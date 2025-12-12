Летит наш паровоз прямой из Газаха в Иджеван!

Выдвижение Грузией чрезмерно высоких железнодорожных тарифов на перевозку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению может существенно ускорить восстановление и запуск железнодорожной линии Газах-Иджеван, которая остается закрытой почти 35 лет. Этот вопрос приобрел особую актуальность после того, как на переговорах в Габале между правительственными комиссиями под руководством вице-премьеров Азербайджана и Армении было зафиксировано понимание сторон о возможности установления прямых торговых связей между Баку и Ереваном. Как уже сообщалось, азербайджанская сторона направила в Тбилиси официальный запрос о предоставлении тарифов на железнодорожные перевозки по линии Гардабани – Садахлы для отправки нефтепродуктов в Армению. В ответ грузинская сторона предложила тариф в размере 92 доллара США за 1 тонну на участке протяженностью 111 километров, что эквивалентно примерно 0,82 доллара за 1 тонну на 1 километр. Для сравнения: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 километров за 17 долларов, то есть, около 0,02 доллара за 1 тонну на 1 километр. Разница в 41 раз вызвала в Баку закономерные вопросы о причинах столь резкого завышения стоимости транзита.

Транзитные рычаги Грузии? Рычаги Азербайджана куда сильнее Стремясь смягчить возникшее в Баку недовольство (которое пока не выражено в официальной форме, дабы не наносить ущерб двусторонним отношениям), грузинская сторона заявила, что первая партия нефтепродуктов, направляемая из Азербайджана в Армению, будет перевезена бесплатно. В то же время очевидно: в случае, если такие поставки примут регулярный характер, Тбилиси неизбежно вернется к применению тарифов, которые азербайджанская сторона считает экономически необоснованными и неприемлемыми. В результате развитию торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая поставки топлива, могут препятствовать искусственно поставленные барьеры. По мнению аналитиков, причины поведения грузинской стороны, вызывающего в Азербайджане удивление, непонимание и даже раздражение, связаны с более широким геоэкономическим контекстом. Развитие мирного процесса между Баку и Ереваном и возможное открытие Зангезурского коридора объективно снижают роль Грузии, как ключевого транзитного узла региона. В этой логике Тбилиси, а также «серый кардинал» правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, стремятся использовать сохраняющиеся транзитные рычаги для передачи политических сигналов своим восточным соседям. При этом в самой Грузии признают, что попытки задействовать против Азербайджана транзитное давление могут привести к крайне болезненным для Тбилиси последствиям, поскольку в распоряжении Баку имеются несопоставимо более эффективные инструменты экономического и логистического воздействия.

«Иджеван – Газах» запустят! Ставка и Турции В частности, Азербайджан, не дожидаясь подписания окончательного мирного соглашения, может в сжатые сроки восстановить железнодорожную линию Газах – Иджеван и тем самым создать прямое транспортное сообщение с Арменией. В случае ввода в эксплуатацию этой линии появится возможность транспортировки грузов не только из Азербайджана, но и из России, стран Азии и даже из Турции – в обход территории Грузии. Протяженность линии Газах – Иджеван составляет всего 50 километров, и при наличии политической воли для ее восстановления и создания необходимой погранично-пропускной инфраструктуры, может потребоваться всего несколько месяцев. Для сравнения: строительство 42-километрового участка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении, как ожидается, начнется в следующем году. По предварительным оценкам, реализация проекта может занять около двух лет, поскольку речь идет о возведении практически новой инфраструктуры, отвечающей современным техническим требованиям, хотя маршрут в целом будет повторять трассу железной дороги времен СССР.

Восстановление же участка Газах - Иджеван до условной армяно-азербайджанской границы значительно проще, поскольку железнодорожная инфраструктура на этом отрезке не была разрушена и после проведения капитального ремонта может быть введена в эксплуатацию. Турция также открыто проявляет заинтересованность в восстановлении линии Газах -Иджеван и, соответственно, в создании железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией. Мерве Суна Озель Озджан, доцент Университета Кырыккале, в недавнем интервью агентству «Азертадж» отметила, что восстановление 50-километровой железной дороги между Иджеваном и Газахом способно сформировать новый транспортный коридор, соединяющий Россию, Азербайджан, Армению, Турцию и Балканский полуостров. «Турция продолжает работу над этим проектом, оценивая его политические и экономические параметры», - подчеркнула Озджан. Напомним, что после сентябрьской встречи в Ереване между представителем Армении Рубеном Рубиняном и специальным представителем Турции Сердаром Кылычем началась экономико-техническая оценка 200-километровой железнодорожной линии Гюмри - Карс. Очевидно, что ее восстановление станет возможным лишь после открытия границы между Турцией и Арменией и потребует значительно больше времени. В этом контексте восстановление линии Иджеван - Газах выглядит наиболее оперативным способом формирования железнодорожного сообщения между Турцией и Арменией через территорию Азербайджана. В настоящее время грузы из Турции в Армению доставляются автомобильным транспортом через Грузию и частично через Иран. После открытия линии Газах - Иджеван поставки из Турции в Азербайджан могут осуществляться по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а затем напрямую в Армению.

Экспорт бензина и дизеля в Армению: переговоры между коммерческими структурами Что же касается экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, то вице-премьер Армении Мгер Григорян подтвердил в Габале, что соответствующая договоренность уже достигнута. Григорян не стал раскрывать детали, уточнив лишь, что переговоры ведутся на уровне коммерческих компаний. «Дальнейшие действия, касающиеся топлива, осуществляются в рамках сотрудничества между частными экспортерами и импортерами, а условия возможных сделок будут определяться рыночными механизмами», - отметил вице-премьер правительства Армении. Экспертное сообщество, в свою очередь, интересуется, по каким ценам азербайджанские бензин и дизель могут поставляться в Армению и какими будут другие параметры потенциальных контрактов. В настоящее время около 90 процентов потребностей Армении в нефтепродуктах покрывается за счет поставок из России, оставшаяся часть импортируется из Ирана, Грузии, Румынии и других стран. Экономист Сурен Парсян указывает, что российские нефтепродукты, поступающие в Грузию по железной дороге, не проходят дополнительных проверок, поскольку импортируются из Евразийского экономического союза, тогда как азербайджанское топливо подлежит обязательной экспертизе в соответствии с регламентами этой структуры. «Азербайджанское топливо может поступать в Армению только после проведения проверки, - подчеркнул Парсян. - Необходимо установить, соответствует ли оно стандартам Евразийского экономического союза».