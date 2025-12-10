Он считал себя свободным, но его сделали рабом

В 1962 году писатель и Нобелевский лауреат Кобо Абэ публикует роман «Женщина в песках». Спустя два года режиссер Хироси Тэсигахара снимает одноименный фильм. Из сотрудничества классика японской литературы и классика японского кино рождается шедевр, в котором ощутимы контуры Кафки. Некоторые увидят в главном герое Сизифа Альбера Камю, но это — анти-Сизиф: бунт подавлен, раб смирился и даже нашел утешение в своем положении, а хозяин доволен вдвойне. Тэсигахара сохраняет сюжет и атмосферу романа. Он - не только режиссер, но и художник, и потому его черно-белый фильм создает впечатление еще одного демона Врубеля, возникшего на стыке тягучей мистики и строгой документальности. В этом мире нет места ярким фантазиям: песок, тьма и тела персонажей сливаются в единое пространство, лишенное цветов и надежд.

Японский учитель, любитель-энтомолог, приезжает в пустыню исследовать насекомых, собирает коллекцию, не подозревая, что вскоре сам превратится в насекомое, чье существование будет к биологической функции. Опоздав на последний автобус, он охотно принимает предложение местных жителей переночевать в пустынной деревне. Его приводят в дом одинокой женщины, роль которой исполнила легендарная Кёко Кисида. Именно эта киноработа принесла ей мировую славу. Дом стоит в глубоком песчаном колодце. Учитель спускается туда по веревочной лестнице и не догадывается, что подняться обратно ему уже не дадут. В фильме никто не носит имен, и это - подчеркнутая универсальность судьбы. Позже Тэсигахара объяснит: «Идея фильма - в универсальности сюжета: это может произойти где угодно и с кем угодно. Герой находит смысл существования в борьбе за кусок хлеба. Философия жизни опирается на самые простые истины человека». Но какие же это истины, если они столь мрачны? Женщина потеряла мужа и ребенка во время песчаной бури. Ее повседневность - бесконечное вычерпывание песка из двора и дома, чтобы не быть заживо погребенной. Утром крестьяне вытаскивают мешки с песком и продают его в городе. Там его используют в строительстве, хотя песок скверный и потому продается за полцены. Взамен деревенский совет снабжает жителей самым необходимым. Это похоже на жесткую экономику выживания, где неважно, что продукт не имеет ценности: главное - соблюдать ритуал, обеспечивающий механизм существования.

Так тянутся годы, и жизнь утекает сквозь пальцы как песок пустыни. Из-за невыносимости быта люди покидают деревню. Рабочих рук становится все меньше, и местные похищают случайных чужаков, превращая их в рабов. Пустыню победить невозможно, но на пустыне можно и нужно зарабатывать - эта формула становится смыслом их мира. Когда утром учитель пытается покинуть деревню, выясняется, что веревочная лестница исчезла, и он остается в яме. Перед ним - абсурдность, бунт против нелогичного, отчаяние, вызванное внезапным разрывом с прежней жизнью. Сколько он выдержит? По расчетам местных, максимум три месяца. Он изготавливает самодельную веревку и пытается выбраться, но его ловят и возвращают обратно. Женщина радуется его присутствию, потому что избавилась от одиночества, и каждый раз повторяет: отсюда он не уйдет. Вместе они каждую ночь собирают песок в мешки. Стоит хоть на недолго остановиться, и дом будет погребен. Финал выглядит почти как парадокс: однажды учителю все-таки удается подняться наверх. Он, как потерянный, бродит по пустыне, но не уходит и добровольно возвращается в колодец. «У меня еще есть время думать о побеге», - говорит герой. Но это самообман: желания покинули его, он смирился. Реальность опустила его на самую низшую ступень биологического существования, и учитель не сопротивляется.

Он спускается вниз по лестнице - на сей раз уже сознательно. Теперь это его дом. Метаморфоза завершилась: человек стал насекомым. В последних кадрах сообщается, что учитель исчез семь лет назад и объявлен умершим. Социальная смерть закрепляется биологической. Он не Сизиф, который, обманув однажды богов, даже обреченным вечно катить валун в гору, был хозяином своей судьбы. Камю писал: «Сизифа можно представить счастливым». Но здесь счастье невозможно - все утрачено задолго до того, как начался бунт. Сизиф вышел из подземного мира и не вернулся. Герой Абэ и Тэсигахары выбирает обратный путь: он остается внизу, потому что наверху - тяготы, абсурдность и неопределенность. Оказывается, к подземелью можно привыкнуть.