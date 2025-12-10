Эмираты столкнулись с Саудовской Аравией в Йемене

2025 год, который должен был стать передышкой в затянувшейся гражданской войне Йемена, обернулся новым стратегическим обострением. Южный Йемен - пространство, которое ещё в 2015 году рассматривалось Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами как вспомогательный плацдарм для борьбы с хуситами, сегодня стал самостоятельным полем битвы между бывшими союзниками. ОАЭ через подконтрольный им «Южный переходный совет» (ЮПС) начали стремительное расширение влияния, вытесняя силы, связанные с Саудовской Аравией, и захватывая ключевые территории, включая нефтяные провинции. Этот манёвр превращает разрозненную южную периферию в арену конкурирующих государственнических проектов и окончательно разрушает представление о едином антииранском фронте на Аравийском полуострове.

Ситуация изменилась стремительно. Южный переходный совет, который до недавнего времени заявлял о себе лишь как о политической платформе сепаратистов, объявил о фактическом контроле над всеми провинциями Южного Йемена, включая Аден - временную столицу и базу признанного на международном уровне правительства. Представитель ЮПС в комментарии агентству Reuters подчеркнул, что члены правительства покинули Аден «по собственному усмотрению», хотя очевидно, что речь идет о вынужденном отходе. На фоне этих заявлений силы, связанные с Саудовской Аравией, не оказав сопротивления, неожиданно оставили богатую нефтью провинцию Хадрамаут. Почти одновременно силы ЮПС установили контроль над президентским дворцом в Адене, что стало символом фактического демонтажа присутствия официального правительства на юге. ЮПС объясняет своё наступление необходимостью борьбы с поддерживаемыми Ираном хуситами, а также с подразделениями «Аль-Каиды» и группировкой ИГИЛ, утверждая, что Хадрамаут стал «центром контрабанды и терроризма». Однако реальная мотивация намного шире: южный проект предполагает восстановление государства Южный Йемен в его границах до объединения 1990 года. Эта идея давно витала в политических кругах Аденa, но только теперь появилась возможность реализовать её силой.

Роль ОАЭ в этих событиях трудно переоценить. Абу-Даби, который официально участвовал в коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в 2015 году, давно переориентировал свои усилия на поддержку устойчивых южных сил и укрепление контроля над стратегическими портами и водными путями региона. Их интересы - логистические коридоры, морская безопасность, контроль над Аденским заливом - совпадают с амбициями ЮПС и только частично пересекаются с целями Саудовской Аравии, для которой приоритетом остаётся сохранение единого Йемена как буфера от хуситского влияния. Таким образом, единый фронт против хуситов де-факто распался, уступив место соревнованию двух региональных держав на территории ослабленного йеменского государства. Президентский совет Йемена во главе с Рашадом аль-Алими оказался в крайне уязвимой позиции. С одной стороны хуситы, контролирующие столицу Сану и большую часть северных территорий, с другой - ЮПС, который занимает южные провинции и ставит под вопрос легитимность единого государства. Аль-Алими обратился к ЮПС с требованием вывести войска из Хадрамаута и округа Аль-Махра, предупреждая о рисках окончательного раскола страны. Его заявления после встреч с дипломатами США, Великобритании и Франции указывают на то, что международные игроки обеспокоены перспективой появления в Йемене двух параллельных органов власти, что создаст новый, долгосрочный очаг нестабильности на ключевом участке мировых морских путей.