USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Отныне каждый сам за себя

главная тема
Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
18:23 1859

Итак, худшие опасения подтвердились: Соединенные Штаты Америки уходят с должности мирового полицейского в отставку.

Уходят устало, не прощаясь, демонстративно хлопая дверью, словно говоря на прощанье всему миру: «Сами разбирайтесь со своим бардаком! А с Америки довольно!..»

Вакансия остается пустой, и заменить США - ни по экономическому, ни по политическому, ни по культурному потенциалу - некому. А главное, никто и не стремится. Ведь роль мирового жандарма сродни непосильному бремени: она требует внимания ко всему, что происходит на планете.

Уходят устало, не прощаясь, демонстративно хлопая дверью, словно говоря на прощанье всему миру: «Сами разбирайтесь со своим бардаком! А с Америки довольно!..»

Союзник - тот, кто дает, а не берет

В лихие 90-е русские бандиты, угрожая друг другу, любили повторять: «Шарик маленький!» Да, в масштабах Вселенной наша планета действительно ничтожно мала. Но не настолько, чтобы ею могла управлять одна, пусть даже суперсверхдержавная страна. И сейчас мы наблюдаем именно этот предел.

Все шло к этому с первых недель президентского срока Дональда Трампа и особенно после знаменитой мюнхенской речи вице-президента Ди Вэнса. Правда, какое-то время теплилась надежда, что до полного изоляционизма дело не дойдет - американцы продолжали взаимодействовать с Евросоюзом, пытались остановить войну в Украине, сам Трамп, выступая на саммите НАТО, в весьма положительных тонах говорил о перспективах сотрудничества с европейцами.

Но почти год стратегической неопределенности сделал неизбежное очевидным - США решили вывести за скобки проблемы Старого Света и сосредоточиться на своих непосредственных интересах.

Первый приоритет - собственные соседи, Северная и Южная Америки. Второй - Китай и весь азиатский регион. Все остальное - только если налицо конкретный, осязаемый интерес. Нет интереса - нет позиции.

Новая стратегия национальной безопасности США расставляет акценты предельно ясно: союзником Америки является тот, от кого есть практическая отдача. Примечательно, что самые резкие оценки в новой «Стратегии национальной безопасности США», опубликованной администрацией Трампа вскоре после его вступления в должность, достались не России и даже не Китаю, а именно Европейскому союзу. И хотя формально Вашингтон намерен «сохранить союзнические отношения», но содержание документа говорит о противоположном.

Правда, какое-то время теплилась надежда, что до полного изоляционизма дело не дойдет - американцы продолжали взаимодействовать с Евросоюзом, пытались остановить войну в Украине, сам Трамп, выступая на саммите НАТО, в весьма положительных тонах говорил о перспективах сотрудничества с европейцами

А почему бы не Турция?

Мы вступили в эпоху нового мира - мира без правил, где прежние конструкции оседают и рассыпаются. В советскую эпоху мир был двухполярным. После распада СССР - однополярным. Затем появился Китай, который, впрочем, до уровня мирового гегемона все еще не дотягивает. Москва долгие годы взывала к многополярности, но то, что мы в итоге получили, многополярностью никак не назовешь.

Сегодняшний мир сетевой. В нем нет жестких полюсов, но есть влиятельные государства, каждое из которых становится на своей территории центром силы.

Возьмем, к примеру, Турцию. Почему она не может быть полюсом? Анкара ничем не слабее Москвы, а экономически даже ее превосходит. Армия Турции, вероятно, не уступает российской, у нее есть свой военно-промышленный комплекс, нет лишь атомного оружия. Но почему это должно быть критерием исключительности? Мы видим это в собственном регионе: влияние Турции не меньше российского. И такая же картина - по всему миру. На каждом континенте, в каждом регионе появляется свой центр силы, определяющий правила игры.

Почему Анкара не может быть полюсом? Турция ничем не слабее Москвы, а экономически даже ее превосходит. Турецкая армия, вероятно, не уступает российской, у нее есть свой военно-промышленный комплекс

Как же оценивать новую американскую стратегию? И насколько оправдана критика в адрес Трампа, оставившего вакантным кресло глобального арбитра?

