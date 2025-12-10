Эмираты столкнулись с Саудовской Аравией в Йемене

2025 год, который должен был стать передышкой в затянувшейся гражданской войне Йемена, обернулся новым стратегическим обострением.
Южный Йемен - пространство, которое ещё в 2015 году рассматривалось Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами как вспомогательный плацдарм для борьбы с хуситами, сегодня стал самостоятельным полем битвы между бывшими союзниками.
ОАЭ через подконтрольный им «Южный переходный совет» (ЮПС) начали стремительное расширение влияния, вытесняя силы, связанные с Саудовской Аравией, и захватывая ключевые территории, включая нефтяные провинции. Этот манёвр превращает разрозненную южную периферию в арену конкурирующих государственнических проектов и окончательно разрушает представление о едином антииранском фронте на Аравийском полуострове.
Ситуация изменилась стремительно. Южный переходный совет, который до недавнего времени заявлял о себе лишь как о политической платформе сепаратистов, объявил о фактическом контроле над всеми провинциями Южного Йемена, включая Аден - временную столицу и базу признанного на международном уровне правительства.
Представитель ЮПС в комментарии агентству Reuters подчеркнул, что члены правительства покинули Аден «по собственному усмотрению», хотя очевидно, что речь идет о вынужденном отходе. На фоне этих заявлений силы, связанные с Саудовской Аравией, не оказав сопротивления, неожиданно оставили богатую нефтью провинцию Хадрамаут. Почти одновременно силы ЮПС установили контроль над президентским дворцом в Адене, что стало символом фактического демонтажа присутствия официального правительства на юге.
ЮПС объясняет своё наступление необходимостью борьбы с поддерживаемыми Ираном хуситами, а также с подразделениями «Аль-Каиды» и группировкой ИГИЛ, утверждая, что Хадрамаут стал «центром контрабанды и терроризма». Однако реальная мотивация намного шире: южный проект предполагает восстановление государства Южный Йемен в его границах до объединения 1990 года. Эта идея давно витала в политических кругах Аденa, но только теперь появилась возможность реализовать её силой.
Роль ОАЭ в этих событиях трудно переоценить. Абу-Даби, который официально участвовал в коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в 2015 году, давно переориентировал свои усилия на поддержку устойчивых южных сил и укрепление контроля над стратегическими портами и водными путями региона. Их интересы - логистические коридоры, морская безопасность, контроль над Аденским заливом - совпадают с амбициями ЮПС и только частично пересекаются с целями Саудовской Аравии, для которой приоритетом остаётся сохранение единого Йемена как буфера от хуситского влияния.
Таким образом, единый фронт против хуситов де-факто распался, уступив место соревнованию двух региональных держав на территории ослабленного йеменского государства.
Президентский совет Йемена во главе с Рашадом аль-Алими оказался в крайне уязвимой позиции. С одной стороны хуситы, контролирующие столицу Сану и большую часть северных территорий, с другой - ЮПС, который занимает южные провинции и ставит под вопрос легитимность единого государства.
Аль-Алими обратился к ЮПС с требованием вывести войска из Хадрамаута и округа Аль-Махра, предупреждая о рисках окончательного раскола страны. Его заявления после встреч с дипломатами США, Великобритании и Франции указывают на то, что международные игроки обеспокоены перспективой появления в Йемене двух параллельных органов власти, что создаст новый, долгосрочный очаг нестабильности на ключевом участке мировых морских путей.
Хуситы, наблюдающие за процессом из Саны, трактуют ситуацию, как «передел чужого влияния под эгидой Америки и Великобритании», утверждая, что ОАЭ и Саудовская Аравия делят ресурсы Йемена, в то время как население остаётся в условиях гуманитарного коллапса.
Высокопоставленный представитель хуситов Мухаммед аль-Бухаити охарактеризовал происходящее не как «движение за отделение», а как «возобновление оккупации», уверяя, что «наёмники» будут отброшены. Эти заявления - часть более широкой политической стратегии хуситов, направленной на то, чтобы представить себя единственной движущей силой национального сопротивления внешнему влиянию.
В результате Йемен вступил в новую фазу фрагментации. Юг всё активнее формирует собственную политическую конструкцию под эгидой Эмиратов. Север остаётся под контролем хуситов и Ирана, Саудовская Аравия теряет оперативное влияние там, где еще недавно определяла баланс сил, а международно признанное правительство стремительно теряет территориальную основу собственной легитимности. По сути, гражданская война, которую многие считали замороженной, разворачивается в новой конфигурации, где вместо двух полюсов возникают три, а их интересы пересекаются только в одном пункте - стремлении не дать другому укрепиться.
Для Йемена это означает риск окончательной потери государственности в привычном виде, а для региональных акторов - переход конфликта в более опасную фазу, где территориальные амбиции и конкуренция за ресурсы выходят на передний план, оттесняя попытки дипломатического урегулирования.
Итогом может стать де-факто разделенная страна, где каждый из игроков - хуситы, ЮПС и остатки официального правительства - будет контролировать собственную зону, а региональная карта Ближнего Востока получит ещё одну линию разлома.