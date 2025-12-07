USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
21:18 489

По мере того как арабские страны и Запад корректировали собственные внешнеэкономические стратегии, Турция заметно усиливала свои позиции, превращаясь в ключевой узел между Ближним Востоком, Европой и Черноморским регионом.

Однако, как подчеркивает британский эксперт Тимоти Эш, старший экономист по развивающимся рынкам, успехи Турции остаются тесно привязанными к Западу, на который она опирается как в финансировании, так и в торговле. Он отмечает, что Турция сегодня находится в более сильном положении благодаря связям с Евросоюзом и США, мощной промышленной базе, развитому оборонному сектору и расширяющимся возможностям регионального сотрудничества. Около двух третей привлекаемых Турцией инвестиций поступают из западных стран, и сопоставимая доля торговли завязана на европейские рынки. Этот структурный факт делает Анкару частью западной экономической системы, а война в Украине лишь усилила взаимозависимость: Европе были необходимы новые логистические, инфраструктурные и энергетические маршруты, и Турция стала одним из их основных центров.

Турция сегодня находится в более сильном положении благодаря связям с Евросоюзом и США, мощной промышленной базе, развитому оборонному сектору и расширяющимся возможностям регионального сотрудничества

А мощный оборонно-промышленный комплекс и сильная армия усиливают позиции Турции в сфере безопасности и создают дополнительные точки контакта с западными партнерами. При этом страна служит для западных компаний естественными «воротами» в обширный регион: ее экономическое пространство соприкасается с Ираком, Ираном, странами Персидского залива и государствами Южного Кавказа, открывая возможности для торговли и логистики в условиях перестройки глобальных цепочек поставок.

Именно здесь проявляется фактор Азербайджана, органично вписывающийся в траекторию турецкого усиления. Азербайджан - ключевой партнер Анкары, с которым Турция координирует инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты. Это сотрудничество укрепило роль Турции как энергетического моста между Каспийским морем и Европой. Южный газовый коридор, проходящий через Азербайджан и Турцию, превратил Анкару в важнейшее звено европейской энергетической архитектуры. На фоне войны в Украине и стремления ЕС снизить зависимость от российских ресурсов эта роль стала еще значимее: азербайджанский газ, идущий через Турцию, стал элементом диверсификации поставок для многих европейских стран.

Тенденция усиливается за счет новых проектов. Развитие Зангезурского маршрута, о котором Баку и Анкара говорят как о структуре, способной сформировать новый евроазиатский транзитный контур, расширяет для Турции возможности - от торговли до укрепления политического влияния в Центральной Азии. В этом направлении интересы Турции и Азербайджана не просто совпадают, а формируют единый геоэкономический контур, проецирующийся в Европу, на Ближний Восток и в Китай через «Срединный коридор».

Азербайджан - ключевой партнер Анкары, с которым Турция координирует инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты. Это сотрудничество укрепило роль Турции как энергетического моста между Каспийским морем и Европой

Но именно многоуровневая интеграция выявляет главную уязвимость Турции, на которой настаивает Эш: ее экономическая динамика во многом зависит от устойчивости связей с Западом. Анкара может активно углублять контакты на Востоке, укреплять позиции в арабском мире и Южном Кавказе, однако фундамент ее экономической модели остается связанным с европейскими рынками, западным финансированием и доверием международных инвесторов.

Отсюда вытекает сложный баланс. Турция стремится повысить автономность - развивает оборонную промышленность, наращивает собственные технологические производства, диверсифицирует внешнеполитические связи. Но любое серьезное охлаждение отношений с Евросоюзом или США способно ослабить ее экономическую устойчивость, повышая стоимость заимствований и давление на лиру.

При этом текущий этап открывает для Анкары пространство для маневра. Арабские государства, переживающие региональную перестройку, расширяют экономические контакты с Турцией, используя ее промышленный потенциал и географическое положение. Европа, оказавшаяся в условиях энергетического кризиса, вынуждена учитывать турецкие интересы в транспортных проектах. США, несмотря на периодические политические разногласия, остаются заинтересованными в стабильности восточного фланга НАТО и турецкой экономики.

Именно в двойном движении - углублении интеграции с Западом и одновременной экспансии на Восток - проявляется новая роль Турции

Турции предстоит найти точку равновесия между растущими амбициями и структурной зависимостью. В ближайшие годы этот баланс станет ключевым политическим посланием ее экономической стратегии: страна стремится к большей самостоятельности, но ее устойчивость все еще опирается на западный финансово-экономический фундамент.

Именно в этом двойном движении - углублении интеграции с Западом и одновременной экспансии на Восток - проявляется новая роль Турции. Ее геоэкономический потенциал растет, амбиции расширяются, но устойчивость по-прежнему зависит от стабильности отношений с теми рынками и институтами, от которых Анкара стремится обрести большую автономию. И именно этот баланс станет главной интригой экономической траектории Турции в ближайшие годы.