Прежде всего, с какой стати мы решили, что Америка обязана нести эту ношу? Да, второй половине ХХ века соответствовала именно эта модель мироустройства. И, разумеется, чем меньше и уязвимее была страна, тем прочнее она прививалась к соблюдению международных правил. Но если взглянуть шире, то привычная нам модель — это исключение. Мир, в котором великие державы вкладываются в безопасность малых стран без экономического интереса, куда менее естественен, чем порядок, в рамках которого каждая страна руководствуется только собственными интересами.

Имеют ли США право сказать: «Мы вмешиваемся только там, где это отвечает нашим интересам»? Конечно, имеют. И кто может им что-то предъявить? Америка не обязана тащить на себе весь мир.

Не стоит ради Эстонии или Латвии

Европейский союз - отдельная история. В последнее время мы все чаще слышим о том, что Россия угрожает Европе. Но какой именно Европе, позвольте спросить? Испании? Португалии? Бельгии? Очевидно, что нет. Угроза существует лишь для стран Балтии, Польши, Румынии - суммарно речь идет о населении менее 100 миллионов человек. Для остальных 400 миллионов европейцев «русская угроза» - чистая абстракция.

Поэтому аргументы Трампа о том, что европейцы должны сами обеспечивать свою безопасность, неизбежно остаются без должного отклика. Большинство европейцев искренне не видят никакой опасности и не готовы жертвовать социальным комфортом ради обороны Эстонии или Латвии.

Стратегия США времен Трампа возвращает международную систему в ее естественное состояние: за безопасность эстонцев должны отвечать, прежде всего, сами эстонцы и их непосредственные соседи. Испанцы и португальцы не обязаны жить с оглядкой на российскую границу. Так было большую часть мировой истории.

И вот теперь, похоже, все возвращается на круги своя. Полвека, в течение которых гуманистические соображения могли влиять на внешнюю политику великих держав, заканчиваются. Отныне каждый - сам за себя.

НАТО де-факто парализовано, а 5-я статья Североатлантического блока лишилась оборонительного смысла. Это очень хорошие новости для России, больше не являющейся противницей Америки, и катастрофические - для Украины

Для США это хорошие новости. Для большинства стран Западной и Центральной Европы - нейтральные. Но это очень плохие новости для восточноевропейских государств Евросоюза. Поскольку НАТО де-факто парализовано, а 5-я статья Североатлантического блока лишилась оборонительного смысла.

Это очень хорошие новости для России, больше не являющейся противницей Америки, и катастрофические - для Украины, которую либо вынудят подписать унизительный мир, либо оставят один на один с хищником. Других вариантов нет. Евросоюз не заменит Америку. И если Вашингтон действительно склонится к договоренности с Москвой, то Украина обречена.

Это также тревожные новости и для нашего региона. Интерес США к Центральной Азии и Южному Кавказу остается неопределенным. Да, есть Зангезурский коридор, есть месторождения редкоземельных металлов. Но существуют ли гарантии, что Трамп не заключит договор с Путиным? Никаких!

И уж совсем безысходной выглядит ситуация для Грузии и Армении

Позиции Баку сегодня сильны, но что будет, если в Армении наступит кризис? Поможет ли Пашиняну новая, изоляционистская Америка? Вопрос без ответа.

И уж совсем безысходной выглядит ситуация для Грузии. Правящая «Грузинская мечта» не имеет контактов с администрацией Трампа, но и грузинская оппозиция не вызывает у Вашингтона ни малейшего интереса. Похоже, США не видят в Грузии ничего, что отвечало бы их национальным интересам. И если так, то страну могут оставить один на один с Россией. После чего борьба гражданского общества будет обречена, а Грузия надолго вернется в орбиту Москвы.

Если взглянуть на все происходящее глазами американцев, нынешняя стратегия Соединенных Штатов выглядит логичной и рациональной. Дональд Трамп - президент США, а не Грузии, Армении или Эстонии. А Америка выбирает «транзакционный изоляционизм».

Нравится нам это или нет, но она имеет на это право.

Читайте по теме

Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
11 октября 2025, 00:35 4440
Трамп вместо Медведева горячая тема; все еще актуально
17 июня 2025, 04:43 8437
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
10 декабря 2025, 03:01 5873
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 587
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1018
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2049
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2778
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2012
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3151
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4726
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2451
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 944
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3675

ЭТО ВАЖНО

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 587
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1018
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2049
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2778
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2012
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3151
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4726
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2451
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 944
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться