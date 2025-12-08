Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла

В столице Нахчыванской автономии состоялся Второй азербайджано-турецкий региональный экономический форум, объединивший представителей государственных структур и частного сектора автономии, а также делегации турецких провинций Карс, Игдыр и Ардахан. Сквозной темой обсуждений стали перспективы промышленного роста и деловой активности региона на фоне запуска новых транспортных проектов и внедрения благоприятных фискальных режимов. Напомним, что в рамках бюджетного пакета законов на 2026 год Нахчыванская автономия получает новый экономический режим. Резиденты автономии - юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на её территории, будут освобождены на 10 лет от налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и упрощенного налога. Начало действия льгот - 1 января 2026 года. Кроме того, от налога на добавленную стоимость освобождается импорт сырья и материалов для промышленного производства, осуществляемый резидентами промышленных и технологических парков. Данная модель повторяет подход, реализованный ранее для предприятий Карабаха и Восточного Зангезура и ориентированный на стимулирование локального производства, загрузку промышленных мощностей и создание устойчивых рабочих мест.

Экономика автономии: какие перспективы? Статистика развития Нахчыванской автономии остаётся неоднозначной. В январе-августе 2025 года региональный ВВП составил 1,064 миллиарда манатов, что соответствует росту на 5 процентов. Однако в сравнении с другими регионами страны динамика выглядит значительно скромнее. Согласно исследованию Baku Research Institute, вклад автономии в валовой внутренний продукт Азербайджанской Республики составляет около 1,4 миллиарда манатов в год, то есть, приблизительно 1,1 процента. Это один из самых низких показателей среди регионов, который чуть выше, чем в Горно-Ширванском экономическом районе. Для сопоставления: Баку формирует 76,1 процента ВВП, Апшерон-Хызы - около 5 процентов, Карабах и Восточный Зангезур - порядка 2 процентов. При этом следует учесть, что Нахчыванская автономия относится к регионам с низкой численностью населения - здесь проживает около 4,6 процента населения страны. Этот показатель отражает долгосрочный отток из региона рабочей силы. Тем не менее, по итогам января-ноября 2025 года налоговые поступления составили 233 миллиона манатов, что на 14,9 процента больше, чем годом ранее. При этом 71,5 процента налогов поступили из частного сектора, что указывает на умеренное оживление деловой активности. Демонстрируют рост также поступления по линии обязательного социального и медицинского страхования. Возможно, в ожидании новых инфраструктурных и инвестиционных проектов, способных создать дополнительные рабочие места, миграционные процессы постепенно стабилизируются.

Электричество и цветные металлы Экспорт автономии остаётся весьма скромным: за январь-сентябрь 2025 года он составил 10,3 миллиона долларов США. При этом и здесь фиксируется рост почти на 30 процентов. Помимо таких традиционных направлений, как Турция и Иран, небольшие партии продукции отправлялись также в США, ОАЭ и Ирак, а в течение года появились новые экспортные направления - Таджикистан, Сирия и Палестина. Экономический потенциал автономии во многом связан с добычей полезных ископаемых и энергетикой. После запуска сквозного железнодорожного сообщения Азербайджан - Армения - Нахчыванская автономия - Турция ожидается активизация разработки месторождений вольфрама, молибдена, свинцово-цинковых руд и золота. Существенными медно-порфирными запасами располагает Ордубадский район, хотя месторождения здесь расположены на высоте свыше 2000 метров и требуют значительных технологических инвестиций. Характерным признаком растущей роли энергетики в экономике автономии является тот факт, что местное подразделение компании «Азерэнержи» периодически входит в число крупнейших экспортеров страны. Экспорт возобновляемой электроэнергии в Турцию и другие государства может стать одним из ключевых источников дохода в регионе. Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности автономии составляет 44, а в фактическом производстве - 48 процентов. Ожидается, что ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт и гидроэлектростанций Тиви и Ордубад мощностью 51,6 мегаватт позволит увеличить эти показатели.

По оценкам энергетиков, в долгосрочной перспективе в регионе возможно создание генерации свыше 3 гигаватт электричества на экспорт. Напомним в этой связи, что в странах Евросоюза 1 гигаватт солнечной энергетики создаёт около 12 тысяч рабочих мест в связанных секторах - как в производстве комплектующих для объектов возобновляемой энергетики, так и в компаниях, использующих дешёвую электроэнергию. В Азербайджане эти показатели будут адаптированы к особенностям национальной экономики, однако выгоды для промышленных парков и частных предприятий очевидны. Дополнительным стимулом станут и новые налоговые льготы для резидентов автономии. Для реализации энергетического потенциала продолжается модернизация инфраструктуры. Новые мощности позволят построить высоковольтную линию электропередачи напряжением 400 киловольт из Нахчывана в Турцию, что сделает регион узловым звеном энергетического коридора Азербайджан - Турция - Грузия - Европа. Зангезурский маршрут до Турции В автономии началась масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры протяжённостью 188 километров. Одновременно в турецких провинциях Карс и Ыгдыр стартовало строительство двухпутной железной дороги протяжённостью 223,6 километра до границы с Нахчыванской автономией. На маршруте будут построены 5 тоннелей общей протяженностью 11,5 километра, а также железнодорожные станции в Дигоре, Тузлудже, Ыгдыре, Аралыке и Дильуджу. В азербайджанском информационном пространстве этот проект пока не получил достаточной оценки, хотя его значение трудно переоценить. Он станет ключевым фактором развития восточных регионов Турции и сформирует новый импульс для приграничного сотрудничества с Нахчыванской автономией. Основу для такого взаимодействия создают региональные экономические форумы, проводимые азербайджанским и турецким бизнесом. Приток инвестиций уже заметен: в январе-сентябре 2025 года инвестиции в основной капитал автономии превысили 122,6 миллиона манатов, что на 42,4 процента больше, чем годом ранее.