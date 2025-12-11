Отныне каждый сам за себя

Итак, худшие опасения подтвердились: Соединенные Штаты Америки уходят с должности мирового полицейского в отставку. Уходят устало, не прощаясь, демонстративно хлопая дверью, словно говоря на прощанье всему миру: «Сами разбирайтесь со своим бардаком! А с Америки довольно!..» Вакансия остается пустой, и заменить США - ни по экономическому, ни по политическому, ни по культурному потенциалу - некому. А главное, никто и не стремится. Ведь роль мирового жандарма сродни непосильному бремени: она требует внимания ко всему, что происходит на планете.

Союзник - тот, кто дает, а не берет В лихие 90-е русские бандиты, угрожая друг другу, любили повторять: «Шарик маленький!» Да, в масштабах Вселенной наша планета действительно ничтожно мала. Но не настолько, чтобы ею могла управлять одна, пусть даже суперсверхдержавная страна. И сейчас мы наблюдаем именно этот предел. Все шло к этому с первых недель президентского срока Дональда Трампа и особенно после знаменитой мюнхенской речи вице-президента Ди Вэнса. Правда, какое-то время теплилась надежда, что до полного изоляционизма дело не дойдет - американцы продолжали взаимодействовать с Евросоюзом, пытались остановить войну в Украине, сам Трамп, выступая на саммите НАТО, в весьма положительных тонах говорил о перспективах сотрудничества с европейцами. Но почти год стратегической неопределенности сделал неизбежное очевидным - США решили вывести за скобки проблемы Старого Света и сосредоточиться на своих непосредственных интересах. Первый приоритет - собственные соседи, Северная и Южная Америки. Второй - Китай и весь азиатский регион. Все остальное - только если налицо конкретный, осязаемый интерес. Нет интереса - нет позиции. Новая стратегия национальной безопасности США расставляет акценты предельно ясно: союзником Америки является тот, от кого есть практическая отдача. Примечательно, что самые резкие оценки в новой «Стратегии национальной безопасности США», опубликованной администрацией Трампа вскоре после его вступления в должность, достались не России и даже не Китаю, а именно Европейскому союзу. И хотя формально Вашингтон намерен «сохранить союзнические отношения», но содержание документа говорит о противоположном.

А почему бы не Турция? Мы вступили в эпоху нового мира - мира без правил, где прежние конструкции оседают и рассыпаются. В советскую эпоху мир был двухполярным. После распада СССР - однополярным. Затем появился Китай, который, впрочем, до уровня мирового гегемона все еще не дотягивает. Москва долгие годы взывала к многополярности, но то, что мы в итоге получили, многополярностью никак не назовешь. Сегодняшний мир сетевой. В нем нет жестких полюсов, но есть влиятельные государства, каждое из которых становится на своей территории центром силы. Возьмем, к примеру, Турцию. Почему она не может быть полюсом? Анкара ничем не слабее Москвы, а экономически даже ее превосходит. Армия Турции, вероятно, не уступает российской, у нее есть свой военно-промышленный комплекс, нет лишь атомного оружия. Но почему это должно быть критерием исключительности? Мы видим это в собственном регионе: влияние Турции не меньше российского. И такая же картина - по всему миру. На каждом континенте, в каждом регионе появляется свой центр силы, определяющий правила игры.

Как же оценивать новую американскую стратегию? И насколько оправдана критика в адрес Трампа, оставившего вакантным кресло глобального арбитра? Прежде всего, с какой стати мы решили, что Америка обязана нести эту ношу? Да, второй половине ХХ века соответствовала именно эта модель мироустройства. И, разумеется, чем меньше и уязвимее была страна, тем прочнее она прививалась к соблюдению международных правил. Но если взглянуть шире, то привычная нам модель — это исключение. Мир, в котором великие державы вкладываются в безопасность малых стран без экономического интереса, куда менее естественен, чем порядок, в рамках которого каждая страна руководствуется только собственными интересами. Имеют ли США право сказать: «Мы вмешиваемся только там, где это отвечает нашим интересам»? Конечно, имеют. И кто может им что-то предъявить? Америка не обязана тащить на себе весь мир. Не стоит ради Эстонии или Латвии Европейский союз - отдельная история. В последнее время мы все чаще слышим о том, что Россия угрожает Европе. Но какой именно Европе, позвольте спросить? Испании? Португалии? Бельгии? Очевидно, что нет. Угроза существует лишь для стран Балтии, Польши, Румынии - суммарно речь идет о населении менее 100 миллионов человек. Для остальных 400 миллионов европейцев «русская угроза» - чистая абстракция. Поэтому аргументы Трампа о том, что европейцы должны сами обеспечивать свою безопасность, неизбежно остаются без должного отклика. Большинство европейцев искренне не видят никакой опасности и не готовы жертвовать социальным комфортом ради обороны Эстонии или Латвии. Стратегия США времен Трампа возвращает международную систему в ее естественное состояние: за безопасность эстонцев должны отвечать, прежде всего, сами эстонцы и их непосредственные соседи. Испанцы и португальцы не обязаны жить с оглядкой на российскую границу. Так было большую часть мировой истории. И вот теперь, похоже, все возвращается на круги своя. Полвека, в течение которых гуманистические соображения могли влиять на внешнюю политику великих держав, заканчиваются. Отныне каждый - сам за себя.

Для США это хорошие новости. Для большинства стран Западной и Центральной Европы - нейтральные. Но это очень плохие новости для восточноевропейских государств Евросоюза. Поскольку НАТО де-факто парализовано, а 5-я статья Североатлантического блока лишилась оборонительного смысла. Это очень хорошие новости для России, больше не являющейся противницей Америки, и катастрофические - для Украины, которую либо вынудят подписать унизительный мир, либо оставят один на один с хищником. Других вариантов нет. Евросоюз не заменит Америку. И если Вашингтон действительно склонится к договоренности с Москвой, то Украина обречена. Это также тревожные новости и для нашего региона. Интерес США к Центральной Азии и Южному Кавказу остается неопределенным. Да, есть Зангезурский коридор, есть месторождения редкоземельных металлов. Но существуют ли гарантии, что Трамп не заключит договор с Путиным? Никаких!