конфискации суверенных активов воспринимается Москвой крайней болезненно, даже если мысленно там и считают перспективу их возврата туманной.
Между тем, руководство Евросоюза и прежде всего председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен буквально «бульдозером» продавливают решение об изъятии российских средств, поскольку иных путей дальнейшего финансирования Украины в нынешних объемах там не видят. ЕК готова, судя по всему, идти даже на манипуляции, если не на прямое попрание самих же европейских правил. Вопрос о достижении мира путем переговоров даже в условиях нехватки средств при этом для лидеров ЕС пока не стоит.
3 декабря ЕК представила свое юридически оформленное предложение по выделению Украине "репарационного кредита" под гарантии замороженных российских активов, несмотря на то что еще до официального представления Бельгия (где в основном эти активы и хранятся) сказала свое «нет».
Бельгийский премьер Барт де Вевер непреклонен: "Это была бы прекрасная история: взять деньги у злодея Путина и отдать их хорошему парню - Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, — такого еще никогда не было. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались. Во время войны суверенные активы замораживаются. А по окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка».
"Все бельгийские заводы в России также могут быть конфискованы. А что, если Беларусь и Китай также конфискуют западные активы? Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект. Все. После этого эпизода, если у меня будет международная работа после «16», то это будет работа посудомойщика", - заявил де Вевер.
Бельгия, где хранится большая часть заблокированных средств – примерно на 185 млрд евро (из 210 млрд евро, замороженных вообще в Европе) – упирается уже не первый месяц. Аргументация такая: бельгийское правительство не хочет нести финансовые и правовые риски, связанные с изъятием российской собственности. В случае судебного иска со стороны России Бельгии придется отвечать примерно третьей частью своего ВВП. А если война в Украине закончится, и санкции будут сняты или ослаблены, то такой расклад весьма вероятен, как и судебное решение в пользу РФ.
Но ЕК готова теперь «отменить Бельгию» и пойти на попрание доселе «священного» правила, согласно которому все сколь-либо важные решения в ЕС принимаются консенсусом. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что использование активов РФ не требует консенсуса, а будет утверждаться «квалифицированным большинством голосов». Она сослалась на статью 122 Договора ЕС, которая позволяет в случае «серьезных экономических рисков» для продления санкций обойтись без консенсуса, опираясь на решение квалифицированного большинства. При этом данная статья вообще-то подразумевает принятие решения квалифицированным большинством стран-членов лишь в случае чрезвычайной ситуации или стихийном бедствии в одной из стран-членов Евросоюза, каковой Украина не является.
Дедлайн для принятия решения – 18 декабря, когда состоится последний в этом году саммит ЕС. В ЕС хотят обеспечить возможность Украине продолжать воевать еще года два минимум. Бюджет и военные потребности Украины на 2026 и 2027 годы оцениваются Еврокомиссией примерно в 135 миллиардов евро. По оценкам Еврокомиссии, на оружие Киеву потребуется за два года не менее 115 млрд, нужны будут еще 50 млрд евро на общие бюджетные нужды и еще 45 млрд на погашение кредита G7, предоставленного Украине с 2024 года. Из необходимых Киеву 135 млрд евро ЕС обязался внести не менее 90 миллиардов, остальная сумма будет обеспечена другими западными союзниками, кроме США, которые больше в это не вкладываются.
В качестве контраргумента для Бельгии закусившая удила ЕК готова запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов (будет любопытно посмотреть, как к этому отнесутся в долгосрочной перспективе третьи страны). Она также предлагает другие гарантии Бельгии, включая двусторонние взносы государств-членов, поддержку из бюджета ЕС, наконец, заново оформленный запрет на передачу суверенных активов обратно в Россию. Но заморозка не может же быть вечной, так просто не бывает. Но на сей счет ЕК молчит. Пытаясь при этом разубедить бельгийцев в правоте следующей их аргументации: мол, если какая-то страна, скажем, Венгрия, Словения или еще кто-то из числа «диссидентов» выступит против очередного полугодового продления санкций, то российские активы будут разблокированы. Что потребует от Бельгии немедленного возврата средств России.
Позицию бельгийского правительства поддерживает и руководство базирующейся в Брюсселе финансовой клиринговой палаты Euroclear, где и хранятся замороженные активы. Ее руководство уже не раз заявляло, что может подать в суд на ЕС, если Россия оспорит любое использование средств против ее воли. К тому же у Euroclear имеются свои активы в России (хотя по объему в несколько раз меньшие, чем российские в Бельгии, всего на 16 млрд евро, но для Euroclearони существенны), которые в ответ легко могут быть конфискованы.
Киеву уже выделены огромные средства. В прошлом году G7 согласилась предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов под гарантии процентов по замороженным российским активам. ЕС с весны 2022 года уже вложил более 170 миллиардов евро в различные виды помощи Киеву. Теперь все эти деньги подошли к концу. В Еврокомиссии уповают на российские средства и придумали лукавый юридический механизм. ЕС предоставит Украине кредит для начала в размере около 140 миллиардов евро (другой вариант 165 млрд), а российские активы станут гарантиями по нему. Формально средства не будут конфискованы, поскольку предполагается, что Киев якобы вернет их после того, как Россия выплатит значительные послевоенные репарации. Поскольку этот вариант, мягко говоря, нереалистичен, то активы останутся замороженными. Между тем, ранее Европейский Центробанк тоже отказался под такой схемой подписываться, сочтя ее рискованной и согласившись с бельгийским правительством.
Предложенный Еврокомиссией план выдачи «репарационного» кредита Украине лишь «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения, заявила глава Европейского ЦБ Кристин Лагард. По ее словам, задачей ЕЦБ было выявить риски, поскольку на карту поставлены ключевой элемент европейской финансовой системы — депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, — и репутация Европы. «Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», — подчеркнула Лагард.
Если соглашение по репарационному кредиту все же не будет достигнуто до середины декабря, ЕС допускает возможность прибегнуть к совместным заимствованиям, как это было во время пандемии COVID-19. Объем эмиссии таких облигаций в следующем году составит около 45 миллиардов евро. С таким вариантом Бельгия согласна, это позволит не трогать российские активы и, главное, не провоцировать Москву на ответные конфискационные меры в отношении собственности западных инвесторов. Впрочем, подавляющее большинство государств-членов выступают против этой идеи, опасаясь уже за стабильность своих финансов. ЕС предстоит принять непростое решение, раз уж альянс так плотно «вписался» за Украину и пока не допускает даже мысли о компромиссе с Путиным.